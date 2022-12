TBW erhöht Gaspreise per Januar 2023

Energiemangel Kosten steigen um 40 Prozent an: Die TBW erhöhen die Gaspreise per 1. Januar 2023 Die Gaspreise in der Stadt Wil steigen im kommenden Jahr um 3,21 Rappen pro Kilowattstunden an. Eine Familie muss für Gas mit monatlichen Mehrkosten von rund 68 Franken rechnen. 21.12.2022, 12.25 Uhr

Die Gaspreise steigen im neuen Jahr an. Bild: Urs Jaudas / KEYSTONE

Die Situation am internationalen Gasmarkt ist weiterhin angespannt. Dies wirkt sich nun auf die Gaspreise der Technischen Betriebe Wil (TBW) aus. Die TBW zahlen für den Einkauf von Gasenergie deutlich mehr. Das führt dazu, dass die TBW ihre Gaspreise per 1. Januar 2023 erneut erhöhen müssen – um 3,21 Rappen pro Kilowattstunde. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 40 Prozent, heisst es in einer Mitteilung. Schon im Herbst wurden die Preise um 1.32 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.