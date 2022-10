Warum Fanny Stiefels Bäume in Wil gefällt werden sollen

Testament Fallen die Bäume einer verstorbenen Wiler Millionärin gegen ihren letzten Willen? Eine Spurensuche in einem Erbstreit Entgegen dem Testament der verstorbenen Millionärin Fanny Stiefel sollen ihre Bäume gefällt werden – und niemand will dafür die Verantwortung tragen. Warum es vielleicht doch nicht dazu kommt. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Der Blick auf Fanny Stiefels Grundstück zeigt den grossen, alten Baumbestand. Zwei Bäume wurden im Mai 2022 gefällt, ehe die Stadt Wil das Vorhaben unterband. Bild: Jochen Tempelmann

Fanny Stiefel liebte ihre Bäume: Auf ihrem alten Grundstück östlich des Altstadthügels in Wil steht ein beachtlicher alter Baumbestand. Eine grüne Oase für die Tiere, deren Erhalt der Millionärin nach Aussagen von Freunden und Familie sehr am Herz lag. «Eines Tages musste bei Bauarbeiten ein Ast abgesägt werden», erzählt eine gute Freundin. Schon das habe Fanny Stiefel kaum verkraftet. Trotzdem fielen im Frühling, rund fünf Jahre nach ihrem Tod, die ersten Bäume. Wie konnte es dazukommen?

Reiche Erbin der Wiler Brauereidynastie

Fanny Stiefel war nicht irgendeine Wilerin. Sie hatte in eine der wichtigsten Wiler Familien eingeheiratet: Ihr Mann Otto stammte aus jener Familie, die seit dem frühen 20. Jahrhundert die Hofbrauerei und den Hof zu Wil besass. Er machte sich als Denkmalschützer und Architekt in Wil einen Namen, restaurierte unter anderem das Baronenhaus und prägte das damals neue Westquartier mit.

Fanny Stiefel mit ihrem Hund auf einer Fotografie, die kurz vor ihrem Tod entstand. Bild: PD

Wie gross das Vermögen der Stiefels war, ist schwer abzuschätzen. Da das Ehepaar kinderlos blieb, entschied die verwitwete Fanny Stiefel, dass ihr Vermögen in einer Stiftung aufgehen sollte, die ihr Engagement im Tierschutz fortsetzt. Denn Fanny Stiefel liebte Tiere über alles. Schon zu Lebzeiten war sie eine wichtige Gönnerin für Tierheime: Wenn Tiere litten, zückte die alte Dame gerne ihr pralles Portemonnaie.

Verfügung im Widerspruch zum Testament

Kurz vor ihrem Tod im Jahr 2017 setzte die 96-jährige Fanny Stiefel eine Verfügung auf, mit dem Ziel, den Erhalt der Bäume im Grundbuch zu verankern. Wie Christoph Tiefenauer vom Grundbuchamt Wil erklärt, enthielt die Verfügung jedoch zahlreiche verfahrenstechnische Fehler, weswegen es nie zu einem Grundbucheintrag kam. Der explizite Wille, die Bäume zu erhalten, wurde somit nicht unmittelbar rechtskräftig. Doch mit der Verfügung war zumindest ihr Wunsch vor mehreren Zeugen belegt.

Fanny Stiefels Wunsch stand aber in Konflikt mit ihrem Testament, gemäss welchem die Liegenschaft an den Meistbietenden verkauft werden sollte. Somit wurde das Grundstück an die Immobilienfirma des ehemaligen FC-Wil-Präsidenten Roger Bigger verkauft, der von Fanny Stiefels Wunsch nichts wusste, wie er gegenüber dem «Blick» erklärte. Anstelle von Bäumen soll das grosszügige Grundstück nun mit zwei Mehrfamilienhäusern bepflanzt werden.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Für Freunde und Familie ist der Gedanke, dass Fanny Stiefels Park womöglich einer neuen Überbauung weichen muss, schwer zu verkraften. Felix Stiefel, Neffe Otto Stiefels und der engste lebende Angehörige, hält seinen Ärger nicht zurück:

«Ich bin enttäuscht, wie man sich über den Willen meiner Tante hinwegsetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Haus an einen Liebhaber geht, der den Garten so belässt.»

Doch wer hat sich eigentlich über den Wunsch Fanny Stiefels hinweggesetzt? Die Fanny Stiefel Stiftung sollte nur Geldmittel verwalten, weswegen die damalige Testamentsvollstreckerin der UBS die HEV Verwaltungs AG mit dem Verkauf beauftragte. Über mehrere Schritte landete die Verantwortung über das Grundstück so bei einer Firma, die nicht über Fanny Stiefels Willen informiert wurde.

Dokumente, die der Redaktion vorliegen, belegen jedoch, dass sowohl die Testamentsvollstreckerin als auch mehrere ein Mitglied des Stiftungsrats, der sich hauptsächlich aus ehemaligen Finanzverwaltern des Stiefel Vermögens zusammensetzt, von Fanny Stiefels Wunsch wussten.

Konkret dazu äussern wollte sich niemand. Mehrere Beteiligte erwähnten jedoch, es habe sich bei dem formulierten Wunsch nur um einen irrelevanten Zettel einer greisen Frau auf dem Sterbebett gehandelt, der jetzt von Freunden und Familie aus Eigeninteresse instrumentalisiert werde.

Erbrechtlich ist es kein eindeutiger Fall

Martin Eggel, Professor für Zivilrecht an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Die Frage, ob sich jemand aus erbrechtlicher Sicht etwas zu Schulden kommen lassen hat, könnte wohl höchstens vor Gericht geklärt werden, erklärt Martin Eggel, Professor für Zivilrecht an der Universität St.Gallen und Experte für Erbrecht.

Wenn es um die Ermittlung des Erblasserwillens geht, sei das oft keine eindeutige Angelegenheit: Mehrere Parteien streiten sich über Auslegung und Gewichtung verschiedener Dokumente – es gebe selten ein klares «Gut gegen Böse» wie vielleicht im Strafrecht, erläutert Eggel.

Die Sachlage ist damit keinesfalls eindeutig: Grundsätzlich können auch Dokumente, welche Formfehler enthalten beziehungsweise nicht der Form eines Testaments entsprechen, beim Umgang mit dem Erbe Einfluss haben, sofern sie einen Willen eindeutig belegen. Damit hätte es wohl einen Spielraum für die Beteiligten gegeben, Fanny Stiefels Wunsch zu berücksichtigen. So wäre beispielsweise ein Verkauf an den Meistbietenden unter der Auflage des Erhalts der Bäume vorstellbar gewesen.

Warum haben sich die am Verkauf Beteiligten dann nicht mit Fanny Stiefels Wunsch befasst? Gewiss konnte durch den Verzicht auf den Erhalt der Bäume ein höherer Grundstückspreis erzielt werden. Doch finanziell profitiert hat davon höchstens das Stiftungsvermögen – der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich.

Für Felix Stiefel bleibt die Enttäuschung, wie mit dem Vermächtnis seiner Tante umgegangen wurde. Seine Vermutung, dass sich jemand am Geschäft mit dem Grundstück bereichert hat, lässt sich jedoch nicht belegen.

Bäume sind Teil des geschützten Ortsbilds Nachdem Nachbarn die Stadt Wil über die Fällarbeiten im Mai informiert hatten, wurde der Aktion noch am gleichen Morgen Einhalt geboten. Denn auch die Stadt weiss um den Wert der Bäume. Seit letztem Montag liegt ein neuer Schutzplan in der Stadtkanzlei auf. Thomas Kobler, Leiter Baubewilligungen bei der Stadt Wil, erläutert: «Das Feldgehölz auf dem Grundstück ist nicht als Einzelbäume oder Baumgruppe geschützt. Allerdings befindet sich das Grundstück in einem geschützten Ortsbild. Dabei sind bestehende, das Ortsbild prägende Freiräume, Vorgärten und Bäume zu erhalten.» Damit bestehen realistische Chancen, dass Fanny Stiefels Bäume doch keinen Mehrfamilienhäusern weichen müssen. (jot)

