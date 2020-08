Endlich geht es für Bronschhofen, Sirnach und Uzwil II wieder um Punkte: Mit diesen Zielen steigen die Fussballteams in die 2.-Liga-Saison Das lange Warten hat ein Ende: Für den SC Bronschhofen, den FC Sirnach und die zweite Mannschaft des FC Uzwil beginnt am Sonntag die Meisterschaft in der regionalen 2. Liga. Hans-Caspar Kellenberger 19.08.2020, 17.00 Uhr

Für Sirnachs Thomas Braun (im blauen Trikot) und Uzwil II (im schwarzen Dress) steht am Sonntag das erste Meisterschaftsspiel dieser Saison an. Bild: Urs Bucher (Henau, 27. Oktober 2018)

Nach der wegen des Coronavirus abgebrochenen Meisterschaft 2019/2020 starten die drei Teams aus der Region am Sonntag in die neue Saison in der 2. Liga regional. Beim SC Bronschhofen, FC Sirnach und FC Uzwil II hat man für 2020/2021 hohe Erwartungen, trotz oder gerade wegen der vielen Veränderungen im Kader und in der Vereinsleitung während der unfreiwillig verlängerten Sommerpause.

Ruben Simoes, Captain und Assistenztrainer beim FC Sirnach. Bild: PD

Sirnach kam den Abstiegsplätzen in der vergangenen Saison näher als in der Spielzeit davor. Mit dem siebten Platz hatte der Klub nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Assistenztrainer Ruben Simoes ist seit acht Jahren beim Klub dabei und erwartet, dass das Team dieses Mal besser startet. Er sagt: «Das obere Mittelfeld ist das Ziel»

Mit dem neuen Trainer José Rivero sei Ruhe ins Team gekommen, was auch die Kaderplanung beeinflusste. «Unruhe im Verein ist nicht attraktiv für Neuzugänge. Das hat sich nun geändert, die Planung hat sich vereinfacht», sagt Simoes.

Sirnachs Dalibor Velickovic (in blauen Trikot) war im Cupspiel gegen Berg einer der auffälligsten Akteure des Oberklassigen. Bild: Tim Frei (Berg, 7. August 2020)

Eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, Rückkehrern und jungen Spielern aus der lokalen Umgebung bereichern die erste Mannschaft des Vereins. «Wir haben in diesem Jahr vor allem junge Spieler von Wil und Umgebung im Team, die eine disziplinierte Vorbereitung bereits aus der Grundschulung mitbringen.» Und:

«Die lokale Nähe der Spieler bringt mehr Identifikation mit dem Verein, was auch die Disziplin erhöht.»

Mit dem Abstiegskampf will Sirnach nichts zu tun haben, Voraussagen sind laut dem Assistenztrainer aber schwierig. «Zu Beginn der Saison ist alles sehr offen, es gibt zum Beispiel Ferienrückkehrer, die Trainingsrückstände haben», sagt er.

Das Kader des FC Sirnach (7. nach der Vorrunde 2019/2020) Gabriel Akin, Joao Moura, Antonello Votta, Igor Kojic, Florentin Bytyqi, Safet Etemi, Filipe Vieira, Bruno Cardoso, Simone Ciraci, Livio De Giosa, Josip Martic, Dalibor Velickovic, Marco Soares, Thomas Braun, Silvano Teixeira, Alessio Ciraci, Dario Martic, Metin Sakiri, Aldin Mujkanovic, Alessio Specchia, Hallil Ince, Jelid Veliu, Gentrim Bytyqi, Ruben Simoes (Captain und Assistenztrainer), José Rivero (Trainer).

Frauenfeld als erster Gegner ist bereits ein Aufstiegskandidat, gegen den eine konstant starke Leistung gefordert sein wird. Simoes sieht kein Team in der Favoritenrolle. «Wir kamen im Cup gegen Berg mit einem blauen Auge davon» – Frauenfeld unterlag indessen dem 3.-Liga-Klub Flawil. Für Simoes ist daher alles offen zum Start der Saison: «Natürlich erwarten wir aber grundsätzlich einen Sieg, um optimal zu starten.»

Redaktionstipp: 7. Platz

Alessandro Maier, Spielertrainer des SC Bronschhofen. PD

Bei Bronschhofen trat mit Roman Melliger und Paul Dudler im Februar 2020 das langjährige Vereinsführungsduo zurück. Auch trainiert Alessandro Maier neu das Team, nachdem er Spyridon Moutafis beerbte. In der Saison vor Corona wurde Bronschhofen sensationeller Vierter in der 2. Liga. In der abgebrochenen Saison hatte man jedoch zuletzt nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Spielertrainer Maier möchte Bronschhofen im Tabellenmittelfeld festsetzen und möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Der 32-Jährige sagt: «Sportlich gesehen haben wir keine anderen Erwartungen als in den vergangenen Jahren. Der vierte Platz in der Saison 2018/2019 war eine Ausnahme.» Maier ergänzt:

«Ein Mittelfeldplatz ist machbar, alles über dem fünften Platz ist jedoch Luxus mit den bei uns vorhandenen Mitteln.»

Maier sieht insbesondere die neue Breite des Kaders als einen Vorteil: «Wir haben uns mit fünf Neuzugängen verstärkt und haben mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit bei allfälligen Verletzungen. Auch können wir während des Spiels besser intervenieren und reagieren. «In den vergangenen Jahren waren wir eher knapp bestückt, nun haben wir mit einem Kader von 24 Leuten eine gewisse Breite.»

Nach dem umjubelten Sieg gegen Dardania St. Gallen (im Bild) in der Cup-Vorrunde liess Bronschhofen dem 2.-Liga-Vertreter Au-Berneck beim 4:0 im 1/32-Final keine Chance. Bild: Tim Frei (St. Gallen, 8. August 2020)

Der SC Bronschhofen hat auch kein einfaches Startprogramm. Mit der zweiten Mannschaft des FC Rapperswil-Jona, dem Derby gegen den FC Uzwil II, und dem FC Frauenfeld sind bereits die ersten drei Partien wegweisend für den weiteren Saisonverlauf.

Kader SC Bronschhofen (9.) SC Bronschhofen: Marc Bahar, Raffael Fischer, Marco Michel, Stefan Ott, Patrick Schwager, Andrin Owassapian , Nicola Guntersweiler, Nico Steiner, Andi Qerfozi, Philipp Flammer (Captain), Marcel Wild, Ramon Widmer, Tanam Hagmann, Luca Eigenmann, Matteo Lima, Simon Pabst, Philipp Roth, Alexandros Sarantaenas, Raphael Schwager, Luka Dunjic , Tsega Khangsar, Adrian Rentsch, Yanik Steiner, Alessandro Maier (Spielertrainer), Roger Baggenstos (Assistenztrainer).

Maier ist aber optimistisch: «Klar ist Rapperswil-Jona II Aufstiegsfavorit, wir werden eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen. Ich bin jedoch zuversichtlich, die Vorbereitung verlief gut und die Cupspiele haben wir auch gewonnen. Wir sind da nicht verloren.» Sollten die Bronschhofer in diesen ersten drei Partien konstant punkten, würde die Zuversicht des Trainers auch tabellarisch Gestalt annehmen.

Redaktionstipp: 6. Platz

Dejan Misic, Trainer des FC Uzwil II. Bild: Pd

Vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz resultierten für die jungen Uzwiler beim Meisterschaftsabbruch 2020. 2019 hielt sich Uzwil II nur dank einer formidablen Aufholjagd in den letzten Runden in der 2.Liga. Geht es nach dem neuen Trainer Dejan Misic, soll es in dieser Saison eine bessere Platzierung werden: «Die Mannschaft hat die Qualität, es ist reine Kopfsache bei uns.» Misic fügt an:

«Wir haben hart trainiert in der Vorbereitung und können ohne Absenzen in die Meisterschaft starten.»

Bereits im zweiten Meisterschaftsspiel empfängt Uzwil II (in Blau) Bronschhofen (in Orange) zum Derby. Bild: Urs Nobel (Henau, 31. August 2019)

Auch die Kaderplanung verlief bei Uzwil nach Mass. «Unser Kader ist komplett, zudem wollen wir auch Junioren eine Chance geben, sich zu entwickeln», sagt Misic. Die Abstiegssorgen der vergangenen Jahre möchte man hinter sich lassen.

Kader FC Uzwil II (6.) Roman Hanselmann, Ilija Yakov, Srdan Radovic, Pascal Mayer, Velin Petrov, Timon Abbt, Leandro Ferrari, Benjamin Uzdemir, Irves Kucani, Yannick Krähenbühl, Easwaralingam Viznu, Marko Kartelo (Captain), Caryl Lauchenauer, Stefan Smiljanic, Andreas Böfer, Ramon Imper, Filipe Ortiz Patino, Giuseppe Fonseca, Marko Pavlovic, Denis Zurkic, Timo Niedermann, Tomasz Kubiak, Dejan Misic (Trainer), Vlado Danilov, Miro Caktas (beide Assistenztrainer).

Der Trainer denkt positiv bezüglich einer Leistungssteigerung seines Teams in der bevorstehenden Saison. Sein Ziel ist ein Platz unter der ersten vier Rängen. Mit Linth II wartet zum Start ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den die positive Einstellung der jungen Uzwiler ein erstes Mal auf die Probe gestellt wird.

Redaktionstipp: 5. Platz