Oberbüren kürzt Beiträge für alternative Energien

energie Zu wenig Geld für alle Gesuche: Oberbüren kürzt Beiträge für klimafreundliche Investitionen an Gebäuden Für den Ersatz einer fossilen Heizung gibt es von der Gemeinde Oberbüren ab Januar 2023 nur noch halb so viel Geld. Damit sollen die Förderbeiträge gerechter verteilt werden, sagt Gemeindepräsident Alexander Bommeli – und stellt eine Grundsatzfrage. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 10.12.2022, 17.48 Uhr

Ein Arbeiter bei einer Bohrung für eine Wärmepumpe. Bild: Michael Küng

Oberbüren kürzt die Förderbeiträge für alternative Energiequellen. An die Wärmedämmung von Einzelbauteilen gibt es bei einem Einfamilienhaus ab dem 1. Januar 2023 maximal 2500 Franken anstatt wie bisher 5000. Auch für grössere Gebäude wurde der Betrag halbiert – von 10'000 auf 5000 Franken.

Wer eine fossile Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, bekommt neu 1000 Franken weniger, Ladestationen für E-Autos unterstützt die Gemeinde ab Januar pauschal mit 500 Franken. Bisher wurde zwischen privaten und öffentlichen Stationen unterschieden, wobei die Gemeinde bis zu 4000 Franken beitrug.

Die Kürzung der Beiträge soll gemäss einer Mitteilung des Gemeinderats bewirken, dass insgesamt mehr Projekte mit Geld aus dem Energiefonds der Gemeinde unterstützt werden können.

Gekürzt wird dort, wo die Nachfrage am höchsten ist

Nachgefragt bei Gemeindepräsident Alexander Bommeli. Werden mit der Kürzung nicht umweltfreundliche Investitionen insgesamt weniger attraktiv gemacht? Dessen sei sich der Gemeinderat bewusst. Doch Bommeli betont:

Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren. Bild: PD

«Fakt ist, dass die vorhandenen Gelder nicht für die Anzahl der zu erwartenden Gesuche genügen.»

In den vergangenen drei Jahren investierte die Gemeinde Oberbüren 312'200 Franken in 148 Förderbeiträgen, die meisten davon für Wärmepumpen (59), Wärmedämmungen (23) und Ladestationen (31). Also für die Investitionen, bei denen jetzt gekürzt wird.

Wegen der hohen Nachfrage war das Budget für die Energieförderung 2021 und 2022 jeweils bereits Mitte Jahr aufgebraucht. Die weiteren Gesuche landeten auf einer Warteliste.

Die Kürzung der Förderbeiträge soll nun dafür sorgen, dass auch für die Gesuche, die Ende Jahr eingehen, noch Geld gesprochen werden kann – ohne dass dafür Nachtragskredite aus den Reserven lockergemacht werden müssen, wie es in den vergangenen beiden Jahren der Fall war. Als weitere Massnahme wird das Budget für Förderbeiträge von 100'000 auf 150’000 Franken erhöht.

So funktioniert die Förderung Die Fördermassnahmen werden in Oberbüren mittels Energiefonds finanziert. Die erste Einlage in diesen Fonds erfolgte im 2013 im Rahmen der Ausarbeitung des Energiekonzeptes. Seither funktioniert die Finanzierung des Energiefonds via Stromabgabe, wie Gemeindepräsident Alexander Bommeli erklärt. Auf die Stromrechnungen wird eine Abgabe von einem Rappen pro Kilowattstunde erhoben. Die Einnahmen liefert die Elektrizitätsversorgung Oberbüren vollständig bei der politischen Gemeinde ab. 70 Prozent davon fliessen in den allgemeinen Haushalt und 30 Prozent werden in den Energiefonds eingelegt, was bisher einer jährlichen Einlage von rund 95’000 Franken entsprach. Per 31. Dezember 2021 enthielt der Fonds etwas mehr als 600'000 Franken. (rop)

Müssen Wärmepumpen noch gefördert werden?

In den vergangenen Jahren ging in Oberbüren jeweils eine Rekordzahl an förderungswürdigen Baugesuchen ein. Die Kosten für klimafreundliche Investitionen können von den Steuern abgezogen werden. Nicht selten bleibt danach gar kein steuerbares Einkommen mehr übrig.

Im Herbst 2021 waren diese Steuerabzüge gemäss dem Gemeinderat dafür mitverantwortlich, dass die Einnahmen aus der einfachen Steuer in Oberbüren deutlich unter den Erwartungen geblieben waren. Sollen in Oberbüren deshalb nun weniger Investitionen getätigt werden, die von den Steuern abgezogen werden können? «Sicherlich nicht», stellt Bommeli klar und betont nochmals den Zweck der Massnahmen: die Fördergelder gerechter zu verteilen. Dem Gemeinderat sei es nach wie vor wichtig, dass Massnahmen umgesetzt werden. Dafür nehme er auch «die damit verbundenen tieferen Steuereinnahmen in Kauf».

