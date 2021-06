Erhaltung Eine Investition von 130'000 Franken: Die teuersten Bäume der Stadt Wil haben überlebt – zumindest bisher Die Sanierungsarbeiten beim Reservoir Unterer Hofberg tangierten alte, schützenswerte Bäume. Das Parlament hatte deshalb den Kredit erhöht, um sie zu erhalten. Das scheint sich bezahlt gemacht zu haben. Gianni Amstutz 08.06.2021, 17.00 Uhr

Dank der Begleitung der Arbeiten durch eine Spezialfirma haben der Spitzahorn und die Rotbuche beim Reservoir Unterer Hofberg überlebt. Bild: Gianni Amstutz

130'000 Franken für zwei Bäume: Sind sie tatsächlich so viel wert? Eine einheitliche Antwort darauf gibt es nicht. Das Wiler Stadtparlament bejahte die Frage aber 2019. Dabei ging es jedoch nicht um irgendwelche, sondern zwei alte, im Schutzregister aufgeführte Bäume. Um sie zu erhalten, erhöhte das Parlament den Kredit zur Sanierung des Reservoirs Unterer Hofberg um diese Summe.

Vorangegangen war dem Entscheid eine lange Diskussion darüber, ob das Geld nicht besser eingesetzt werden könne und ob mit der zusätzlichen Investition die Bäume überhaupt gerettet werden könnten.

Nun neigen sich die Bauarbeiten am Reservoir dem Ende zu – und die Bäume scheinen überlebt zu haben. Definitiv könne man dies erst in naher Zukunft beantworten, sagt Andreas Gnos, Leiter Netz und Technik der Technischen Betriebe Wil.

«Aufgrund der Massnahmen gehen wir aber davon aus, dass die Bäume erhalten werden können.»

Spezialisierte Firma begleitet Arbeiten

Die Bäume trotz der Bauarbeiten zu erhalten, war allerdings kein leichtes Unterfangen. Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben dazu eine spezialisierte Firma zur Begleitung des Baumschutzes beauftragt. Diese hat verschiedene Massnahmen umgesetzt.

So hätten beim Traufbereich des Baumes, der als sehr sensibel gilt, ohne Absprache mit der Spezialistenfirma keine Massnahmen getätigt werden dürfen, erklärt Gnos. Abgrabungen im Traufbereich hätten im Voraus durch die Fremdfirma mittels Wurzelsondierungen abgeklärt und der Wurzelschutzperimeter neu bestimmt werden müssen.

Auch Aufschüttungen mussten abgesprochen werden und während der Arbeiten musste ein Baumpflegespezialist vor Ort sein und die nötigen Schutzmassnahmen treffen. Zudem seien die Bäume während der Bauzeit künstlich bewässert worden.

Unklar, wie hoch die Kosten waren

Noch ist nicht klar, wie viel der Erhalt der zwei Bäume effektiv gekostet hat. Die Abschlussrechnung wird darüber Aufschluss geben. Sie wird allerdings erst erstellt, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Die Frage aber bleibt, ob zwei Bäume über 100'000 Franken wert sein können. Unbestritten ist, dass sie, gesellschaftlich und wirtschaftlich betrachtet, einen gewissen Wert haben. So speichert ein 100-jähriger Baum – je nach Holzart – mehrere Tonnen CO 2 . Darüber hinaus hat auch das Holz seinen Preis. Hinzu kommt der volkswirtschaftliche Nutzen: So fördern Bäume die Biodiversität, bieten Windschutz, filtern Staub und produzieren Sauerstoff.

Eine emotionale und politische Frage

Demgegenüber steht das Argument, dass mit 130'000 Franken nicht nur zwei Bäume erhalten, sondern zahlreiche mehr gepflanzt werden können. Diese würden den ökologischen und ökonomischen Nutzen bei weitem übertreffen. Letztlich ist der Wert von Bäumen also keine rein wissenschaftliche, sondern vielmehr eine emotionale und politische Frage.

Die Antwort darauf hat das Stadtparlament gegeben. Nun bleibt zu hoffen, dass sich die Prognosen der TBW bewahrheiten und die wohl teuersten Bäume der Stadt Wil die Bauarbeiten tatsächlich überstehen werden.