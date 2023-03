Wilener Hochwasserschutz lässt Emotionen hochgehen

Emotionen gehen hoch «Wenn es euch nicht passt, werdet ihr enteignet»: In Wilen steht nicht nur das Hochwasserschutzprojekt in der Kritik, sondern auch der Umgang mit Betroffenen Geht es um das 45-Millionen-Franken-Projekt Hochwasserschutz Region Wil gehen in Wilen – genau wie im benachbarten Rickenbach – die Emotionen hoch. Am Montag treffen sich die Stimmberechtigten zur Bürgerversammlung. Ob das umstrittene Wasserbauvorhaben diskutiert wird, ist offen – traktandiert ist es nicht. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Westlich von Wilen haben die Busswiler Bauern Bruno und Priska Müller den Verlauf des geplanten Bachs quer durch ihr Wiesland markiert. Dieser quert im Hintergrund auch den Wilener Standort der Bernhard Baumschulen AG. Bild: PD

Vier Bäche, vier Gemeinden, zwei Kantone, ein Projekt: Was nach beispielhafter grenzübergreifender Kooperation klingt, ist zum Pulverfass der Emotionen geworden. Obwohl die Notwendigkeit von Massnahmen gegen Überflutungen bei Krebs-, Hueb-, Meienmätteli- und Alpbach überwiegend unumstritten ist. Selbst Angelika Schönenberger, die mit ihrem Mann im Vogelherd, an der Gemeindegrenze Rickenbachs zu Wilen, einen Biohof betreibt, sagt: «Es geht uns nicht um den Hochwasserschutz, sondern um das Projekt und die Art, wie man mit uns umgeht.»

«Wir fühlten uns komplett hilflos»

Die Schönenbergers sind von den Folgen des Hochwasserschutzprojekts der Gemeinden Wil, Sirnach, Rickenbach und Wilen stark betroffen. Rund eine halbe Hektare Landwirtschaftsland soll zu einem künstlich angelegten Bach werden. Die Breite inklusive Pufferzonen: 20 Meter. «Für uns als Kleinbetrieb ist das eine Katastrophe», sagt Angelika Schönenberger.

Geblieben ist purer Frust. Dabei sei der Start vielversprechend gewesen: «Wir wurden früh informiert und zur Mitwirkung eingeladen.» Die Anregungen hätten dann aber keinen interessiert: «Es wurden uns nahezu pfannenfertige Pläne vorgelegt.» Und als wir intervenierten, hiess es: «‹Wenn es euch nicht passt, werdet ihr enteignet.› Wir fühlten uns komplett hilflos.»

«Geld spielt keine Rolle»

Mit der Deklaration des Kredits als «gebundene Ausgabe» sei das Ganze dann total aus dem Ruder gelaufen, sagt Schönenberger. Weder die Bau- noch die Folgekosten für die Gemeinde seien mehr Themen gewesen. Stattdessen habe es geheissen: «Geld spielt keine Rolle, wir haben es.» Die Arroganz der Verantwortlichen im Umgang, sagt sie, habe jeden Goodwill erstickt.

«Das Projekt ist schlicht überdimensioniert», findet auch Maria Schwager. Unmittelbar bei ihrem Haus soll ein Weiher gebaut werden und tritt der geplante Stollen aus dem Hummelberg. Sie kennt die Gewässer, sagt deshalb: «Rohrdurchmesser von 1,60 bis 1,80 Metern sind schon fragwürdig.» Dass die Mehrheit der Einsprachen aus Wilen von Hauseigentümern aus diesem Gebiet stammt, kann sie gut nachvollziehen: Selbst die Planer schlössen Schäden durch die Bohrarbeiten nicht aus. Maria Schwager ist überzeugt, dass sich Lösungen anböten, die weniger massive Eingriffe verlangten – auch im Hinblick auf die Landschaft.

Veränderung der Landschaft

Mit Schildern wird auf die Situation der Landwirte aufmerksam gemacht. Bild: PD

Dieser Meinung ist auch der Geschäftsführer und Mitinhaber der Bernhard Baumschulen AG in Sirnach, Engelbert Artho. Das Unternehmen betreibt in Wilen eine Freilandbaumschule, die auf einer Länge von 200 Metern buchstäblich halbiert würde. Fast mehr noch sorgt er sich jedoch um die Zerstörung des Landschaftsbilds durch die Geländeveränderungen. Artho verhehlt nicht, dass er das HWS-Projekt bekämpfen wird – notfalls auch mit harten Bandagen. Er betont aber: «Wichtig ist es, mit den Gemeinden im Dialog zu bleiben und im gleichen Boot verträgliche Lösungen zu suchen.» Den Glauben daran, dass das gelingen kann, hat er noch nicht verloren. Beugen aber würde er sich erst einem Volksentscheid.

Gegen die eigene Bevölkerung

Dafür müsste allerdings abgestimmt werden. Doch danach sieht es weiterhin nicht aus. Die IG Anti HWS Wilen hatte sich bekanntlich erfolglos für eine Abstimmung über die Baukosten eingesetzt. Sowohl der Kanton als auch das Verwaltungsgericht bestätigten die Rechtmässigkeit der Qualifikation des Kredits als «gebundene Ausgabe». Das Argument: Die Gemeinden müssten die Mittel, aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zum Hochwasserschutz, zur Verfügung stellen.

So klar ist die Sachlage für Leonardo Venturini aber nicht. Obwohl der Wilener vom HWS-Projekt nicht direkt betroffen ist, hat er eine Stimmrechtsbeschwerde ans Bundesgericht weitergezogen. Er sagt: «Dass das Volk über Millionen-Ausgaben nicht mitentscheiden kann, widerspricht meinem Demokratieverständnis.» Seine Hauptkritik gilt dem Gemeinderat, der die Interessen der Bürgerschaft vertreten sollte, wie er betont. «Obwohl die Projektierung beim Kanton liegt, ist es jeder Gemeinde unbenommen, sich innerhalb der eigenen Grenzen für gute Lösungen einzusetzen.»

Was die «gebundene Ausgabe betrifft», sagt er: «Das Argument funktioniert, wenn nur eine Projektvariante möglich ist.» Im konkreten Fall gäbe es Alternativen, nur seien solche nicht geprüft worden. Lösungen sähe Venturini etwa in einer Kombination von Rückhaltebecken und Objektschutz. Oder in Massnahmen im Bereich der Autobahn. Mit dem Bundesamt für Strassen sei jedoch nie auf Augenhöhe verhandelt worden.

«Die Verfahren werden Jahre dauern»

Die Chancen vor Bundesgericht schätzt Venturini 50 zu 50 ein. Der Entscheid sei ein politischer, sagt er. «Es geht darum, ob in der Schweiz der Föderalismus oder die Demokratie höher gewichtet sein soll.» Mit dem Entscheid des Bundesgerichts rechnet er im Sommer.

Wird die Beschwerde abgewiesen, ist die Sache für ihn gegessen. Kaum aber für die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Einsprachen platziert haben: 21 sind es in Wilen, 9 in Rickenbach und 1 in Sirnach – wobei es sich bei einer um eine Sammeleinsprache von neun Parteien handelt. Einige haben bereits Anwälte eingeschaltet. Venturini ist überzeugt: «Die Verfahren werden Jahre dauern.»

«Man hat sich verrannt», stellt Angelika Schönenberger zusammenfassend fest. Aus ihrer Sicht gibt es nur einen Weg aus dem Dilemma: «Zurück auf Feld eins – ein kompletter Neustart mit unvoreingenommenen Planern.»

Ob das Hochwasserschutzprojekt an der Bürgerversammlung thematisiert wird, eine Diskussion überhaupt erwünscht ist, bleibt offen. Gemeindepräsident Michael Gieseck war gestern nicht erreichbar.