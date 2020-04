Elia Mettler wechselt vom EC Wil zum EHC Frauenfeld: «Das ambitionierte Ziel hat mich gereizt» Stürmer Elia Mettler kehrt zu seinem Stammverein EHC Frauenfeld zurück. Mit dem 26-Jährigen verliert der EC Wil seinen punktbesten Spieler aller Zeiten. «Es war kein Entscheid gegen Wil, sondern einer für Frauenfeld», sagt Mettler.

Tim Frei 17.04.2020, 05.00 Uhr

Elia Mettler sammelte in 95 Spielen für den EC Wil 141 Skorerpunkte. Michel Canonica

Dass er den EC Wil verlässt, war schon länger bekannt. Nun ist klar, wohin es Elia Mettler zieht: Der 26-Jährige hat beim EHC Frauenfeld unterschrieben, wie er gegenüber der «Wiler Zeitung» bestätigte.

Mettler ist in Frauenfeld aufgewachsen und hat beim EHC seine ersten Schritte als Eishockeyspieler gemacht. Die Rückkehr zu seinen Wurzeln sei eine «Herzensangelegenheit», sagt er und betont: «Es war kein Entscheid gegen Wil, sondern einer für Frauenfeld.»

Kurze Distanzen zwischen Job und Eishockey

Der Wechsel zu seinem Stammverein war schon länger ein Thema. Im Frühling 2015, nach seiner letzten NLB-Saison beim HC Thurgau, wäre es fast dazu gekommen. Doch Elia Mettler hatte einen guten Draht zu den Wiler Clublegenden Christian und Rolf Herzog, die ihn zu einem Wechsel zum EC Wil überzeugten.

Elia Mettler geht künftig für Frauenfeld auf Torejagd.

Benjamin Manser

Dieses Mal sind die Vorzeichen ideal für eine Rückkehr zu seinem Stammverein. Mettler arbeitet seit fünf Jahren als Kundenberater der Helsana-Versicherung auf der Generalagentur Frauenfeld. Der Vorteil: Die Distanzen für Trainings und Heimspiele sind klein, Job und Hobby lassen sich gut verbinden. Ein wesentlicher Faktor, weshalb er sich für Frauenfeld entschied und die Angebote von Bülach und Wetzikon ablehnte, die laut Mettler genauso attraktiv waren.

Mit Frauenfeld Meister werden und aufsteigen

Ausschlaggebend für die Rückkehr zu seinem Stammverein waren auch sportliche Gründe. «Frauenfeld hat eines der besten 1.-Liga-Teams und will unbedingt aufsteigen. Dieses ambitionierte Ziel hat mich gereizt», sagt Mettler. «Wenn es bei den Profis nicht zum Schweizer Meistertitel reicht, dann doch wenigstens bei den Amateuren», scherzt Mettler, der mit dem neuen Frauenfeld-Headcoach Andreas Küng im NLB-Playoff-Viertelfinal 2015 mit dem HC Thurgau gegen den späteren Meister und Aufsteiger Langnau ausgeschieden ist.

Mettler blickt mit Freude auf seine Zeit in Wil zurück: «Es war toll, eine solch grosse Rolle in der Offensive zu spielen.» Benjamin Manser

Frauenfeld gewann die Qualifikation der abgelaufenen Saison souverän. Die Thurgauer stellen ein enorm ausgeglichenes Team mit vier torgefährlichen Linien. «Es war toll, in den vergangenen zwei Saisons eine solch grosse Rolle in der Wiler Offensive zu spielen», sagt Mettler, «doch ich freue mich, im Herbst meiner Karriere Teil eines starken Kollektivs zu sein. Das wird eine neue Herausforderung für mich sein.»

Der zweite Abgang eines Topskorers

Für den EC Wil ist der Abgang von Mettler ein grosser Verlust. Mit 141 Skorerpunkten in 95 Spielen ist er der punktbeste Spieler in der Clubgeschichte. Mit Andreas Ambühl, der die Wiler ebenfalls verliess, hatte Mettler in den vergangenen zwei Saisons das beste Sturmduo der Liga gebildet. In der abgelaufenen Spielzeit waren die beiden an 60 Prozent aller Wiler Tore beteiligt.

Elia Mettler hätte sich auch vorstellen können, eine weitere Saison in Wil zu bleiben. «Doch es gab einige Dinge, die suboptimal verliefen», sagt er. So habe der Verein erst relativ spät mit Schlüsselspielern Vertragsgespräche geführt und in diesen keine klare Strategie präsentiert.

Mettler nimmt Wil-Präsident Dietschweiler in Schutz

Zudem habe es der EC Wil nicht geschafft, die Mannschaft zusammenzuhalten. Ebenfalls fix sind die Abgänge von Matteo Torino, Andrej Maraffio, Marius Herberger, Marc Müller, Colin Swart, Tommy-Lee Kälin und Noah Isler. Doch Mettler nimmt den Präsidenten des EC Wil, Roger Dietschweiler, in Schutz:

«Er ist Inhaber mehrerer Firmen – und auch das Präsidentenamt ist ein Fulltime-Job. Zudem war das Hockeybusiness eine neue Erfahrung für ihn.»

Und was man auf keinen Fall vergessen dürfe: «Roger Dietschweiler und Vorstandsmitglied Daniel Knecht haben enorm viel in den EC Wil an privater Zeit und Finanzen investiert und ihn saniert. Ich bedanke mich beim Verein von Herzen für diese Zeit und wünsche ihm alles Gute.»