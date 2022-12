Fast alle öffentlichen Gebäude in Wil sind vorbildlich kühl

Energieknappheit In allen öffentlichen Gebäuden von Wil ist es vorbildlich kühl – aber eine Ausnahme gibt es Um einer möglichen Mangellage vorzubeugen, hat die Stadt Wil den öffentlichen Gebäuden tiefere Temperaturen vorgeschrieben. Schulen und das Hallenbad halten sich vorbildlich daran. Im Rathaus sieht es etwas anders aus. Jochen Tempelmann 30.12.2022, 05.00 Uhr

Das Rathaus in der Altstadt von Wil. Bild: Jochen Tempelmann

Schule Bronschhofen, 7.15 Uhr, kurz vor Weihnachten: Während die ersten Schülerinnen und Schüler eintreffen, möchte sich diese Zeitung ein Bild davon machen, wie die öffentlichen Einrichtungen die von der Stadt verordneten Energiesparmassnahmen umsetzen. In allen öffentlichen Gebäuden soll die Temperatur auf 19 bis 20 Grad reduziert werden, in Turnhallen auf 17 Grad – grundsätzlich ein Grad tiefer als in anderen Wintern.

Im modernen Schulhaus steht seit der Pandemie in fast jedem Schulzimmer ein CO 2 -Messgerät, das auch die Temperatur erfasst. Vor Schulbeginn zeigen die Thermometer Temperaturen zwischen 18,8 und 20,5 Grad, in der Turnhalle sind es 17,5 – im Rahmen der Messgenauigkeit entsprechen die Temperaturen also den städtischen Vorgaben. Beschwerden habe es nur vereinzelt gegeben, sagt Hauswart Urban Albisser, und nur aus dem Lehrkörper. Mittlerweile hätten sich alle gut mit der neuen Situation arrangiert.

Kälteres Wasser, wärmeres Eis

Sportpark Bergholz, 7.30 Uhr, eine Woche später. Bevor sich das Hallenbad mit Gästen füllt, geht der Leiter Technik und Infrastruktur Felix Lenz durch die Katakomben unter Bad und Eishalle. Bildschirme visualisieren die Daten unzähliger Messpunkte, an denen Temperaturen von Brauch- und Heizwasser überwacht werden.

2014 war das Bergholz schweizweit der erste Sportpark, der nach Minergie-Kriterien errichtet wurde. «Im Vergleich zu ähnlichen brauchen wir so etwa einen Drittel weniger Energie», sagt Lenz. So wird beispielsweise die Abwärme der Eisaufbereitungsanlage fürs Heizen des Wassers genutzt. Auf dem Bildschirm des Bademeisters steht 27,6 Grad – die Solltemperatur wurde von 28 auf 27 Grad reduziert. Aufgrund der Funktionsweise sind leichte Schwankungen normal.

Die Temperaturen im Schwimmerbecken des Sportparks Bergholz sind tiefer als sonst. Bild: Jochen Tempelmann

Die tiefere Wassertemperatur sei bei den Gästen ein Thema, sagt Geschäftsführerin Sabin Rickenbach. Wenn man ihnen den Grund erklärt, hätten sie jedoch Verständnis. «Das Temperaturempfinden ist sehr individuell», sagt die Geschäftsführerin. Unangetastet bleibt allerdings die Temperatur im Warmaussenbecken, die an diesem Morgen bei 32,3 Grad liegt.

Das Wasser ist kälter, das Eisfeld wärmer: Statt auf minus 6 Grad wird nur auf minus 4,5 Grad gekühlt. Da es ein milder Morgen ist, arbeitet die Kühlung etwas unter dem Sollwert: Sie kühlt auf minus 5,2 Grad, damit die Eisoberfläche nicht zur Pfütze wird. Nur für die Spiele der ersten Mannschaft des EC Wil wird stärker gekühlt: «Das merken nur die Profis», sagt Lenz. Für den Eiskunstlauf sei das etwas wärmere, weichere Eis sogar besser.

Eher warm im Rathaus

Rathaus Wil, 8 Uhr: Im Eingangsbereich des Gebäudes in der historischen Altstadt ist es kühl. Hier, wo man sich nicht aufhalte, werde sowieso nicht geheizt, erklärt eine Mitarbeiterin des Hausdiensts. Auch bei der Kommunikationsabteilung, die über den Besuch der Zeitung informiert war, ist die Temperatur mit 20,5 Grad noch im Bereich des Messfehlers und der Temperaturschwankungen.

Im Büro nebenan, das noch leer ist, beträgt die Temperatur 21,5 Grad. Auch im leeren Sitzungszimmer des Stadtrats sind es wohlige 21,1 Grad, im nächsten zeigt das Thermometer 21 Grad, die Heizkörper sind allerdings nur lauwarm. Läuft hier etwas falsch?

Michel Burtscher, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil. Bild: PD

Morgens sei es am wärmsten, erklärt Mediensprecher Michel Burtscher. Nachts werde die Heizung heruntergefahren, morgens heize sie dann, die Wärme verteile sich im alten und energetisch noch nicht sanierten Gebäude.

Halten sich die Mitarbeitenden, die selbst am Thermostat in ihrem Büro drehen können, vielleicht nicht an die Weisung? Burtscher erklärt: «Wir gehen nicht in die Büros und kontrollieren das systematisch. Aber alle Mitarbeitenden kennen die Weisung und die Hoffnung ist, dass diese auch umgesetzt wird.»