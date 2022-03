Warum die Stadt Wil doch Fernwärme von der ZAB beziehen will

Erneuerbare Energie Fernwärme vom ZAB nach Wil: Vor drei Jahren wurde das Projekt sistiert – nun ist es wieder auf dem Tisch Das Thema war schon einmal traktandiert, damals hiess es noch, das Risiko-Kosten-Verhältnis stimme nicht, um die Stadt Wil mit der Fernwärme vom ZAB zu versorgen. Im letzten Jahr aber wurden die Gespräche wieder aufgenommen. Denn die Ausgangslage hat sich geändert. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 11.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Fernwärme des ZAB soll in der Stadt Wil einmal geheizt werden. Bild: PD

Häuser mit Wärme aus erneuerbarer Energie versorgen: Diesem Ziel will die Stadt Wil ein Stück näher kommen. In einem ersten Schritt soll der Nahwärmeverbund Lenzenbüel entstehen, bei dem das angrenzende Gebiet sowie die Psychiatrie St.Gallen Nord mit Wärme versorgt werden könnten. Dafür beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Kredit von 3,23 Millionen Franken.

Der Nahwärmeverbund reicht aber nicht aus, um weitere städtische Gebiete mit Wärme zu versorgen. Deshalb plant die Stadt ein Holzheizkraftwerk in einer Halle bei der Firma Miauton sowie den Bezug von Fernwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB).

Das Fernwärmeprojekt wurde aber vor mehr als zwei Jahren sistiert. Der damalige Stadtpräsident ad interim Daniel Meili sagte im Herbst 2019, dass das Kosten-Risiko-Verhältnis nicht stimme. Nun ist dieses Projekt wieder aktuell. Was hat sich seither geändert?

Ein zweites Standbein

Andreas Breitenmoser, Stadtrat und Vorsteher des Departements Versorgung und Energie. Bild: PD

Doch von vorne. «Das Projekt Fernwärme wurde nie ganz beerdigt», sagt Andreas Breitenmoser, Stadtrat und Vorsteher des Departements Versorgung und Energie. Das Parlament habe damals beantragt, Möglichkeiten zur Förderung einer nachhaltigen Wald- und Holznutzung zu prüfen.

So sei die Idee für ein Holzheizkraftwerk gereift, bei dem lokales Holz verbrennt würde. Die Anlage soll beim Unternehmen Miauton entstehen. Der Boden gehört bereits der Stadt, die Halle müsste noch erworben werden, Verhandlungen seien im Gange.

Der Wärmebedarf auf dem geplanten städtischen Gebiet liegt bei rund 77'000 Megawattstunden (MWh). Dies ohne die Erweiterungsgebiete Bronschhofen, Wilen und Rickenbach, die erst später an das Wärmenetz erschlossen würden. Zudem werden Einfamilienhäuser wegen des zu hohen Aufwandes im Verhältnis zum zu geringen Wärmeabsatz nicht an das Fernwärmenetz angehängt.

Marco Huwiler, Geschäftsleiter Technische Betriebe Wil. Bild: PD

Die Holzschnitzelanlage könnte für den erschlossenen Bereich einen Drittel der benötigten Wärme liefern, die restlichen zwei Drittel würden vom ZAB bezogen werden, sagt Marco Huwiler, Geschäftsleiter der Technischen Betriebe Wil (TBW).

Verhandlungen mit dem ZAB laufen noch

Der ZAB produziert jährlich knapp 450'000 MWh. Das würde für die Stadt Wil mehr als ausreichen. Weshalb also ein zweiter Pfeiler mit der Holzschnitzelanlage? Ein Grund sei die Versorgungssicherheit, sagt Huwiler. «Wir müssen einerseits Spitzenzeiten decken können und andererseits braucht es für die Sicherheit immer einen zusätzlichen Energielieferanten.» Dies sei bei der Fernwärme meist Öl oder Gas, in Wil soll es die Holzschnitzelanlage sein.

Zudem wisse man nicht, wie schnell die fünf Kilometer lange Transferleitung von Bazenheid nach Wil gebaut werden könne, denn diese würde auch durch private Grundstücke gehen. Die Holzschnitzelanlage würde sich schneller realisieren lassen, so Huwiler.

Auch die finanziellen Fragen zu den Erschliessungskosten einer Wärmetransferleitung seien noch nicht abschliessend geklärt. Huwiler sagt:

«Wir verhandeln derzeit mit dem ZAB.»

Vor einigen Jahren sei man sich bei der Wärmepreisgestaltung nicht einig gewesen, weshalb man sich auch nach einer Alternative umgeschaut habe. Nun sei man aber auf gutem Weg, auch wenn noch keine Verträge unterzeichnet seien. Der Wärmepreis sei noch offen, ebenso, ob die Stadt oder der Zweckverband die Transferleitung bis nach Wil baue und betreibe. Die Stadt rechnet mit totalen Investitionskosten von etwa 70 Millionen Franken, für das städtische Gebiet ohne Erweiterungsgebiete.

Bemängelt an der Fernwärme wurde in den vergangenen Jahren auch, dass Grosskunden fehlen würden. Man habe mit Kunden von Wohnungsüberbauungen, Schulen, Gewerbe die letzten drei Jahre Absichtserklärungen für das Wärmenetz unterschrieben, sagt Huwiler. Zudem würde man, um Kunden zu gewinnen, anfallende Heizersatzlösungen im Sinne eines vorgezogenen Fernwärmeanschlusses übernehmen.

Eine andere Ausgangslage

Hat sich die Frage der Wirtschaftlichkeit des Fernwärmeprojekts also geklärt? «Fakt ist, dass wir heute eine andere Ausgangslage haben», sagt Stadtrat Andreas Breitenmoser. Dies betreffe zum einen die klimapolitischen Bestrebungen, zum anderen würden die Energiepreise in die Höhe schnellen, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine.

Zudem wolle man weniger abhängig sein, die aktuelle Lage verstärke dieses Anliegen. Des Weiteren schreibe auch der Bund vor, dass ab 2050 Gas wegen der Knappheit nur noch für die Industrie verwendet werden dürfe.

Breitenmoser sagt:

«Wir müssen endlich anfangen umzusetzen.»

Erste Bestrebungen für eine Fernwärmeleitung gehen bis Ende der 80er-Jahre zurück. Bis das städtische Gebiet grossmehrheitlich mit Wärme aus erneuerbarer Energie erschlossen ist, wird es noch knapp 20 Jahre dauern – wenn alles nach Plan läuft. Denn das Projekt hat davor noch einige Hürden beim Parlament und dem Volk zu nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen