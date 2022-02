Wil: Offener Brief über angeblich defekte Solarpanel auf Eishalle

Erneuerbare Energie Ein offener Brief über angeblich defekte Solarpanels auf dem Dach der Eishalle Bergholz in Wil sorgt für Wirbel In einem offenen Brief an den Stadtrat schreibt ein Wiler Bürger, dass die Solaranlage auf dem Dach der Eishalle beschädigt sei. Wie die Wispag klarstellt, handelt es sich um eine andere Anlage auf dem Dach, die defekt sei. Sabrina Manser 28.02.2022, 17.30 Uhr

Solarenergie vom Dach der Eishalle Bergholz in Wil. Bild: PD

Die Solaranlage auf dem Dach der Eishalle Bergholz in Wil sei defekt und ausser Betrieb. Das ist in einem offenen Brief von Niklaus Stucki zu lesen. Die Verbindungen zwischen den Panels seien zerbrochen, auch sei Solarflüssigkeit ausgelaufen, steht geschrieben. Die ausfallende Energie müsse vermutlich durch Gasenergie ersetzt werden, was Auswirkungen auf die Betriebskosten und Ökobilanz des Betriebs habe. Als Einwohner und Steuerzahler der Stadt Wil wolle er sich beim Stadtrat erkundigen, wann und wie es zum Schaden kam.