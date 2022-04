Der Stadt Wil sind die Hände bei der Gasbeschaffung gebunden

Energieversorgung Mehrere Millionen Franken für russisches Gas: Der Stadt Wil sind bei der Gasbeschaffung die Hände gebunden Auf internationaler Ebene werden Bestrebungen unternommen, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. Auf städtischer Ebene kann vor allem eines getan werden, wie ein Stadtparlamentarier sagt: Auf erneuerbare Energien umsteigen. Sabrina Manser 12.04.2022, 05.00 Uhr

Das russische Gas macht im TBW-Gasnetz rund 36 Prozent aus. Bild: Urs Jaudas/Keystone

Seit dem Krieg in der Ukraine hat in der Region Wil die Nachfrage nach nicht russischem Biogas zugenommen. Man möchte unabhängiger von russischem Gas werden, dies in ganz Europa. Doch die sichergestellte Versorgung mit Energie ist nur ein Aspekt. Das russische Regime habe Unmengen von Geld, um den Krieg zu finanzieren, wie der Wiler Stadtparlamentarier Timo Räbsamen (Juso) in einer dringlichen Interpellation an den Stadtrat schreibt. «Aus diesem Grund muss auch die Stadt Wil sich fragen, inwiefern ihr Geld in den Händen des russischen Regimes landet.»