Bichwiler Mehrfamilienhaus erhält Solarpreis 2022

Energie «Diese Bauweise liegt mir einfach am Herzen» – Bichwiler Holzbauer erhält erneut Schweizer Solarpreis Ein gefälliger Holzbau, herausragende Dämmwerte und eine Fotovoltaikanklage, die einen Überschuss von 152 Prozent produziert. Das Dreifamilienhaus der Familie Moser in Bichwil besticht mit Energieeffizienz und wurde dafür mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Die gesamte Dachfläche des Dreifamilienhauses, inklusive der Gauben, wurde mit Solarpanels ausgestattet. Bild: PD

«Diese Bauweise liegt mir einfach am Herzen», sagt Lorenz Moser. Für den gelernten Holzbauingenieur, seit 2013 Geschäftsführer der Moser AG – Schreinerei und Holzhausbau in Oberuzwil, ist Nachhaltigkeit kein Modebegriff. «So baut man einfach», bringt er seine Überzeugung auf den Punkt. Und dies nicht erst seit der drohenden Energiekrise. «Wir bauen seit 2010 mehrheitlich so und sind dafür schon vor zehn Jahren ausgezeichnet worden», sagt er.

Gleich mehrere «Plus Energie Bauten»-Diplome der Solar Agentur Schweiz gab es dann vor zwei Jahren für die 130-Prozent-Plus-Energie-Siedlung an der Waldeggstrasse in Niederuzwil. Das 1981 von Vater Kurt Moser gegründete und 2010 in eine Aktiengesellschaft überführte Unternehmen hatte hier ein Klimaschutzquartier mit sieben PEB-Einfamilienhäusern realisiert. PEB steht für das Label «Plus Energie Bauten» und bedeutet, dass diese Bauten mehr Energie erzeugen, als sie selber verbrauchen.

Energieversorgung von 252 Prozent

Die von der Moser Holzbau AG geplante und realisierte Liegenschaft, die dieses Jahr in der Kategorie Plus-Energie-Bau mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet wurde, steht in Bichwil und fügt sich mit dem vollintegrierten Satteldach harmonisch in die Kernzone des Dorfes ein. Das Dreifamilienhaus gehört den Mosers. Eine Wohnung dient den Eltern Kurt und Berty quasi als Stöckli, die beiden anderen Wohnungen sind vermietet.

Das Gebäude überzeugt, so die Beurteilung der Jury, durch eine optimale Wärmedämmung mit U-Werten von 0,10 W/m2K. Dadurch konsumiert das Gebäude lediglich 11'900 kWh pro Jahr oder durchschnittlich 3900 kWh/a pro Wohnung. Dank der installierten Leistung von 33,6 kWp auf einer gesamten Dachfläche von 191 m2 generiert die Dach-Fotovoltaikanlage rund 29'700 kWh pro Jahr, was zu einem Solarstormüberschuss von 17'900 kWh/a führt. Auch im Winter, wenn die Sonne weniger scheint, betrage der Deckungsgrad im Schnitt noch rund 50 Prozent, sagt Lorenz Moser. Entsprechend sei auf einen Elektrospeicher verzichtet worden.

Der Überschuss ermöglicht es, dass rund zwölf Elektrofahrzeuge jährlich je 10'000 Kilometer emissionsfrei fahren. Die Ladestationen für E-Autos sind übrigens bereits installiert.

Bestätigung und Werbung in eigener Sache

Lorenz Moser verhehlt nicht: So zu bauen kostet etwas mehr. Bereits mittelfristig rechne sich dies aber. Ein weiteres Projekt mit vergleichbaren Ansprüchen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist bereits in Bau.

Was bedeutet Lorenz Moser die neuerliche Auszeichnung der Solar Agentur Schweiz? Anerkennung, die Bestätigung, dass man sich auf dem richtigen Weg befinden und natürlich auch Werbung in eigener Sache, sagt er.

Ebenfalls ausgezeichnet: Aldi Schweiz

Nebst dem Mehrfamilienhaus in Bichwil zeichnete die Solar Agentur Schweiz zwei weitere Vorzeigeprojekte im Kanton St.Gallen aus: Aldi Schweiz erhielt für den 7,5-Prozent-Betrieb in Schwarzenbach in den Kategorie Institutionen ein Diplom. In dieser Beurteilungsgruppe werden Unternehmen, Verbände oder Institutionen ausgezeichnet, die sich in besonderem Masse für die Förderung der erneuerbaren Energien eingesetzt haben. Die dritte Auszeichnung ging an die Energieagentur St.Gallen GmbH.

