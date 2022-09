Strompreis in Niederhelfenschwil: Unmut in der Bevölkerung

Energie «Das war ein Schock»: So reagiert die Bevölkerung aus Niederhelfenschwil auf die drastische Erhöhung des Strompreises in ihrer Gemeinde Von 18,31 auf 57,11 Rappen/kWh steigt der Strompreis in der Gemeinde Niederhelfenschwil an. Unmut zeigt sich in der Bevölkerung. Die Unternehmen, das Gewerbe sowie die Landwirte hoffen auf ein Entgegenkommen von der Gemeinde. Zita Meienhofer/Lara Wüest Jetzt kommentieren 08.09.2022, 18.30 Uhr

Um 211,9 Prozent steigt der Strompreis in der Gemeinde Niederhelfenschwil – nur in einer Schweizer Gemeinde ist der Anstieg höher. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Am Dienstagabend im Restaurant Krone in Lenggenwil gibt ein Thema zu diskutieren: Die Strompreise, die sich in der Gemeinde Niederhelfenschwil um 211,9 Prozent erhöhen. In nur noch einer Gemeinde in der Schweiz, im aargauischen Oberklunkhofen, ist der prozentuale Anstieg höher. Der Anbieter, das Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil, hebt den Preis von 18,31 auf 57,11 Rappen/kWh.

Der Unmut in der Bevölkerung von Niederhelfenschwil ist gross. Das bekam auch Gemeindepräsident Peter Zuberbühler zu spüren, wie er im Interview sagt.

Wie sich diese Strompreiserhöhung für Niederhelfenschwils Bevölkerung auswirken wird, zeigt folgendes Beispiel: Wer in einer 5-Zimmer-Wohnung mit elektrischem Herd und Tumbler wohnt und somit einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 4500 Kilowattstunden (kWh) hat, muss im kommenden Jahr rund 1746 Franken mehr bezahlen für den Strom als noch im 2022.

Unterschiedliche Preise in den Gemeinden irritieren Landwirten

Noch stärker zu spüren bekommt das Landwirt Simon Brägger aus Lenggenwil. Er bezieht jährlich rund 30'000 kWh Strom. Er sagt: «Ich werde 12'000 Franken mehr bezahlen müssen, die ich nirgends weiter verrechnen kann.» Strom sparen, das sei nur schwer möglich. Er kann weder die Melkmaschine noch im Sommer die Heubelüftung abstellen. Voraussichtlich werde er bei den Investitionen einsparen müssen.

Landwirt Simon Brägger wird bei den Investitionen einsparen müssen. Bild: Zita Meienhofer

Was ihn am meisten irritiert, ist die Tatsache, dass sich der Strompreise in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich verändert. Er nennt die Nachbargemeinde Niederbüren. Dort erhöht sich der Strompreis pro kWh um 1,9 Prozent. Er sagt: «Das ist für mich unverständlich.»

Auf die Frage, ob er den Verantwortlichen der Gemeinde einen Vorwurf macht, sagt er:

«Ich kenne zurzeit die Gründe noch nicht im Detail. Allerdings hinterfrage ich diese ganze Entwicklung schon.»

Was vor allem seinen Vater wurmt, ist die Tatsache, dass er vor einiger Zeit eine Fotovoltaik-Anlage errichten liess. Den produzierten Strom verkauft er. Sorgte der Preis von 46 Rappen pro kWh einst für einen Verdienst, sieht die Lage bald ganz anders aus.

Eine noch unangenehmere Lage hat ein befreundeter Berufskollege von Brägger. Der verbraucht jährlich über 100'000 kWh Strom. Eine Menge, die es ihm erlaubt, diesen selber einzukaufen. Bislang hat er es nicht getan. Nun wird es sehr teuer.

Firma kauft ihren Strom selber ein

Wer die Energie dagegen selber einkauft ist die MS Protect AG in Lenggenwil. Das Unternehmen ist im Sicherheitsmetallbau tätig. Da die Firma ebenfalls über 100’000 kWh Strom pro Jahr verbraucht, kauft sie diesen selber ein. Dominik Klaus, CFO des Unternehmens, sagt:

«Im kommenden Jahr sind wir nicht von den hohen Strompreisen betroffen, da unsere Verträge noch bis Ende 2023 laufen.»

Im Jahr 2024 würden sie aber womöglich eingeholt werden.

Stromerhöhung führt zu Preisanpassungen

Nancy Monstein, CEO der Monstein Processing AG. Bild: PD

Mit steigenden Strompreisen habe sie gerechnet, aber nicht in dieser Höhe, erklärt Nancy Monstein, CEO der Monstein Processing AG in Niederhelfenschwil. Sie sagt: «Das war ein Schock.» Das Unternehmen ist ein Lohnfertiger, seine Kernkompetenz ist das Schleifen von Metall. Die Maschinen für diesen Prozess werden ausschliesslich mit Strom betrieben.

Der Jahresverbrauch liegt bei mehr als 400'000 kWh. Im jährlichen Budget machten die Stromkosten bislang zehn Prozent des Betriebsaufwandes aus. Neu werden das, gemäss Nancy Monstein, über 30 Prozent sein. Die Strompreis-Erhöhung wird sich demnach empfindlich in der Betriebsrechnung niederschlagen. Sie sagt:

«Diese Erhöhung hat zur Folge, dass wir die Preise anpassen müssen. Ob alle Kunden dies akzeptieren werden, wird sich zeigen. Uns stehen auf jeden Fall herausfordernde Zeiten bevor.»

Auch Nancy Monstein macht den Verantwortlichen nicht direkt einen Vorwurf. Sie sagt aber: «Natürlich war mein erster Gedanke, dass da etwas richtig schief gelaufen sein muss bei der Beschaffung. Was hat die Gemeinde falsch gemacht?» Doch im Nachhinein nütze es nichts mehr, irgendwem etwas vorzuwerfen. Sie hofft nun, dass die Gemeinde, so wie sie in einem Brief geschrieben habe, bemüht sein werde, eine vernünftige Lösung zu finden.

Gewerbe und Industrie hoffen auf Entgegenkommen der Gemeinde

Dass die Gemeinde den Firmen entgegenkommen wird, das wünscht sich auch Sonja Müller, Inhaberin von hinz & kunz. Müller betreibt in Niederhelfenschwil eine Bäckerei sowie einen Laden. Ebenfalls ist sie Inhaberin des Dorfladens in Lenggenwil. Sie sagt: «Bei Corona wurde nicht viel gemacht und wir haben Geld verloren. Nun hoffe ich, dass die Gemeinde diesmal die Betriebe nicht hängen lässt.»

Sonja Müller, Inhaberin der Bäckerei und von zwei Dorfläden, hofft auf ein Entgegenkommen der Gemeinde. Bild: Zita Meienhofer

Welche Auswirkungen die Erhöhung des Strompreises für ihr Unternehmen hat, damit hat sie sich noch nicht im Detail befasst. Sie sagt nur: «Wo soll ich Strom einsparen? Ich kann weder den Ofen noch die Kühlgeräte abstellen.» Sie hat allerdings den Eindruck, dass die Gemeinde in dieser Sache hätte anders reagieren können.

