Gemeindepräsident Niederhelfenschwil äussert sich zu Strompreisen

Energie «Wir haben die Situation nicht verschlafen»: Der Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil erklärt die hohen Strompreise Gemeindepräsident Peter Zuberbühler ist in Niederhelfenschwil für den Stromeinkauf verantwortlich. Die Gemeinde wolle die Strategie für den Stromeinkauf künftig ändern, sagt er im Interview. Gleichzeitig verteidigt er sich. Lara Wüest Jetzt kommentieren 08.09.2022, 18.30 Uhr

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident (parteilos) und Präsident des Elektrizitätswerks Niederhelfenschwil will künftig die Strategie für den Stromeinkauf ändern. Bild: PD

In Niederhelfenschwil steigen die Strompreise am zweitstärksten in der Schweiz. Was ist schiefgelaufen?

Peter Zuberbühler: Diese Frage höre ich gerade sehr oft. Doch ich kann sie nicht zufriedenstellend beantworten. Es sieht zwar so aus, als hätten wir die Situation in Niederhelfenschwil verschlafen. Doch das kann ich nicht bestätigen. Die Strompreise entwickelten sich in den zurückliegenden Monaten fast unkontrolliert nach oben. Unter anderem wegen des Krieges in der Ukraine. Wir haben auf dem Strommarkt eine Situation, die so noch nie dagewesen ist. Und genau jetzt, Ende 2022, läuft unser Stromvertrag aus.

Aber, dass der Strom teurer wird, zeichnete sich bereits seit einiger Zeit ab. Haben Sie mit dem Einkauf zu lange gewartet?

Mit dem Wissen, das wir heute haben, kann man uns diesen Vorwurf vielleicht machen. Und wir haben Ende 2021 und Anfang 2022 tatsächlich etwas zugewartet und die Strompreise beobachtet. Irgendwann sahen wir aber, dass sich die Preise nicht mehr erholten. Teilweise kam der Handel zum Stillstand. Schlussendlich mussten wir die Versorgung über die Preise stellen und wir haben den gesamten Bedarf 2023 abgesichert.

Die Gemeinde hat also keinen Fehler gemacht?

Wenn wir die Zeit ein halbes Jahr zurückdrehen, damals begannen wir mit dem Stromeinkauf, muss ich sagen: «nein».

Und Sie haben auch nicht die falsche Beschaffungsstrategie?

Wir haben tatsächlich die Beschaffungsstrategie neu festgelegt, um ab 2023 längerfristige, überlagernde Verpflichtungen abzuschliessen. Trotzdem haben wir nichts falsch gemacht. Die Märkte spielen einfach verrückt. Und bisher waren wir sehr verwöhnt, weil der Strom so günstig war. Wir bezahlten bisher rund 6 Rappen pro kWh reine Energie. Ab 2023 sind es rund 40 Rappen.

Was sagt die Bevölkerung zum Strompreisanstieg?

Manche Leute sind wütend. Sie wollen wissen, wer Schuld hat. Andere fragten mich, ob das stimmen kann. Und wieder andere haben Existenzängste. Einige meinen, wir hätten es verschlafen.

Werden Sie, wie Gaiserwald, eine Taskforce einrichten, um zu prüfen, ob es noch Massnahmen gegen die Preiserhöhung gibt?

Wir nennen es nicht Taskforce. Doch auch wir sind mit unterschiedlichen Leuten am Beraten, wie es weitergeht. Konkrete Lösungen haben wir noch nicht.

Werden Sie der Bevölkerung bei den Preisen entgegenkommen? Sie kaufen den Strom ja günstiger ein, als Sie diesen verkaufen.

Das könnte eine Option sein, die weder geprüft noch abgestimmt ist. Und wenn wir den Strompreis so künstlich tief halten, haben wir bei der Rechnung Ende nächsten Jahres ein entsprechendes Defizit.

Werden Sie Leuten den Strom abschalten, wenn diese die Rechnung nicht bezahlen?

Darüber haben wir auch schon gesprochen. Für diesen Umstand müssen wir eine akzeptable Lösung finden. Schlussendlich haben wir noch keine Massnahmen definiert oder verabschiedet.

