Er war der letzte Pockentote der Schweiz: Das ist die Lebensgeschichte des Flawiler «Rössli»-Wirts Beda Gmür und seiner Familie

Vier Jahre lang wirtete Beda Gmür auf dem «Rössli», bevor er 1874 den Pockentod starb. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich bei einem der internierten Soldaten der Bourbaki-Armee mit dem Virus angesteckt hatte. Johannes Rutz 22.05.2020, 16.58 Uhr

Das Hotel Rössli in Flawil zur Zeit von Wirt Beda Gmür, um das Jahr 1870, mit Scheune (hinten). Bilder: PD

Die Coronakrise fördert unerwartete Geschichten und Erinnerungen zu Tage. So war kürzlich in der NZZ zu lesen, dass ein Flawiler als letzter Schweizer an Pocken starb. Wie kam es dazu? Der schweizweit bekannte 73-jährige Zürcher Psychiater und Autor Mario Gmür äussert sich dazu wie folgt: «Mein Urgrossvater väterlicherseits erkrankte 1874 als letzter Schweizer an Pocken und starb daran. Als Besitzer des Hotels Rössli in Flawil hatte er sich bei einem Touristen angesteckt, womöglich einem Flüchtling der Bourbaki-Armee.»

Der Flawiler «Rössli»-Wirt Beda Gmür (1835–1874)

Dieser Hinweis muss die Neugier unserer Region wecken. Mario Gmür erklärte unserer Zeitung gegenüber, dass die Geschichte des pockenbedingten Todes seines Urgrossvaters Beda Gmür (1835–1874) in seiner Familie von Generation zu Generation weiter erzählt wurde. Die Aussage mag eine familiäre Zuspitzung sein, aber der Hintergrund ist plausibel.

Wohl von französischen Soldaten infiziert

Um 1870/1871 wurden weite Teile Westeuropas von einer tückischen Pockenepidemie heimgesucht. Gleichzeitig fand zu dieser Zeit der preussisch-französische Krieg statt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung flüchteten 87'000 Mann der französischen Armee von General Bourbaki im Jura in die Schweiz. Die Flüchtlinge wurden zur Betreuung auf die Gemeinden aufgeteilt. Flawil beherbergte während fünf Wochen 180 französische Soldaten. Dieser humanitären Aktion ist ein Denkmal gewidmet: das Bourbaki-Panorama in Luzern.

Bild: Keystone

Die Internierung der Bourbaki-Armee verstärkte die letzte grosse Pocken-Epidemie in der Schweiz. Die französischen Soldaten waren wesentlich stärker von Pocken betroffen als die deutschen. Grund dafür war die Impfpflicht im deutschen Militär. Es ist also wahrscheinlich, dass sich Gmür durch einen Soldaten infiziert hatte.

Internierte Bourbaki-Soldaten mit Schweizer Militärärzten. Bild: Flawiler Gemeindebuch

«Rössli»-Wirt für nur vier Jahre

Nur während vier Jahre konnte Beda Gmür das traditionsreiche, 1712 erstmals erwähnte «Rössli» führen. Er übernahm es zusammen mit seiner Frau Maria Schmid 1870, weil ihm die bisherige Stelle als Postbeamter in der Stadt St.Gallen wenig zusagte. Dann ereilte ihn als 39-Jähriger bereits der Tod. Die Bourbaki-Soldaten, die Gmür vermutlich angesteckt hatten, waren unter anderem auch in der grossen Scheune seines Gasthauses untergebracht.

Witwe Gmür verkaufte das «Rössli» an Johann Heinrich Bachmann. An jenen Wirt, der 1887 nebenan auf eigene Kosten die Tonhalle erbauen liess, «um das gesellschaftliche Leben wieder ins Dorf zurückzuholen». Es fand nämlich vorwiegend in der Villa Lietha in der Weidegg statt.

Sohn als Reiter und Reitclub-Präsident

Max Gmür (1871–1923), Gründungspräsident Reitclub Flawil

Schweizweite Berühmtheit erlangte der Sohn der Familie Gmür, Max (1871–1923). Er war Rechtsanwalt, Historiker, Rektor der Universität Bern und Verfasser wichtiger Werke wie die «Rechtsquellen des Kantons St.Gallen», in dem unter anderem auch die Burgauer Offnung von 1469 beschrieben wird. Er hatte einen engen Bezug zu seiner Wohngemeinde Flawil. Mit «Rösselern» zusammen gründete er 1898 den Reitclub Flawil und wurde ihr erster Präsident. Er verunglückte mit 52 Jahren tödlich in Italien.

Der Flawiler «Rössli»-Wirt, Beda Gmür, wuchs als Wirtesohn im «Kreuz» in Murg auf und gehörte zur weitverzweigten Familie Gmür, die alle aus Amden, Schänis oder Quarten-Murg stammten. Damals spielte dieses Geschlecht eine bedeutende Rolle im politischen Leben des Kantons St. Gallen. Ein Familienstreit beim Geschlecht Gmür war ausschlaggebend, dass sich 1848 der schweizerische Bundesstaat gründen konnte? Wie kam es dazu?

Folgen des Gmürschen Familienzwistes

Georg Thürer beschreibt in seiner «St. Galler Geschichte» von 1972 anschaulich den Gmür‘schen Familienkonflikt und seine nationalen Folgen. In der eidgenössischen Tagsatzung fehlte noch eine einzige Standesstimme, um den Sonderbund aufzulösen und den Bundesstaat zu gründen. Alle Augen waren darum auf die Mailwahlen 1847 im «Schicksalskanton» St. Gallen gerichtet. Diese fanden wegen ihrer politischen Brisanz in höchster Anspannung statt. Die Lage war äusserst labil, denn im Kantonsrat herrschte ein Patt: 75 Konservative gegen 75 Liberale.

Pocken seit 1980 ausgerottet Seit 1980 ausgerottet Pocken ist eine hochansteckende, durch Viren verursachte Infektionserkrankung, auch Blattern genannt, die über die Atemwege oder den direkten Kontakt mit infizierten Gegenständen übertragen wird. Gemäss Historischem Lexikon der Schweiz wurden seit 1933 keine Fälle von Pocken mehr in unserem Lande gemeldet und die Weltgesundheitsorganisation erklärte 1980 die Pocken für ausgerottet. (jr)

Schicksalsgemeinde Amden

Die Wahlen endeten mit einem hauchdünnen Sieg für die Liberalen (77 Liberale, 73 Konservative). Ausschlaggebend für den liberalen Sieg war die «Schicksalsgemeinde» Amden. Deren Bürger stimmten traditionell immer konservativ. Ausnahmsweise jedoch wählten sie an diesem schicksalsträchtigen Sonntag liberal. Dies als Folge des mit harten Bandagen geführten Kampfes zwischen dem liberalen und der konservative Flügel des Familien-Clans Gmür. Die Familienfehde führte zu einer liberalen Mehrheit im Kanton St.Gallen und damit zu einer liberalen Mehrheit in der eidgenössischen Tagsatzung. Der Bundesstaat konnte gegründet werden – dem Familienkrach sei Dank.