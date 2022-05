Ennetbühl «Man muss wahrscheinlich einen an der Waffel haben» – warum Joel und Sebastian Meyer mit Blockflöten leben Die Künstler Sebastian Meyer, Joel Meyer und Madeleine Imbeck stellen in hochpräziser Handarbeit Blockflöten her. Sie gründeten 2016 Meyerrecorders GmbH, um die Werkstätte des 2016 verstorbenen Flötenbauers Ernst Meyer als Familienbetrieb weiterzuführen. Fränzi Göggel Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Joel Meyer drechselt am Drehbank eine Kerbe in einen Rohling. Bild: Fränzi Göggel

Sanft klingen Flötentöne aus dem abgelegenen Bauernhaus weit ab des Dorfes Bächli, Hemberg. Ein mit Meyerrecorders beschriftetes Banner weist auf die Adresse der Meyer-Flötenbauwerkstatt hin. Der Hauptsitz von Meyerrecorders (Recorders heisst auf Englisch Blockflöten) ist dieses sanft renovierte Bauernhaus, früher die Werkstätte von Ernst Meyer, dem Vater von Sebastian und Joel.

Joel Meyer wohnt hier mit seiner Partnerin Madeleine Imbeck und Schäferhündin Aisha. Integriert in den Wohnbereich ist der Wirkungsbereich für die Fertigstellung und das Testen der Flöten. Im Schopf nebenan befindet sich die Werkstatt mit Drehbank, Säge- und Bohrmaschinen für den Flötenbau.

In unmittelbarer Nachbarschaft leben Sebastian Meyer und seine Ehefrau mit ihren zwei Kindern ebenfalls in einem freistehenden Bauernhaus. Auch bei ihm sind Wohnbereich und Werkstatt in der Nähe. «Man muss mit der Flöte leben und wahrscheinlich einen an der Waffel haben», bringt er ihre Art von Wohnen und Arbeiten auf den Punkt.

Aus den Rohlingen entstehen nach verschiedenen Stadien die Blockflöten. Bild: Fränzi Göggel Es herrscht perfekte Harmonie zwischen den drei Künstlern. Bild: Fränzi Göggel Sebastian Meyer lässt beim Drechseln einer Grenadill-Blockflöte die Späne fliegen. Bild: Fränzi Göggel Viele der Spezialmesser und Werkzeuge sind selbst hergestellt. Bild: Fränzi Göggel Vom Buchsbaumstamm zur Blockflöte. Bild: Fränzi Göggel Genauigkeit bis zur Perfektion zeichnet einen guten Blockflötenbauer aus. Bild: Fränzi Göggel Mit dem Spezialwerkzeug wird fein justiert. Bild: Fränzi Göggel

Joel und Sebastian Meyer haben das Handwerk Drechseln, Schnitzen, Messerschleifen, Werkzeugherstellung, Endfertigung von Blockflöten in jahrelanger Ausbildung bei ihrem Vater erlernt. «Ich konnte schon als Sechsjähriger Knirps drechseln», erzählt Sebastian Meyer, der nach der Schule eine Steinbildhauerlehre anfing und mit dem Sprayen von Graffiti eine «Karriere» startete.

Joel Meyer schloss in Frankreich das Gymnasium ab, ehe er wie sein Bruder beim Vater das Bauen von Blockflöten erlernte. Madeleine Imbeck ist studierte Blockflötistin, gab Musikschulunterricht an verschiedenen Musikschulen in der Schweiz und in Kolumbien. Sie hat ihre Ausbildung zur Blockflötenbauerin ebenfalls bei Ernst Meyer begonnen.

Die ganze Liebe eines Drechslers ist der Buchsbaum

Bis eine Meyer-Blockflöte so klingt, wie es die Flötenbauer wollen, vergehen bis zu zwei Jahren. «Die Fertigstellung verläuft bei jedem Instrument anders. Eine Flöte ist dann fertig, wenn sie fertig ist», umschreibt Sebastian Meyer, der ältere der Brüder, ihre Vorgehensweise. Am häufigsten verwenden die Flötenbauer Buchsbaumholz für den Bau ihrer Meyer-Blockflöten. Um zu diesem Rohstoff zu kommen, fahren die drei einmal im Jahr nach Südfrankreich. Vor Ort suchen sie sich die Buchsbäume aus und fällen sie. Eine Speditionsfirma bringt das Holz zu ihnen ins Bächli, Bauer Christof Baumann fugt die knapp eine Tonne schweren Kisten mit seinem Traktor zum Holzlager.

«Überall im Haus und in der Werkstatt lagern wir das Buchsbaumholz zum Trocknen. Bis wir mit der Verarbeitung beginnen können, dauert es zehn Jahre. Dieser Arbeitsschritt ist der einzige, den unser Vater nicht selbst gemacht hat, wir setzen das jetzt um», erzählt Joel Meyer. Das harte, kurzfaserige Holz des Buchsbaums eignet sich wunderbar für den Flötenbau. Einzig der Block im Windkanal des Mundstücks, genannt Schnabel, besteht aus Zedernholz. Dieses Holz ist weicher, dehnt sich kaum aus und verzieht sich in Verbindung mit den Speicheltröpfchen des Spielers weniger. Zudem hat das Harz des Zedernholzes eine antibakterielle Wirkung.

Blockflöte ist nicht gleich Blockflöte

Die wenig geliebte Schulblockflöte, die eher schrill tönt denn harmonisch klingt, ist als Instrument unwilliger Einsteiger ziemlich in Verruf geraten. «Als Einsteigerinstrument eignet sie sich nur für Kinder, die gerne ein Blasinstrument lernen möchten, den Blockflötenklang mögen und für solche, die für ein anderes Blasinstrument noch zu kleine Hände haben», sagt Madeleine Imbeck. Um den Ruf des Instruments nachhaltig zu verbessern, brauche es gut ausgebildete Lehrpersonen und gute Instrumente für die Schüler. Sie betont auch:

«Musikunterricht macht nur dann Sinn, wenn Eltern bereit sind, für die Miete oder Kauf des Instruments Geld auszugeben.»

Denn nur auf einem guten Instrument könne man die Spieltechnik richtig erlernen.

Madeleine Imbeck ist studierte Blockflötistin, gab Musikschulunterricht an verschiedenen Musikschulen in der Schweiz und in Kolumbien. Bild: Fränzi Göggel

Die Meyer-Blockflöten, gebaut nach barocken Vorbildern, spielen in einer anderen Liga. Durch Manipulation des Luftstromes können Klangfarbe und Dynamik eines Tones vielfältig verändert werden, sie spielen ausgeglichen in allen Registern. Ihre Bauweise ermöglicht es, die Flöten mit Ansatz zu spielen, wie das bei anderen Blasinstrumenten der Fall ist.

«Unsere Kunden kommen nicht nur aus der Schweiz, davon könnten wir nicht leben. Viele sind aus Deutschland, aus Österreich, Frankreich und sogar aus Asien. Es sind meist Profis, Dozenten, aber auch Musikstudenten von Musikhochschulen. Jeder Lehrer bringt auch Laienschüler als Kunden mit. Ausserdem bringen uns die professionellen Musiker in unserer Entwicklung weiter. Wir ernten die Früchte der Arbeit, die unser Vater während Jahrzehnten geleistet hat», erweisen die Brüder ihrem Vater und Mentor Respekt. Ist eine Flöte fertig, wird sie von Madeleine Imbeck auf spieltechnische Eigenschaften und auf den Klang geprüft.

Kunst und Wissenschaft vereint mit Handwerk

Eine Meyer-Blockflöte kostet zwischen 2600 und 3400 Franken. Um Verwechslungen mit den Instrumenten von Ernst Meyer zu vermeiden, ist seit 2016 ein noch vom Vater entworfenes Logo auf die Meyer-Flöten gestempelt: ein auf einer Blockflöte fliegender Genius. «Der Gewitzte ist unser Logo», scherzt Sebastian Meyer. Hat ein Musiker eines dieser Meisterwerke gekauft, sind drei auf den Spieler perfektionierte Feinabstimmungen innerhalb von zwei Jahren inbegriffen. Je intensiver eine Meyer-Blockflöte gespielt wird, desto mehr baut sie mit der Zeit ab und Revisionen sind nötig. Joel Meyer sagt:

«Unsere Meyer-Blockflöten sind in jedem Detail vollkommen gemacht und werden nur eingespielt verkauft.»

Das heisst: Keine Blockflöte verlässt die Werkstatt, ohne dass die Flötenbauer absolut vom Klang des Instrumentes überzeugt sind. «Der Feinschliff ist eine Gratwanderung zwischen Perfektion und Absturz», erklärt er.

Anspannung während Konzertbesuchen

Um den Klang ihrer Blockflöten zu geniessen, besuchen die Blockflötenbauer auch mal ein Konzert. Im Wissen, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Blockflötenspielen einen grossen Einfluss auf den Klang des Instrumentes haben, sind sie jeweils sehr angespannt und hoffen, dass alles gut geht. «Je nachdem, wer spielt, löst sich unsere Anspannung erst, wenn das Konzert fertig ist», lachen sie.

Für die nahe Zukunft wünschen sich die drei, dass sie ihre Leidenschaft für das Kunsthandwerk weiterhin leben können und die Aufträge so stabil wie aktuell bleiben. «Vielleicht erweitern wir unsere Flötenmodelle einmal», lässt Sebastian Meyer durchblicken.

