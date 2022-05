ERFOLG So geht Cupsieg: Warum der FC Wil im Jahr 2004 schaffte, woran der FC St.Gallen immer wieder scheitert Der nach wie vor letzte Ostschweizer Titelgewinner heisst FC Wil. Vor 18 Jahren gewann er den Cupfinal gegen die Grasshoppers – und stieg einen Monat später ab. Der damalige Präsident Roger Bigger erklärt, warum dem Verein damals die grosse Sensation gelang. Simon Dudle Jetzt kommentieren 16.05.2022, 19.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Die Wiler jubeln ausgelassen über den Cupsieg. Bild: Keystone

Der bis heute letzte Ostschweizer Cupsieg geht auf das Jahr 1969 zurück. Glauben viele. Stimmt aber nicht. Zwar holte der FC St.Gallen damals den ersten und einzigen Cup-Kübel der Vereinsgeschichte in die Ostschweiz. Doch Erinnerungen an einen Cupfinal-Triumph sind viel jünger – zumindest in Wil.

2004 war es, als auf dem Bergholz alles drunter und drüber ging. Der vormalige Präsident Andreas Hafen hatte seinen Arbeitgeber UBS um kolportierte 48 Millionen Franken betrogen und davon rund zehn Millionen in den FC Wil investiert. Der damalige Nationalliga-A-Verein stürzte ins Chaos, als die Hausbank Hafen nicht mehr zahlte. Es kam der Ukrainer Igor Belanov, einst Weltfussballer des Jahres. Er versprach Geld und zahlte – aber nur eine Tranche. Als auch diese Zahlungen ausblieben, begann der Wiler Existenzkampf. Und just in diese Phase fällt der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte, der womöglich nie mehr getoppt wird: der Cupsieg 2004.

Unvergessen: Doppeltorschütze Fabinho mit dem Pokal. Bild: Keystone

Ein Video als Schlüssel zum Erfolg

Roger Bigger, der damals 35-jährige, neue Wiler Vereinspräsident, bekommt noch heute Gänsehaut, wenn er sich an jenen Ostermontag erinnert. Nachdem im Halbfinal der FC St.Gallen auf dem Espenmoos mit 2:1 besiegt worden war, ging es im ersten (und bis dato letzten) Cupfinal mit Wiler Beteiligung gegen die Grasshoppers – mit GC als haushohem Favoriten. Doch Bigger sagt:

«Ich hätte alles darauf gewettet, dass wir Cupsieger werden.»

Der Grund für seine Zuversicht lag in der Vorbereitung auf den in Basel ausgetragenen Final. Beim Team-Zusammenzug in Sursee wurden die Emotionen der Spieler geweckt. Assistenztrainer Stephan Lehmann hatte ein emotionales Video zusammengeschnitten. Zu sehen war Robbie Williams, wie er in einem vollen Stadion auftritt und die Menge begeistert. Das sollten die Wiler auch tun. Immer wieder erschienen im Video Statements von Familienangehörigen der Spieler, welche Glück wünschten und an den Stolz appellierten.

Dieser Film ist für Bigger ein Schlüsselelement, wenn er auf den Cupfinal 2004 zurückblickt. «Wir sind bei jenem Zusammenzug in wenigen Tagen zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen. Es baute sich eine Spannung auf, welche in einer Leistungsexplosion auf dem Platz mündete.»

Feuchtfröhliche Wiler Party im Basler «Joggeli». Bild: Keystone

Angeschlagener Matchwinner

Der FC Wil ging durch Rogerio früh in Führung. Doch Richard Nunez und Ricardo Cabanas kehrten für die Zürcher das Spiel und alles schien doch den erwarteten Gang zu nehmen. Bigger war aber immer noch sicher, dass der Sieger FC Wil heissen wird. Und so kam es dann auch. Zweimal lief Fabinho, der angeschlagen ins Spiel gegangen war und heute die älteste Nachwuchsmannschaft der Wiler trainiert, zu einem Penalty an. Zweimal drosch er die Kugel wuchtig in die Maschen. Der 3:2-Sieg war im Trockenen. Einige Stunden später wurde auf dem heimischen Hofplatz ausgelassen und bis zum anderen Morgen gefeiert. Freinacht in der Äbtestadt.

Der volle Fokus auf den Cupfinal hatte aber auch eine Schattenseite. Auf das rauschende Fest folgte schnell der grosse Kater in der Meisterschaft. Einen Monat nach dem Cupsieg war der Abstieg in die Challenge League Tatsache. «Wir hatten die Meisterschaft geopfert für den Cupsieg. Danach brachten wir den Fokus nicht mehr hin», sagt Bigger. Trotzdem überwiegen die schönen Erinnerungen:

«Emotionen wie damals habe ich nie mehr erlebt. Das ist nicht mehr zu toppen und funktioniert nur mit einem Kübel in der Hand. Es war eine Entschädigung für vieles, das wir damals erleiden mussten.»

Siegtorschütze Fabinho (links) und der damalige Vereinspräsident Roger Bigger bei der Siegesfeier in Wil. Bild: Ralph Ribi

Noch keinen Cupfinal verloren

Doch warum holte der von Wirren geplagte, kleine FC Wil damals den Titel, während dies dem gut geführten FC St.Gallen zweimal hintereinander verwehrt blieb? «Wir konnten damals nur gewinnen. St.Gallen konnte nur verlieren. Die ganze Ostschweiz ging davon aus, dass der Kübel nach Hause gebracht wird. Der Erwartungsdruck war immens», sagt Bigger.

Mittlerweile weisen sie in Wil mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass es in der Schweiz genau einen einzigen Klub gibt, der alle Cupfinals gewonnen hat. Es ist der FC Wil, der aktuellste Ostschweizer Cupsieger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen