Erneut vier Gegentore kassiert: FC Sirnach unterliegt dem Tabellenletzten Winkeln 2:4 Der FC Sirnach verliert in der 2. Liga regional zum zweiten Mal in Serie: Zu Hause gegen den FC Winkeln setzt es auch wegen zwei Foulelfmetern eine 2:4-Niederlage ab. Roman Scherrer 12.10.2020, 08.00 Uhr

Die Sirnacher (in Blau) agieren offensiv abermals harmlos, defensiv lassen sie den Gästen aus Winkeln (in Rot) zu viele Freiräume. Bild: PD

Nur wenig mehr Spielfreude, Willen oder Einsatz brauchen die Sirnacher, dann gehen sie als Sieger vom Platz. Diesen Eindruck erweckt die Partie gegen Winkeln. Aber eben: Weil dem Heimteam das gewisse Etwas fehlt, kommt es doch anders. Wie schon vor einer Woche beim 1:4 in Abtwil muss der FC Sirnach nun auch zu Hause vier Gegentore hinnehmen.

Dabei starten sie vielversprechend und entschlossen ins Spiel und gehen schon nach drei Minuten in Führung. Etemi sieht den freistehenden Cardoso, der im Strafraum seinen einzigen Gegenspieler stehen lässt und zur Führung trifft. Die Hinterthurgauer Euphorie wird aber schnell gebremst. Denn der Schiedsrichter sieht nur zwei Minuten später ein Foul an Winkelns Rölli im Sirnacher Strafraum. Den anschliessenden Elfmeter verwandelt Gäste-Captain Steinemann problemlos.

Winkeln geht mit zwei weiteren Toren vorentscheidend mit 3:1 in Führung

Sirnach scheint auch nach dem Ausgleich die spielerisch stärkere Mannschaft zu sein, wirkt aber nachlässiger und lustloser, je länger das Spiel dauert. Das nutzen die Winkler nach einer halben Stunde aus: Nachdem sie einen Freistoss aus der eigenen Hälfte schlagen, sorgen sie für ein Gewühl im Strafraum der Gäste. Plötzlich liegt der Ball einschussbereit für Grünenfelder da, der relativ einfach das 2:1 erzielen kann.

Für die Sirnacher, die sich wie schon eine Woche zuvor in der Offensive schwertun, kommt es vor der Pause noch schlimmer: Erneut gibt der Schiedsrichter nach einem Winkler Gegenstoss einen Foulelfmeter für die Gäste. Abermals ist es Steinemann, der zum Strafstoss anläuft und für die St. Galler auf 3:1 erhöht.

Nach Anschlusstreffer keimt für kurze Zeit Hoffnung auf

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff keimt nochmals Hoffnung auf bei Sirnach: Nach einem Eckball ist es Etemi, der den Ball im Getümmel über die Torlinie bugsiert. Der Anschlusstreffer bleibt für die Heimmannschaft aber das höchste der Gefühle. Denn nur kurze Zeit später stellt Winkeln den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Joel Eberle, der eigentlich in Abseitsposition angespielt wird, bringt seine Hereingabe von rechts auf Rölli, welcher per Innenrist ins Tor ablenken kann.

Zehn Minuten vor Schluss könnte Noah Eberle das Spiel für die Gäste endgültig entscheiden, doch er setzt seinen Heber aber am Tor vorbei. Auch er ist aus dem Abseits gestartet. Weil der Linienrichter diese Aktion jedoch ebenfalls durchgehen lässt, hätte der Treffer gezählt.

Offensiv ideenlos und mit fehlender Durchschlagskraft

Die Niederlage der Hinterthurgauer auf das Schiedsrichtergespann abzuschieben, wäre falsch. Den Sirnachern haben in der Offensive Ideen und Durchschlagskraft gefehlt. Und in der Rückwärtsbewegung liessen sie den Winklern bei den eher seltenen Vorstössen zu viel Platz.

Die Mannschaft von José Rivero wird sich über diese Niederlage ärgern, schien der Gegner doch eigentlich alles andere als unbezwingbar. Zumal sie gegen die Winkler, vor der Partie Tabellenletzter, einen grossen Sprung nach vorne verpasst haben.

FC Sirnach Stella – FC Winkeln 2:4 (1:3)

Kett, Sirnach.

Tore: 3. Cardoso 1:0. 6. Steinemann (Elfmeter) 1:1. 30. Grünenfelder 1:2. 45. Steinemann (Elfmeter) 1:3. 54. Etemi 2:3. 66. Rölli 2:4.

Sirnach: J. Martic; Velickovic, Simoes (66. Braun), Votta; Cardoso (82. Bytyqi), A. Ciraci, Soares (46. Protopapa), D. Martic; Etemi, Veliu (52. De Giosa), S. Ciraci (46. Teixeira).

Verwarnungen: 39. Ammann. 45. Votta. 51. Etemi. 82. Simoes. 85. Herde. 91. L. Hörler. 92’ Teixeira.

