Wiler Stadtrat beantragt 3,2 Millionen Franken für Nahwärme

ERDGAS Die Ostschweiz hängt stark am russischen Gashahn – weshalb trotz des Kriegs vorläufig keine Engpässe und höheren Preise drohen

Die schweizerische Gasversorgung ist ein Teil des europäischen Gasnetzes. Und so ist auch die Schweiz von russischem Gas abhängig. Doch die Gasindustrie will vermehrt auch erneuerbar gewonnenes Gas in die Netze speisen. Stimmen und Einschätzungen zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine.