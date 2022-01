In Jonschwil formiert sich Widerstand gegen die Maskenpflicht

Corona Eltern gegen Maskenpflicht: Jetzt schwappt die Oppositionswelle auch auf Jonschwil über Seit der Einführung der Maskenpflicht auf der Primarschulstufe per

3. Januar brodelt es in verschiedenen St.Galler Schulgemeinden. Nun auch in Jonschwil, wo Eltern und Lehrpersonen brieflich eingeladen wurden, sich im Kampf gegen die Massnahme zu vernetzen. Andrea Häusler 10.01.2022, 19.01 Uhr

Lernen mit Maske: In Jonschwil sind auch Kinder der dritten Primarklasse betroffen, da sie gemeinsam mit den Viertklässlern unterrichtet werden. Symbolbild: Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

«Wir machen nicht mehr mit.» Der erste Satz im Schreiben der unterzeichnenden «Eltern aus dem Raum Schwarzenbach/Jonschwil» richtet sich gegen die Massnahmen, die aufgrund der kantonalen Weisung seit dem 3. Januar an der Primarschule umgesetzt werden. Insbesondere gegen das Tragen von Masken ab der 4., in gemischten Klassen – wie sie in Jonschwil geführt werden – ab der 3. Klasse.

Vernetzung skeptischer Eltern

Das in die Briefkästen der Gemeinde zugestellte Schreiben ist ein lokalisierter Standardbrief des Elternnetzwerks Schweiz. Die unlängst gegründete Organisation mit Sitz in Aarau ermöglicht es Eltern und Lehrpersonen, sich zu vernetzen, und bietet Unterstützung bei der Wahl und dem Aufbau von alternativen Schulformen. Der Brief will besorgte Eltern ermutigen, ihre Sorgen und Ängste zu benennen, sich zusammenzuschliessen und zum unkomplizierten Austausch im Dorf zu treffen – ganz nach dem Motto «Gemeinsam sind wir stark». «Viele Eltern und Lehrpersonen sind in einem Gewissenskonflikt und fühlen sich allein gelassen. Es herrscht ein Geist der Angst und viele trauen sich nicht, ihre Meinung zu äussern: Das ist Gift für unsere Gesellschaft», heisst es unter anderem.

Gespräche mit einzelnen Eltern geführt

Schulratspräsident Peter Haag hat von besagtem Schreiben Kenntnis, wiegelt jedoch ab und sagt:

Peter Haag, Schulratspräsident, Jonschwil. Bild: PD

«An unserer Primarschule ist die Maskenpflicht kein wirklich grosses Thema – für die Kinder nicht, und auch nicht für die meisten Eltern.»

Vier Personen hätten sich jedoch tatsächlich beschwert, sagt er. «Mit diesen haben wir einzeln Gespräche geführt.» Letztlich sei eine Person geblieben, bei der diese fruchtlos geblieben seien. Hingegen seien ihm keine Familien bekannt, die ernsthaft beabsichtigten, ihre Kinder von der Schule zu nehmen.

Aktuell ein positiv getestetes Kind

«Mit der Maskenpflicht, die einen Unterbruch des Präsenzunterrichts aufgrund der Omikron-Mutation verhindern soll, setzen wir schlicht die Vorgaben des Kantons um», betont Haag und ergänzt: «Die Schulleitungen haben aber offene Ohren für besorgte Eltern.» Im Übrigen seien ihm auch Rückmeldungen von Familien zugegangen, die für den Brief kein Verständnis haben.

Zumindest aktuell geben die Coronafälle in der Gemeinde Jonschwil zu wenig Besorgnis Anlass. Peter Haag sagt: «Derzeit haben wir über alle Stufen hinweg, inklusive Oberstufe, drei positiv getestete Lernende und eine Lehrperson. Im Gegensatz zu Anfang Dezember, als 27 Schülerinnen und Schüler mit dem Virus infiziert waren.»