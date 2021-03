EISHOCKEY Zwei Spielerinnen aus der Region sind dabei: Dominique Rüegg und Shannon Sigrist stehen im vorläufigen WM-Kader Frauen-Nationaltrainer Colin Muller hat für eine erste Phase der Vorbereitung auf die in den Mai verschobene Frauen-WM in Kanada 30 Spielerinnen aufgeboten. Darunter sind auch Dominique Rüegg aus Rossrüti und die Uzwilerin Shannon Sigrist. Daniel Monnin 08.03.2021, 12.00 Uhr

Shannon Sigrist gehört zum Kader, das sich ab 22. März auf die WM in Kanada vorbereiten wird. Bild: Jonathan Vallat

Sechseinhalb Wochen stehen dem Nationalteam der Frauen für die Vorbereitung auf die WM vom 6. bis 16. Mai in Halifax zur Verfügung. Darin inbegriffen sind zwei Quarantäne-Phasen; die erste mit sechs Tagen Mitte April in der Schweiz (Selbstisolation), eine achttägige Team-Quarantäne folgt nach der Ankunft am WM-Ort.

Nationalteam-Coach Colin Muller zieht seine 30 Spielerinnen ab dem 22. März bis zum 7. April zweimal wöchentlich zum Training im Spitzensportzentrum OYM in Cham zusammen. Am 8. April will er nach einem letzten Trainingswochenende vom 3./4. April in Cham sein definitives WM-Kader bekanntgeben.

Rüegg gab ihr Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause

Überraschungen findet man im Trainingskader keine. Muller hat fünf Torhüterinnen, zehn Verteidigerinnen und 15 Stürmerinnen aufgeboten. Zurück im Kader sind mit Alina Müller, Rahel Enzler, Andrea Brändli und Kaleigh Quennec auch jene vier Spielerinnen aus Übersee, die beim letzten Zusammenzug gefehlt haben.

Dominique Rüegg bestritt Ende Februar erstmals seit ihrer Verletzung wieder Ernstkämpfe.

Bild: Benjamin Manser (Wil, 19. Juni 2020)

Auch Leksands-Stürmerin Dominique Rüegg steht dem Nationaltrainer nach fast zweimonatiger Verletzungspause wieder zur Verfügung. Die 25-Jährige hat Ende Februar in den beiden letzten Qualifikationsspielen der schwedischen Meisterschaft ihr Comeback gegeben. Leksands schaffte es nicht in die Playoffs. Die zweite regionale Spielerin in Schweden, die Uzwiler Verteidigerin Shannon Sigrist, schied mit ihrem Team Linköping im Viertelfinal aus.