Eishockey «Wollen mit attraktivem Eishockey wieder mehr Publikum ins Bergholz locken»: Der EC Wil startet am Samstag in die 1.-Liga-Saison Sieben Ab- und Zugänge hatte der EC Wil zu verzeichnen. Trotzdem gehen die Wiler, welche erneut einen der jüngsten Kader der Liga stellen, ambitioniert in die Saison. Man will die Heimbilanz verbessern und sich das Playoff-Heimrecht erspielen. Am Samstag um 17.30 Uhr begrüsst Wil die GDT Bellinzona. Lukas Tannò 15.09.2022, 17.00 Uhr

Colin Frischknecht (rechts) und der EC Wil wollen in dieser Saison nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch überzeugen. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Am Samstag ist es wieder so weit. Der EC Wil startet in die 1.-Liga-Saison. EC Wil-Trainer Kevin Schüepp sagt mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht: «Wir freuen uns extrem auf den Saisonstart. Endlich geht es wieder los. Wir können es kaum erwarten.» Der Wiler Übungsleiter freut sich zurecht auf die anstehende Spielzeit, denn im Frühling und Sommer hindurch konnte der EC Wil einige gute Transfers tätigen.

«Ich würde schon sagen, dass wir genau die Spieler holen konnten, die ich als Trainer haben wollte und uns als Mannschaft weiterbringen», so Schüepp. Laut ihm haben die Wiler in den letzten zwei Jahren einen grossen Schritt nach vorne gemacht und könnten in dieser Saison nochmals besser werden.

Der EC Wil muss Skorerqualitäten ersetzen

Die vergangene Saison zu toppen, wird aber nicht einfach. Der EC Wil erspielte sich als souveräner Tabellenvierter das Playoff-Heimrecht, musste sich dann aber im Viertelfinal dem HC Luzern geschlagen geben. «Damals fehlte es uns noch an Erfahrung. Rückblickend muss man schon sagen, dass wir verdient rausgeflogen sind. Zwar haben wir gute Leistungen gezeigt, aber einfach keine Tore schiessen können. So kann man keine Spiele gewinnen», sagte Schüepp zum Playoff-Aus.

Toreschiessen ist ein gutes Stichwort, denn der EC Wil verlor im Sommer vier seiner besten sechs Skorer der letzten Saison. Dass das schwierig zu kompensieren wird, weiss auch der Trainer:

«Wir haben gute Spieler verloren, das ist kein Geheimnis. Aber wir haben auch sehr gute Stürmer dazugewonnen. Wenn diese Gas geben und sich gut entwickeln, werden wir genügend Tore erzielen.»

Kader EC Wil Saison 2022/2023 Trainer: Kevin Schüepp, Ivo Frischknecht. Torhüter: Oliver Etter, Daniel Schenkel, Sven Haag. Verteidiger: Lukas Klopfer (Captain), Kai Lückhof, Rico Hungerbühler, Yanick Peter, Sebastian Jonski, Levin Frischknecht, Colin Frischknecht, Brian Isenschmid. Stürmer: Matteo Schärer, Oliver Steiner, Alec Jäppinen, Lars Kellenberger, Joel Moser, Andrea Giannone, Robin Oettli, Nicolas Hinder, Mario Haldenstein, Levin Schneider, Lucas Hohlbaum, Emory Marbach, Elias Brügger, Aaron Grob, Janic Bollhalder.

Die jungen Wilden sollen es richten

Im letzten Jahr ging der EC Wil mit dem jüngsten Kader aller 1.-Liga-Teams in die Saison. Zwar ist der Wiler Kader in dieser Saison ein wenig älter, mit einem Altersdurchschnitt von unter 23 Jahren setzt man aber weiterhin auf junge Spieler. «Als ich in Wil unterschrieben habe, wollte ich, dass wir mit jungen Sportlern arbeiten und zudem möglichst viele Wiler aufs Eis schicken. Nun sind in unserem Kader wieder zehn Wiler Eigengewächse. Unsere Juniorinnen und Junioren sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich so mit der Mannschaft besser identifizieren», sagt Schüepp.

Kevin Schüepp, Trainer des EC Wil. Bild: PD

Mit diesen jungen Wilden will der Wil-Trainer die Liga aufmischen. Auch wenn er seinem Team viel zutraut, sieht er die Favoritenrolle woanders: «Wetzikon ist glasklarer Favorit auf den Aufstieg. Sie haben in diesem Sommer nochmals kräftig zugelegt. Diesen Kader gilt es erst mal zu schlagen. Dahinter sehe ich Bellinzona. Die Tessiner waren letzte Saison schon ein gutes Team und haben sich ebenfalls stark verbessert.»

Wil will mindestens Platz vier erreichen

Der EC Wil geht aber trotzdem ambitioniert in die Saison und will sich, genau wie letztes Jahr, in der Qualifikationsphase das Playoff-Heimrecht erspielen. Dafür ist Platz vier nötig. «Zusätzlich wollen wir mit schnellem, attraktivem Eishockey wieder mehr Publikum ins Bergholz locken und mit den Fans im Rücken unsere Heimbilanz verbessern», so Schüepp.

Die Chance, zu Hause den ersten Sieg einzufahren, bietet sich den Wilern bereits am Samstag. Dann gastiert mit Bellinzona gemäss Schüepp ein Top-zwei-Team der Liga im Wiler Südquartier:

«Es wird sicher kein einfaches Spiel, aber wir haben durchaus die Chance, etwas zu holen. Ich freue mich auf Samstag und bin überzeugt, dass wir uns teuer verkaufen werden.»

Saisonstart der 1. Liga, Gruppe Ost: Samstag, 17. September, 17.30 Uhr Wil – Bellinzona. Burgdorf – Wetzikon. 18 Uhr Herisau – Argovia Stars. 19 Uhr Luzern – Prättigau-Herrschaft. 19.45 Uhr Pikes Oberthurgau – Unterseen-Interlaken. 20 Uhr Rheintal – Reinach.