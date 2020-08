Serie Er hat mit dem FC Wil Hochs und Tiefs durchgestanden: Peter Rothenbacher Der pensionierte Peter Rothenbacher ist beim FC Wil der Mann fürs Rechnungswesen. Sein Aufgabengebiet reicht aber noch viel weiter. Die Begeisterung des Musikers für den Ballsport reicht bis ins Kindesalter zurück. Daniela Huijser 05.08.2020, 12.00 Uhr

Peter Rothenbacher ist für den FC Wil enorm wichtig. Doch er hält sich am liebsten im Hintergrund Daniela Hujiser

Ein Foto müsse nicht sein, sagt Peter Rothenbacher gleich bei der Begrüssung. Dieser Mann sucht das Rampenlicht nicht, er hält sich lieber im Hintergrund. Der 74-Jährige ist beim FC Wil zuständig für das Rechnungswesen. Kurz und knapp steht es so auf der Website des Vereins. Doch dann fängt Peter Rothenbacher an, von all seinen Aufgaben zu erzählen. Und man merkt: Die sind gar nicht kurz und knapp.

Sein tatkräftiges Engagement begann gleich nach der Pensionierung. Ins Rechnungswesen war der ehemalige Holcim-Verkaufsleiter nach und nach hineingewachsen. «Ich musste damals einigen Leuten immer wieder <aufhocken>, damit sie detaillierte Rechnungen stellten», erzählt er mit einem Schmunzeln.

Bald schon nahm er sich eines weiteren Bereichs an: Er baute Fairgate auf, eine Datenbank zur Erfassung sämtlicher aktiven und archivierten Adressen, total rund 4000 Einträge. «Die Aktualisierung erwies sich als sehr aufwendig, denn kaum jemand meldete Änderungen. Ich musste immer wieder nachfragen, obwohl eine Änderung ja meiner Meinung nach eine Bringschuld wäre», sagt Peter Rothenbacher.

Schon als Knirps vom FC Wil begeistert

In seine Verantwortung fallen zudem die Führung des Aktienregisters, diverse Rechnungsstellungen an Mitglieder und Sponsoren sowie das Ticketing. Seit acht Jahren leitet es einer seiner beiden Söhne; gemeinsam überführten sie das Ticketing vor einigen Jahren zu Ticketcorner. Seither läuft das System elektronisch. Rothenbacher sagt:

«Ich übernehme Aufgaben, die tagsüber anfallen, denn mein Sohn hat einen Vollzeitjob.»

Er erzählt weiter: «Als wir den GC-Match verschieben mussten, bedeutete das rund eine Woche Arbeit mit allen Umstellungen und Benachrichtigungen.» Wer nun denkt, dass sich Peter Rothenbacher mit seinem Engagement ein hübsches Sackgeld verdient, der irrt sich. Der rührige Rentner arbeitet ehrenamtlich. Und mit viel Herzblut. Die Begeisterung für den FC Wil spürte er bereits als kleiner Knirps, wann immer er mit seinem Vater die Spiele im Lindengut besuchte.

Wahl zwischen Sport oder Musik

Selber spielte Peter Rothenbacher aber nur mit seinen Kollegen Fussball, nie in einem Klub. «Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Wir Kinder konnten ein Hobby wählen, mehr lag im Haushaltsbudget nicht drin. Also entschied ich mich für die Musik», erzählt er. Als Bub wählte Peter Rothenbacher das Akkordeon und bis heute spielt er dieses Instrument mit Leidenschaft.

Vor 29 Jahren wurde er Mitglied des ORO, des Ostschweizer Regional Akkordeon Orchesters. 20 Jahre war er dessen Präsident und organisierte Konzertreisen in die ganze Welt. Tourneen führten nach Brasilien, China, Ungarn, Slowenien, Italien und vielen weiteren Länder. Beim ORO ist ihm allerdings nicht nur die Musik wichtig, sondern auch das gute Verhältnis zu den Kollegen.

Ein guter Teamgeist motiviere bei allen Engagements, sagt Peter Rothenbacher. Auch beim FC Wil schätzt er die Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, darunter den Geschäftsführer Benjamin Fust.

«Wir sind auf der gleichen Linie.»

Und das ist immer wichtig, war es aber ganz besonders beim Stellenantritt von Fust, als der Verein vor einem Scherbenhaufen stand.



Schwierige Türken-Zeit hautnah miterlebt

Rothenbacher erlebte die Türken-Jahre hautnah mit und ist heute noch fassungslos, wenn er an jene Ereignisse zurückdenkt. «Ich musste zusehen, wie mühsam Erreichtes innert kurzer Zeit kaputtgemacht wurde. Es tat wahnsinnig weh, zu erleben, wie tolle Sponsoren vergrämt wurden. Zu erleben, mit wie viel Geld damals um sich geworfen wurde.»

Damals habe auch er ein Honorar verlangt. «Ich ging zum operativen Leiter Cila und sagte ihm, dass ich entschädigt werden will. Cila meinte bloss: <Sag mir, wie viel du willst> – aber ich überliess ihm diese Entscheidung.»

Es gab schwierige Zeiten, aber auch Highlights: Peter Rothenbacher vor einem grossformatigen Foto, das an einen der grössten Erfolge in der Vereinsgeschichte des FC Wil erinnert: den Schweizer Cupsieg 2004. Daniela Hujiser

Gemeinsam mit seinem engen Kollegen Kurt Eigenmann sei er damals der einzige gewesen, der Cila alles direkt ins Gesicht sagen konnte. Und so habe er sich durch diese Zeit durchgebissen. Doch es half nicht viel.

«Die Türken hatten null Ahnung von Vereinsführung und waren völlig unbelehrbar.» Gross war dann seine Erleichterung, als diese Ära zu Ende war. «Aber natürlich hatte ich auch grosse Sorgen, denn wie sollte es nur mit diesem Scherbenhaufen weitergehen?»

«Der Klub ist wie eine grosse Familie»

Irgendwie ging es weiter. Auch dank Peter Rothenbacher, der den FC Wil in- und auswendig kennt und sich weiterhin mit viel Herzblut engagiert. «Im Durchschnitt arbeite ich etwa zwei Tage pro Woche für den Klub. Wie ich diese Zeit einteile, bestimme ich aber selber, denn als Pensionär will ich mich nicht einengen lassen.»

Was ihm der Klub persönlich bedeutet, fasst Peter Rothenbacher so zusammen: «Von den vielen guten Leuten kommt immer mal wieder etwas zurück. Der Klub ist wie eine Familie, trotz Widerwärtigkeiten, wie sie ja in jeder Familie mal vorkommen. Der FC Wil ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle.»