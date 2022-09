Wie Bronschhofen, Schwarzenbach, Niederbüren ihren Strom kauften

Energiekrise Wie sich Schwarzenbach, Bronschhofen und Niederbüren Strom zu einem vernünftigen Preis gesichert haben Weil sie den Strom für 2023 früh genug kauften, müssen die lokalen Stromversorger in Niederbüren, Bronschhofen und Schwarzenbach ihre Preise nicht so stark erhöhen. Die Verantwortlichen sprechen von Glück und Gespür. Doch es gibt auch strategische Gründe. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Gemeinden, deren Versorger den Strom für 2023 früh gekauft haben, bleiben vorerst von einer Preisexplosion verschont. Stromleitungen im Appenzellerland. Bild: Benjamin Manser

Als Michael Huber im März 2020 Strom für Niederbüren einkaufte, ahnte er nicht, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tat. Kurz zuvor hatte sich die Beratungsfirma gemeldet, mit einer Offerte für den Strom für das Jahr 2023. Das Angebot des Stromhändlers Primeo war eine halbe Stunde gültig. Huber, Grundbuchverwalter und Kassier des gemeindeeigenen Stromversorgers Elektra Niederbüren, besprach sich mit Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet. Dann schloss er den Vertrag ab.

Michael Huber, Kassier bei der Elektra Niederbüren Bild: PD

Zwei Jahre später offenbart sich die Tragweite der Entscheidung. Während in der Nachbargemeinde Oberbüren 2023 auf einen durchschnittlichen Haushalt Mehrkosten von über 1200 Franken zukommen, bezahlen die Niederbürerinnen und Niederbürer im Schnitt nur 36 Franken mehr. In Oberbüren stieg der Preis um 139 Prozent, in Niederbüren um knapp 2 Prozent. In Niederhelfenschwil steigen die Preise gar um 212 Prozent, schweizweit die zweithöchste Zunahme.

Michael Huber erinnert sich an jenen Moment im März 2020. Bei 5,4 Rappen pro Kilowattstunde lag der Preis für die reine Energie, zu dem Huber die Strommenge für Niederbüren für das ganze Jahr 2023 einkaufte – rund 18 Millionen Kilowattstunden. Weitere Bestandteile des Strompreises sind neben der Energie auch Beträge für die Netznutzung – also den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis ins Haus –, und für öffentliche Abgaben zur Förderung der erneuerbaren Energien und zum Schutz der Gewässer.

5,4 Rappen. Heute liegt der Energiepreis für 2023 am Terminmarkt bei über 60 Rappen pro Kilowattstunde, vor einer Woche waren es noch mehr als ein Franken. «Es war ein guter Preis», sagt Huber – auch wenn die Preise in den Jahren zuvor noch tiefer waren, teilweise unter vier Rappen. Für den Deal, der rückblickend so hellsichtig wirkt, will sich Huber aber nicht auf die Schulter klopfen lassen:

«Vielleicht hatten wir das richtige Gespür. Aber alle, die jetzt im Vergleich gut da stehen, hatten vor allem viel Glück.»

Was Huber aber auch sagt: Schnell auf günstige Offerten reagieren zu können, setzt kurze Entscheidungswege voraus. Möglich sei dies in Niederbüren gewesen, weil der Gemeinderat der Verwaltung der Elektra vorgängig die Kompetenz zum Abschluss eines Vertrages gegeben habe.

Schliesslich gibt Huber zu bedenken, dass die vielen Besitzerinnen und Besitzer von Einfamilienhäusern in Niederbüren trotz des guten Deals mit mehr rechnen müssten, als mit den Mehrkosten für die 4500 Kilowattstunden pro Jahr, die gemeinhin für den Verbrauch eines Durchschnittshaushalts, einer 5-Zimmer-Wohnung, angenommen werden. Eine Wärmepumpe zum Beispiel benötige viel Strom.

Zu den Stromversorgern, deren Preise 2023 nicht so stark ansteigen, zählt auch die Dorfkorporation Bronschhofen. Auf einen Durchschnittshaushalt kommen Mehrkosten von 171 Franken zu. Von den drei Stromversorgern in der Stadt Wil ist das deutlich der tiefste Wert. «Davon entfällt ein Viertel jedoch auf zusätzliche hoheitliche Abgaben, zum Beispiel an den Energiefonds der Stadt Wil», sagt Peter Eberle, Betriebsleiter der Dorfkorporation Bronschhofen.

Peter Eberle, Betriebsleiter der Dorfkorporation Bronschhofen. Bild: PD

Er will darin aber keine grosse Leistung der Dorfkorporation sehen: «Der Verwaltungsrat hat die Beschaffungsstrategie festgelegt und an diese haben wir uns gehalten.» Wie die Elektra Niederbüren hat auch die Dorfkorporation Bronschhofen ihren Strom für das kommende Jahr im Jahr 2020 und per Vollversorgungsvertrag eingekauft. Sprich: die Strommenge für das ganze Jahr.

«Eher teuer» habe man aus der Sicht von 2020 eingekauft, erinnert sich Eberle. Damals zeigte die Tendenz bei den Strompreisen noch abwärts. «Aber wir wollten nicht spekulieren.» Kontinuität zu den Preisen der Vorjahre herzustellen, habe beim Vertragsabschluss für 2023 im Vordergrund gestanden, sagt Eberle.

Generell profitieren aktuell die Kundinnen und Kunden von Stromversorgern, die ihren Strom früh beschafft haben. Ende August mussten die Gemeinden ihre Stromtarife für das nächste Jahr bekannt geben. Stromversorger, die bis zuletzt zugewartet haben, weil sie hofften, dass die seit Monaten steigenden Preise noch fallen könnten, mussten nun beispiellos hohe Preise festlegen.

Unter diesem Gesichtspunkt scheint Schwarzenbach gerade noch so davongekommen zu sein. Aus der Not, spät dran zu sein, machte die Dorfkorporation gemäss Präsident Eugen Meier sogar eine Tugend.

Eugen Meier, Präsident der Dorfkorporation Schwarzenbach. Bild: Christoph Heer

Als die Preise im Sommer 2021 stiegen, habe man noch auf eine Trendwende gehofft. Als dann zum Jahresende noch immer Strom für 2023 fehlte, habe der Verwaltungsrat entschieden, einen Vertrag für den Strom für die Jahre 2023 bis 2025 abzuschliessen. Auch die Dorfkorporation Schwarzenbach kauft ihren Strom bei Primeo.

Dass dies nach der sogenannten Durchschnittspreismethode geschah, hat für die Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher nun den Vorteil, dass die Preise in den nächsten drei Jahren «sicher nicht explodieren werden», wie Eugen Meier sagt. 2023 wird der Strom für einen Haushalt in Schwarzenbach im Schnitt 158 Franken teurer.

