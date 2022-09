Energieförderung Wattwil: SP und FDP stellen ähnliche Forderungen

Energiekrise Erneuerbare Energien: SP Wattwil begrüsst Forderungen der örtlichen FDP, fordert aber konsequentere Massnahmen Die FDP Wattwil fordert vom Gemeinderat, dass Potenzial in der lokalen Stromgewinnung besser genutzt wird. Für die lokale SP müssten nachhaltige Energien noch stärker gefördert werden. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. 22.09.2022, 12.00 Uhr

Eine Solaranlage erhöht den Wert eines Gebäudes und damit die Steuerbelastung. Bild: Patrick Huerlimann

In der «Tagblatt»-Ausgabe vom 20. September stellte die FDP Wattwil vier Forderungen an den Gemeinderat, um gegen die Energiekrise anzukämpfen. Diese Vorschläge stossen bei der örtlichen SP auf Zustimmung: Sie seien aus Sicht der SP Wattwil erfreulich, zumal die Stossrichtung der Forderungen denjenigen entspreche, welche die SP seit Jahren fordere, schreibt die Partei in einer aktuellen Mitteilung.

Die FDP forderte unter anderem, dass die Erstellung von Solar- und Fotovoltaikanlagen künftig ohne eine Steuererhöhung einhergehen. Eine Solaranlage erhöht den Wert eines Gebäudes und damit erhöhen sich auch die Steuern. Weiter forderte die Partei auch, dass die kostenneutrale Einspeisevergütung durch den Bund reaktiviert werde. Bisher sei die Einspeisung ins bestehende Stromnetz ein Verlustgeschäft.

Joel Müller von der SP Wattwil schreibt dazu:

«Dass die FDP Wattwil ebenfalls zur Einsicht kommt, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört, ist erfreulich. Damit eröffnet sich die Möglichkeit für eine konstruktive Zusammenarbeit.»

Vor zwei Jahren verlangte die SP, in mehreren Toggenburger Gemeinden geplante Steuersenkungen zu reduzieren, zu Gunsten eines Klimafonds. In Wattwil verhinderte die Coronapandemie, dass der Antrag an der Bürgerversammlung gestellt werden konnte, dieser wurde aber bei der Gemeinde platziert.

Konkrete Massnahmen gefordert

Nun fordert die SP Wattwil von der Gemeinde konkrete Massnahmen und nicht bloss Verweise auf bestehende, aber nicht ausreichende Bemühungen. Es bleibe zentral, einen fixen Bestandteil des Budgets für die Förderung von Projekten zur Gewinnung von erneuerbaren Energien einzusetzen, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem solle die Gemeinde prüfen, ob bei der eigenen Infrastruktur das Potenzial zur Gewinnung von erneuerbaren Energien ausgeschöpft sei.

Als dritte Ergänzung zu den Vorschlägen der FDP fordert die SP Wattwil Weitsicht bei der Mobilität. Patrizia Amaechi, Co-Präsidentin der SP Wattwil, sagt:

«Das ÖV Netz in Wattwil ist weiterhin ungenügend. Viele Quartiere sind nicht an den Busverkehr angeschlossen, zudem ist die Infrastruktur nicht besonders velofreundlich.»

Die SP Wattwil hofft nun, dass die Diskussion über die Energieversorgung weiter Fahrt aufnimmt. (pd/law)