Flawil: Reformierte Kirchen sind wegen Energiekrise geschlossen

Energiepreise «Jetzt unsere Kirchen zu heizen, wäre weder wirtschaftlich noch nachhaltig»: Zwangspause für die Flawiler Kirche Feld Bis Ende April finden die Gottesdienste der Reformierten Kirchgemeinde Flawil im Kirchgemeindehaus statt. Die beiden Kirchen sind über den Winter mehrheitlich geschlossen. Was in Deutschland verbreitet ist, hat in der Region Pioniercharakter. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Bis Ende April bleibt das Portal der Kirche Feld der Reformierten Kirchgemeinde Flawil geschlossen. Bild: Andrea Häusler

Auf 44'000 Franken beliefen sich im Jahr 2022 die Betriebskosten für Wasser, Strom und Heizung in den Liegenschaften der Reformierten Kirchgemeinde Flawil. 39'300 Franken waren es 2021, bevor die Folgen des Ukraine-Kriegs die Energiepreise explodieren liessen. Für diesen Winter wurde mit Mehrkosten von 9300 Franken gerechnet. Die Schliessung der Kirche Feld und mehrheitlich jener in Oberglatt von Anfang Oktober bis Ende April hat aber nicht nur mit Geld zu tun. «Unsere Kirchen jetzt wöchentlich für einige Stunden und wenige Gottesdienstbesuchende aufzuheizen, wäre unwirtschaftlich und nicht nachhaltig», sagt Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, mit Blick auf die Energiemangellage.

Keine geweihten Räume

Die Kirche Feld ist an den (Gas-)Wärmeverbund Oberstufenzentrum Feld angeschlossen, in Oberglatt ist eine Gasheizung verbaut. Der Entscheid, die Gottesdienste in den «Zwinglisaal» zu verlegen, sei bereits im Herbst gefallen, sagt Zillig-Klaus. Das Kirchgemeindezentrum biete Platz für 100 bis 120 Personen – mehr als benötigt.

Daniela Zillig-Klaus, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Flawil. Bild: PD

Die Auslagerung sei gut aufgenommen worden, negative Feedbacks habe es nicht gegeben. Jedoch hätten hier früher schon hin und wieder Feiern stattgefunden, sagt Zillig-Klaus und ergänzt: «Reformierte Kirchen sind, im Gegensatz zu katholischen, keine geweihten Räume: Kirche ist dort, wo Begegnungen stattfinden.» Das ermögliche viel Flexibilität.

Die Temperatur in der ungenutzten Kirche Feld beträgt um die 9 Grad. Für die Orgel passe das. Die Kirche Oberglatt werde während der Abdankungen auf 16 Grad geheizt. «Auch nicht sehr gastlich», lacht Daniela Zillig-Klaus. «Wir sind halt verwöhnt.» Tatsächlich wurden die meisten Kirchen in ihrer Bauzeit nicht beheizt und werden es – wie etwa der Kölner Dom – teilweise bis heute nicht.

«Wir heizen für die Gottesdienste auf»

Geschlossene «Winterkirchen» sind in Deutschland verbreitet und dieses Jahr auch mancherorts in der Schweiz die Reaktion auf den Energiesparaufruf. Jedoch nicht im Einzugsgebiet dieser Zeitung. Viele Kirchgemeinden gehen mit der Situation so um, wie die katholische von Zuzwil-Züberwangen. Kirchenpräsident Mathias Eilinger sagt: «Die Schliessung der Kirchen, eine Auslagerung in andere Gebäude oder eine Reduktion der Anzahl Gottesdienste war bei uns kein Thema. Wir haben die Temperaturen deutlich gesenkt und heizen jeweils vor dem Gottesdienst etwas auf.»

Vergleichbar ist die Strategie der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil – trotz Energiekosten, die bereits 2021 mit rund 51'000 Franken zu Buche geschlagen hatten. Eine Schliessung der Kirche sei vor allem wegen der Abdankungen nicht praktikabel, begründet Präsident Valentin Arnold. Und gegen eine Reduktion der Zahl der Gottesdienste spreche der Wunsch, im aktuellen Umfeld für die Menschen da zu sein. Hingegen seien die Raumtemperaturen reduziert worden.

An den Temperaturen geschraubt hat man auch in Henau-Niederuzwil, wo die katholischen Bauten mit Holzpellets beheizt werden. 15 Grad warm würden die Kirchen, sagt Präsident Paul Gähwiler. Darüber hinaus setze man die Sparempfehlungen des Bundes um.

Photovoltaikanlage auf der St.-Peter-Kirche

Obwohl katholisch Wil die Kirchen auch nur noch auf 17 statt auf 19 Grad heizt, setzt die Kirchgemeinde primär auf langfristige Projekte. Einerseits ist geplant, mit einer dritten Wärmepumpenanlage auch die letzte Ölheizung im Liegenschaftsportfolio zu ersetzen. Andererseits soll, so Präsidentin Marianne Mettler, nach der Installation der Photovoltaikanlage auf dem Pfarreizentrum eine weitere auf dem Dach der Kirche St.Peter platziert werden. «Diese wurde leider von den Behörden abgelehnt», sagt sie, verspricht aber: «Wir geben nicht auf.»

Kaum Unterschiede im Toggenburg

In den Toggenburger Gemeinden ist das Bild ähnlich: Die Sparmassnahmen beziehen sich überwiegend auf ein angepasstes Temperaturmanagement. Patrick Loepfe, Präsident von katholisch Kirchberg, sagt: «Wir haben seit fünf Jahren eine intelligente Heizsteuerung, die nur punktuell für die Gottesdienste 17 Grad erreicht, ansonsten wird die Temperatur, der Orgel wegen, auf 12 Grad gesenkt.»

Unabhängig von fossiler und importierter Energie heizt die Reformierte Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. «Die Gebäude sind mehrheitlich am örtlichen Holz-Fernwärmenetz angeschlossen», sagt Präsidentin Yvonne Brügger. Die Grundtemperatur in den Gebäuden wurde trotzdem gesenkt. Die Kirchen jedoch bleiben offen, da sie stark mit dem kirchlichen Leben der Kirchbürgerschaft verknüpft seien.

Wie sich die Energiepreise auf die Rechnungen der Kirchgemeinden auswirken, wird sich im Frühjahr zeigen.

