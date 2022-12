Wil spart fünf Prozent Strom

Energieknappheit Die Stadt Wil spart Strom – doch dafür sind nicht unbedingt die Sparmassnahmen verantwortlich Vor zwei Monaten hat die Stadt Wil diverse Energiesparmassnahmen von der Temperatursenkung in Räumen bis zur Reduktion der Strassenbeleuchtung eingeführt. Auch die Bevölkerung wurde zum Sparen aufgerufen. Der Stromverbrauch ist um fünf bis sechs Prozent zurückgegangen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

In den Wiler Klassenzimmern, wie hier im Schulhaus Lindenhof, ist es kühl geworden. Bild: Pablo Rohner

In den Schulzimmern und Verwaltungsräumen der Stadt Wil ist es in den vergangenen zwei Monaten kühler geworden. Die Raumtemperatur wurde auf 19 bis 20 Grad festgelegt. So lautet eine der Energiesparmassnahmen, welche die Stadt Wil Anfang Oktober kommunizierte.

Die Stadt Wil möchte mit den Sparmassnahmen mit gutem Beispiel vorangehen. Der Stadtrat hat zudem zur Sensibilisierung eine ausserordentliche Energiesparkampagne beschlossen. Denn die Bevölkerung ist ebenfalls dazu aufgerufen, Strom zu sparen und weniger zu heizen.

Nach über zwei Monaten stellt sich nun die Frage: Wie viel Strom und Gas haben die Wilerinnen und Wiler in den vergangenen zwei Monaten gespart? Die Massnahmen würden Wirkung zeigen, wie die Stadt Wil auf Anfrage sagt.

Weniger geheizt wegen des milden Herbsts

Michel Burtscher, Leiter Fachstelle Kommunikation, Stadt Wil. Bild: PD

«Im Fünfjahresschnitt ging der Stromverbrauch in der Region Wil um fünf bis sechs Prozent zurück», sagt Michel Burtscher, Leiter Fachstelle Kommunikation. Der Gasverbrauch sei im Fünfjahresschnitt im Oktober um rund einen Drittel, im November um rund einen Viertel gesunken. In den beiden Monaten seien bei Gasheizungen 21 Gigawattstunden Energie weniger verbraucht beziehungsweise gespart worden, so Burtscher. Dies entspreche einem Jahresverbrauch von rund 1200 Einfamilienhäusern.

Burtscher sagt aber auch: «Einfluss haben natürlich auch die Konjunktur und das Wetter, welches nicht jährlich vergleichbar ist.» Gerade in diesem Jahr sei wegen des milden Herbsts weniger geheizt worden. Deshalb ist unklar, ob der Rückgang des Energieverbrauchs auf die Sparmassnahmen der Stadt und der Bevölkerung oder auf das Wetter zurückzuführen ist.

Sparmassnahmen kommen nicht überall gut an

Am meisten Energie könne bei all den Massnahmen bei der Wärme eingespart werden. Werde die Raumtemperatur um ein Grad gesenkt, spare man sechs bis zehn Prozent Wärmeenergie, sagt Burtscher. Schwieriger wird das Energiesparen, wenn es um das Nutzerverhalten geht. In der Verwaltung beispielsweise den PC herunterfahren, Lichter löschen, keinen Aufzug nutzen. Am meisten könne man erreichen, wenn man die Mitarbeitenden von den Massnahmen überzeuge, so Burtscher. Aber:

«Dies ist mit einem entsprechenden Aufwand verbunden und nicht immer einfach.»

So sind auch die Sparmassnahmen nicht überall in der Verwaltung gut angekommen. Wie Burtscher sagt, sei beim Absenken der Raumtemperatur in den Büros zu Beginn eine gewisse Unsicherheit spürbar gewesen. Es gab teilweise Reklamationen. «Mittlerweile haben sich die Mitarbeitenden aber an die neue Situation angepasst und wählen für die Arbeit entsprechend wärmere Bekleidung», so der Kommunikationsleiter.

Besonders in den Turnhallen ist es mit 17 Grad Raumtemperatur kühl geworden. Es seien deshalb auch einige Rückmeldungen von Sportvereinen und Schulklassen eingegangen, dass die Temperaturen als kühl empfunden würden, so Burtscher.

Weicheres Eis wird gar geschätzt

Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin Sportpark Bergholz. Bild: PD

Im Sportpark Bergholz ist es aufgrund der Energiesparmassnahmen zu unterschiedlichen Rückmeldungen gekommen. In der Eishalle ist zum Beispiel das Eis bei Trainings und Hockeyspielen um 1 bis 1,5 Grad wärmer als normalerweise. Wie Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin des Sportparks Bergholz, erklärt, werde die Temperaturanpassung direkt bei der Eisproduktion vorgenommen. Anstatt auf –6 Grad werde das Eis für Trainings und Hockeyspiele nur auf –4,5 bis –5 Grad heruntergekühlt. Das Eis ist also weniger hart. Bezüglich Eisqualität sei es aber zu keinen Rückmeldungen gekommen, so Rickenbach.

Für den öffentlichen Eislauf und für die Trainings des Eislaufklubs beträgt die Eistemperatur ebenfalls –4,5 Grad. Rickenbach sagt:

«Diese Nutzer begrüssen das etwas weichere Eis, da bei einem Sturz die Landung weicher und das Verletzungsrisiko kleiner ist.»

Im Hallenbad klingt es anders. Die Wassertemperatur beim Schwimmerbecken wurde um ein Grad reduziert. «Das Temperaturempfinden unserer Gäste ist sehr individuell. Es gab vereinzelte Rückmeldungen, dass das Wasser zu kalt sei», sagt die Geschäftsführerin. Da man sich aber im Schwimmerbecken bewege, wirke das Wasser meist nur im ersten Moment kalt.

Im Hallenbad im Sportpark Bergholz wurde die Wassertemperatur im Schwimmerbecken um ein Grad gesenkt. Bild: Christof Sonderegger

Versorgungslage bleibt angespannt

Die Stadt scheint insgesamt zuversichtlich eingestellt: Einsparungen auf nationaler Ebene und auch in Wil würden hoffnungsvoll stimmen, dass die Schweiz diesen Winter ohne Mangellage überstehen werde, sagt der Kommunikationsleiter der Stadt Wil.

«Diese Tatsache soll aber nicht vom Sparen abhalten, weil der Winter 2023/24 umso kritischer angesehen wird», stellt Burtscher zudem klar. Jede eingesparte Kilowattstunde helfe, in Zukunft nicht in eine Mangellage zu geraten. Die Versorgungslage beim Strom und Gas sei immer noch angespannt.

