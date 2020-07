Ennetbühl: Motorradfahrer nach Überholmanöver verunfallt Am Samstag, kurz nach 17.30 Uhr, ist es auf der Schwägalpstrasse zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der 59-jährige Motorradfahrer musste von der Rega mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen werden. 26.07.2020, 10.49 Uhr

Der Motorradfahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital eingeliefert werden. Bild: Kapo

(Kapo/uh) Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad von der Schwägalp her in Richtung Nesslau. Auf der Geraden, Höhe Wasseracker, überholte er ein Auto, heisst es in Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Bevor er wieder ganz auf seinen Fahrstreifen einbiegen konnte, streifte sein Motorrad ein auf der Gegenfahrbahn korrekt fahrendes Auto. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich unbestimmt. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand laut Mitteilung Sachschaden von rund 13'000 Franken.