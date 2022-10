Trotz reduzierter Beleuchtung: Bahnhof Wil soll sicher sein

Energiesparmassnahmen Auch der Busbahnhof in Wil wird dunkler – Stadtrat geht von «keinem entscheidenden Einfluss auf das Sicherheitsempfinden» aus Die Beleuchtung von Strassen, Trottoirs und auch dem Busbahnhof wird in Wil neu ab 22 Uhr auf 50 Prozent gedimmt. Der Stadtrat behält sich kurzfristige Anpassungen der Massnahmen vor, sollte sich das Sicherheitsempfinden dadurch deutlich verschlechtern. Er geht aber nicht davon aus. Larissa Flammer 10.10.2022, 19.00 Uhr

Blick auf den Busbahnhof in Wil, der von den TBW beleuchtet wird. Bild: Hans Suter

Die Stadt Wil spart Energie. Unter anderem wird die Strassenbeleuchtung auf Kantons- und Gemeindestrassen in Abstimmung mit dem kantonalen Tiefbauamt zwischen 22 und 5.30 Uhr auf 50 Prozent gedimmt. Ausgenommen sind einzig die Abschnitte bei Fussgängerstreifen. Diese und weitere Massnahmen kommunizierte die Stadt vergangenen Freitag.

Von der Energiesparmassnahme betroffen ist auch der Busbahnhof. Dieser wird von den Technischen Betrieben Wil (TBW) versorgt und neu ab 22 Uhr nur noch halb so hell beleuchtet wie zuvor. Diese sogenannte Halbnacht-Stufe war bisher bereits jeweils ab 0.30 Uhr in Kraft, wie es bei der Fachstelle Kommunikation der Stadt auf Anfrage heisst. Die Beleuchtung des übrigen Bahnhofareals liegt in der Verantwortung der SBB.

Die Strassen- und Trottoirbeleuchtung dient einem wichtigen Zweck: Sie sorgt für Sicherheit im Strassenverkehr und schützt zu einem gewissen Grad auch vor kriminellen Taten. Zumindest für das subjektive Sicherheitsempfinden spielt Licht eine wichtige Rolle. Und gerade am Bahnhof Wil ist das mangelnde Sicherheitsempfinden schon länger ein Thema.

Das Sicherheitsempfinden am Bahnhof Wil nimmt vor allem nach Einbruch der Dunkelheit ab. Bild: Stefan Beusch

Ohne Weihnachtsbeleuchtung spart die Stadt 2200 kWh Strom

Ist die Stadt mit reduzierter Beleuchtung noch sicher genug? «Dem Stadtrat ist es ein grosses Anliegen, dass die Sicherheit auf dem ganzen Stadtgebiet und insbesondere auch am Bahnhofplatz durch die beschlossenen Energiesparmassnahmen nicht beeinträchtigt wird», teilt Susanne Wahrenberger von der Fachstelle Kommunikation mit. Aktuell werde davon ausgegangen, dass die Reduktion der Beleuchtung keinen entscheidenden Einfluss auf das Sicherheitsempfinden habe. Die Kommunikationsverantwortliche sagt aber:

«Sollte sich zeigen, dass sich das Sicherheitsempfinden durch diese Massnahmen deutlich verschlechtert, werden kurzfristige Anpassungen der Massnahmen geprüft und umgesetzt.»

Abgesehen von der geschmückten Weihnachtstanne auf dem Hofplatz in der Altstadt wird die Stadt Wil dieses Jahr auch auf eine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Mit dieser Massnahme können gemäss Auskunft der Stadt Wil rund 2200 Kilowattstunden Strom eingespart werden – bei einer Annahme von 360 Betriebsstunden. Die gesamte Weihnachtsbeleuchtung wurde vor mehreren Jahren auf LED umgestellt. Der Weihnachtsbaum auf dem Hofplatz verbraucht rund 250 Kilowattstunden bei 360 Betriebsstunden.