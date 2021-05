ENERGIEWENDE Jonschwil ist eine Solarstrom-Hochburg – wie grün ist Ihre Gemeinde? Der Energiereporter zeigt auf, wie viel welche Gemeinde in die Nachhaltigkeit investiert. In der Region Wil-Toggenburg schwingt bei der Solarstrom-Produktion Jonschwil mit Abstand obenaus. Prozentual am meisten Solarautos gibt es in Wil, Sirnach und Bichelsee-Balterswil. Simon Dudle 18.05.2021, 05.00 Uhr

Die Energiewende schreitet in den Gemeinden der Region unterschiedlich schnell voran. Bild: PD

Die grüne Welle hat die Schweiz längst erfasst. In der Stadt Wil ist vor ziemlich genau zwei Jahren der Klimanotstand ausgerufen worden. Die Stadt hat den Auftrag erhalten, bis 2050 klimaneutral zu werden. Doch wie weit sind die Gemeinden der Region Wil-Toggenburg auf ihrem Weg in eine klimafreundliche Zukunft? Darüber gibt Energiereporter Auskunft, der von «Energie Schweiz» und dem «Digital Innovation Office» des Bundesamts für Energie (BFE) unterstützt wird. In den Bereichen «Elektroautos», «Erneuerbare Heizungen» und «Solarstromproduktion» wird dabei der Fortschritt aufgelistet.

Beim Solarstrom gibt es einen deutlichen Sieger: Jonschwil. Der Fortschritt wird mit 13,7 Prozent angegeben, gefolgt von Oberhelfenschwil und Wilen mit je 8,9 Prozent. Der schweizweite Durchschnitt liegt bei 4,8 Prozent. Der Wert gibt die installierte Fotovoltaik-Leistung im Verhältnis zum wirtschaftlich sowie technisch realisierbaren Potenzial auf Dachflächen in Prozent an. In die Wertung fliessen alle Fotovoltaik-Anlagen, die für eine Förderung durch den Bund im Einspeisevergütungssystem oder für die Einmalvergütung angemeldet worden sind. Die grosse Mehrheit der PV-Anlagen ist in einer dieser beiden Datenquellen registriert.

Eine der grössten Fotovoltaik-Anlagen des Landes

Warum ist Jonschwil so weit voraus? Eine der grössten Fotovoltaik-Anlagen der Schweiz befindet sich in Schwarzenbach, das zu Jonschwil gehört. Auf dem Dach der Transportfirma Holenstein AG werden pro Jahr 2,7 Gigawattstunden Strom hergestellt. Jonschwils Gemeindepräsident Stefan Frei sagt:

Stefan Frei, Gemeindepräsident Jonschwil. Bild: Arthur Gamsa

«Das katapultiert uns in der Statistik weit, weit nach vorne.»

Jüngst hat die Gemeinde eine grössere Anlage auf dem neuen Schulhaus von Schwarzenbach in Betrieb genommen.

Schon seit mehr als sieben Jahren gibt es zudem die Solargenossenschaft Jonschwil-Schwarzenbach. Vergangenes Jahr konnte erstmals ein Ertrag an die Genossenschafter ausgeschüttet werden. In diesem Frühjahr wurde die dritte Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Sulmag AG beim Bahnhof Schwarzenbach gebaut. Die anderen beiden sind auf den Schulhäusern Sonnenrain und Degenau. Das Ziel der Genossenschaft ist das Erstellen von PV-Anlagen, damit die Genossenschafter ihren Strombedarf oder einen Teil davon aus einer erneuerbaren Quelle beziehen können.

Bettenau produziert mehr, als es braucht

Und dann gibt es noch eine Besonderheit im Dorf Bettenau, das ebenfalls zu Jonschwil gehört. Dank mehrerer privater Anlagen auf den Dächern wird in Bettenau mehr Strom produziert, als gebraucht wird.

In Bettenau hat es bei Weitem nicht nur auf diesem Haus grosse Photovoltaik-Anlagen. Bild: Simon Dudle

National gesehen liegt Jonschwil mit einem Wert von 13,7 Prozent aber noch weit von der Spitze entfernt. Die Leaderposition gehört der Waadtländer Gemeinde Onnens mit einem Wert von 68,7 Prozent.

Erneuerbares Heizen: Toggenburger sind top

In den anderen beiden Kategorien, welche beim Energiereporter berücksichtigt werden, liegen andere Gemeinden an der Spitze. Bei der Anzahl Elektroautos sind es mit einem Wert von je 1,6 Prozent die Stadt Wil und die beiden Hinterthurgauer Gemeinden Sirnach sowie Bichelsee-Balterswil. Hierbei wird der Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge im Strassenverkehr in Prozent ausgewiesen.

Alle Personen- und Lieferwagen, welche sich momentan im Verkehr befinden, sind berücksichtigt. Die Fahrzeuge werden über die Postleitzahl und Ortsbezeichnung der Halteradressen einer Gemeinde zugeordnet. Hierbei zeigt sich, dass die Toggenburger Gemeinden noch Aufholbedarf haben. Keine von Ihnen befindet sich über dem nationalen Durchschnitt von 1,2 Prozent. An der nationalen Spitze liegen die beiden autofreien Gemeinden Saas-Fee (9,8 Prozent) und Zermatt (7,7 Prozent).

Beim erneuerbaren Heizen schneiden die Toggenburger Gemeinden gut ab. Laut Energiereporter ist Mosnang diesbezüglich die fortschrittlichste Gemeinde der Region Wil-Toggenburg – gefolgt von Hemberg und Nesslau. Auffällig ist hierbei, dass ausschliesslich kleine Gemeinden weit oben klassiert sind. Das könnte damit zusammenhängen, dass in jenen Dörfern viele Einfamilienhäuser stehen und es dort einfacher ist, auf erneuerbare Energie umzustellen oder auf diese zu setzen.

Kleine Gemeinde an der Spitze

Hier zeigt der Wert an, wie viel Prozent der Gebäude einer Gemeinde ein erneuerbares Heizsystem installiert haben. Als erneuerbare Energie- und Wärmequelle werden Luft, Erdwärme, Wasser, Abwärme, Holz und Sonne betrachtet. Als nicht erneuerbare Quellen gelten Gas und Heizöl. National an der Spitze ist die kleine Graubündner Gemeinde Furna, wo neun von zehn Gebäuden eine erneuerbare Energiequelle haben.