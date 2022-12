Strompreis steigt in Niederhelfenschwil nicht wie befürchtet

Energiekosten Niederhelfenschwil senkt den Strompreis nachträglich, der Frust bleibt: «Die Marktöffnung war eine Fehlentscheidung» Trotz allem bleibt der Strom in der Gemeinde besonders teuer. Der Gemeindepräsident führt das auf Systemversagen zurück und sieht grosse Fehler, die in der Vergangenheit begangen wurden. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

In Niederhelfenschwil steigen die Strompreise trotz Korrektur besonders stark (Symbolbild). Bild: Benjamin Manser

Peter Zuberbühler klingt erleichtert: Am Mittwoch konnte der Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil und Präsident des lokalen Elektrizitätswerks verkünden, dass die Strompreise nicht ganz so stark steigen wie angekündigt. Als die Schweizer Gemeinden im August die Strompreise fürs kommende Jahr verkündeten, geriet Niederhelfenschwil in die Schlagzeilen: Der Preis pro Kilowattstunde sollte sich beinahe vervierfachen.

Damit wäre der Strom in der Gemeinde schweizweit am drittteuersten gewesen. Nun werden alle Stromtarife in der Gemeinde um etwa ein Viertel reduziert. Doch der Frust, nicht mehr tun zu können, ist beim Gemeindepräsidenten geblieben:

«Offensichtlich funktioniert das Schweizer System der Strombeschaffung nicht.»

So viel kostet der Strom in Niederhelfenschwil Im September müssen die Gemeinden ihre Strompreise fürs kommende Jahr festlegen. Dass Niederhelfenschwil die Preise nun noch anpasst, geht nur dank einem Trick: Es bleibt beim gleichen Grundpreis – nur wird ein pauschaler Rabatt von 15 Rappen pro Kilowattstunde gewährt. Der reguläre «easyHome»-Preis steigt von 17.89 auf 59.35 Rp/kWh. Nach dem Rabatt bleiben noch 44.35 Rp/kWh übrig. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh zahlte demnach 2022 rund 900 Franken inklusive Netzgebühr. Mit der beschlossenen Reduktion sind es 2023 etwa 2100 statt 2800 Franken. Das Nachsehen haben die Nettoproduzenten: Auch die Einspeisevergütung wurde gesenkt, allerdings nicht im gleichen Mass. Sie liegt bei 35 Rp/kWh für Ökostrom. (jot)

Wie es zum Anstieg kam

In den Neunzigerjahren wurde der Schweizer Strommarkt privatisiert. Seitdem können Gewerbebetriebe und lokale Elektrizitätswerke selbstständig entscheiden, wo und wann sie Strom kaufen. «Solange die Preise tief waren, hat das wunderbar funktioniert», sagt Zuberbühler. Strom wurde kurzfristig fürs nächste Jahr gekauft, im Sommer, wenn die Preise tief waren. Verträge mit langen Laufzeiten wurden selten abgeschlossen. Alle profitierten von den tiefen Preisen des vermeintlich freien Markts.

Peter Zuberbühler, parteilos, Gemeindepräsident und Präsident des Elektrizitätswerks Niederhelfenschwil. Bild: PD

Zuberbühler, der erst seit zwei Jahren im Amt ist, möchte seinem Vorgänger keine Vorwürfe machen. «Mit den damaligen Erfahrungswerten hätte ich es wohl gleich gemacht», sagt er. Bis zuletzt lag der Einkaufspreis bei sechs bis acht Rappen. Doch dann kam der Ukraine-Krieg, die Explosion des Gaspreises, der gleichzeitige Stillstand zahlreicher französischer Atomkraftwerke, und plötzlich lag der Preis selbst im Sommer ein Vielfaches über dem, was der Strom zuvor im teureren Winter kostete.

Genau zu dem Zeitpunkt liefen die relativ kurzfristigen Verträge in Niederhelfenschwil aus. Während man zuvor aufgrund der kurzen Laufzeiten günstige Angebote fand, war nun das Gegenteil der Fall. Kaufen musste man trotzdem. «Manche Gemeinden haben einen spekulativen Energiepreis festgelegt, in der Hoffnung, dass die Preise wieder sinken», sagt Zuberbühler. «Das wollten wir nicht.»

Warum es wieder günstiger wird

Nach den ersten Verhandlungen, die im horrenden Strompreis resultierten, entspannte sich der Strompreis wieder etwas. Langfristig dürfte der Preis wieder in Richtung des Vorkrisenniveaus gehen.

Während langfristige Stromverträge bisher die teurere Alternative waren, sind genau diese dank der sinkenden Preistendenz günstiger. Im Nachgang des Preisschocks konnte das Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil längere Vertragslaufzeiten aushandeln. So konnte die Gemeinde den Preisanstieg deutlich abfedern. Dafür dürften die Preise allerdings weniger schnell sinken, wenn sich der Markt normalisiert.

Der Gemeindepräsident ist trotzdem optimistisch, dass die Preise 2024 wieder tiefer liegen. Denn der hohe Preis hat auch in Niederhelfenschwil neue Photovoltaikprojekte spriessen lassen. «Mit den derzeitig geplanten Projekten dürften wir künftig rund ein Viertel unserer Energie vor Ort produzieren», rechnet Zuberbühler. Damit sinkt die Abhängigkeit vom Markt, was sich positiv auf die Preise auswirken kann.

Blick über den Dorfkern von Niederhelfenschwil. Bild: PD

Was bleibt, ist die Kritik

Lange Zeit haben Gemeinden und Gewerbe von den tiefen Strompreisen profitiert, nun zahlen sie die Rechnung. Während der Bundesrat Hilfen für Unternehmen prüft, müssen die Gemeinden die Kosten auf die Bevölkerung übertragen oder hohe Defizite in Kauf nehmen. Heute würde Zuberbühler daher einiges anders machen:

«Ich würde mir wünschen, dass man das Zeitrad dreissig Jahre zurückdrehen könnte. So, wie sie sich heute präsentiert, war die Marktöffnung eine absolute Fehlentscheidung.»

Was nun passiere, sei zwar wichtig, aber überstürzt: «In Bundesbern wird es plötzlich möglich, in Windeseile Photovoltaik in die Natur zu pflanzen.» Nun, da alles aus dem Ruder läuft, suche man nach schnellen Lösungen. «Man kann nicht sagen, dass das ein nachhaltiger politischer Prozess ist.»

