Eishockey Wie der Vater, so der Sohn: Bevor der EC Wil ins Playoff-Endspiel startet, schauen die beiden Finalisten Simon Grob und sein Sohn Aaron zurück und nach vorne Der Eisklub Wil schaffte am vergangenen Wochenende Historisches. Mit dem Halbfinalsieg gegen Luzern erreichten die Wiler zum ersten Mal seit 1998 die 1.-Liga-Finalspiele. Simon Grob war vor 25 Jahren Wiler Captain. Nun spielt sein Sohn Aaron für die Bären. Die beiden sprechen über den EC Wil und das anstehende Endspiel gegen Bellinzona. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 03.03.2023, 15.00 Uhr

Simon Grob (links) und sein Sohn Aaron haben in der Eishalle Bergholz so einige Stunden verbracht. Bild: Lukas Tannò

Aaron Grob und sein Vater Simon sitzen im Restaurant Bergholz und lassen die letzten Tage Revue passieren. Am vergangenen Samstag hat Aaron mit der ersten Mannschaft des EC Wil das Playoff-Finale der 1. Liga erreicht und wird dort in einer Best-of-Five-Serie auf die GDT Bellinzona treffen. Es ist der erste Finaleinzug seit 1998. Vor 25 Jahren mit dabei war Vater Simon. Er führte die Wiler Bären damals als Captain in den Final. Dort musste man sich im Entscheidungsspiel ganz knapp dem EHC Winterthur geschlagen geben.

Mit leuchtenden Augen erzählt Simon Grob, wie es damals war. «Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern. Wir haben damals gegen Winterthur vor über 800 Zuschauern in der Eishalle Bergholz gespielt», sagt der ehemalige Wil-Captain. Er führt aus: «Dank Aaron und das, was er mit seinem Team momentan durchlebt, kommen bei mir immer mehr Erinnerungen hoch. Ich würde es ihnen gönnen, auch einmal vor so vielen Leuten zu spielen. Das haben sie sich mehr als verdient.»

Eishockey hatte früher einen anderen Stellenwert

Der momentane Zuschauerschnitt in der Wiler Eishalle beträgt nämlich gerade einmal etwas mehr als 200 Besuchende. Im Halbfinal gegen Luzern waren über 300 vor Ort. Im Final sollen es noch mehr werden. «Es wäre schön, einmal vor vielen Leuten zu spielen. Wenn man aber auf dem Eis steht, dann merkt man gar nicht, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion sind», meint der 21-jährige Aaron Grob.

Simon Grob (Dritter vorne von links) und das Finalteam von 1998. Bild: PD

In den 1990er-Jahren hatte das Eishockey in Wil noch einen anderen Stellenwert als heute. Vier Jahre bevor er das Finale gegen Winterthur verlor, gewann Simon Grob mit dem EC Wil die Finalrunde und spielte anschliessend gegen den SC Langnau um den Aufstieg in die Nationalliga B. Damals war in Wil die Hölle los. Er sagt:

«Weil die Eishalle Wil zu klein war, mussten wir nach Uzwil ausweichen. Dort brachten 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer das Stadion zum Kochen. Das war unglaublich.»

Simon Grob weiss also, was es braucht, um einen Final zu gewinnen. Welchen Tipp würde er seinem Sohn vor den Duellen mit Bellinzona geben? «Ich würde ihm raten, genauso weiterzumachen, wie bisher. Man sieht, dass die Spieler des EC Wil füreinander kämpfen. Auch das Tempo hat sich im Gegensatz zu 1998 erhöht», so Simon Grob. Auf die Frage, welches ihrer Teams in einem Duell gewinnen würde, meint Simon lachend, dass es knapp werden würde, aber seine Truppe von 1998 würde wohl siegen. Der Sohn erwidert: «Ich denke, wir könnten das Spiel für uns entscheiden.»

Die beiden glauben an einen Wiler Sieg

Für Simon Grob ist es eine Freude, seinem Sohn zuzuschauen: «Ich bin extrem stolz auf das, was er mit dem Team erreicht hat. Ich denke, sie müssen sich im Final gegen Bellinzona auch nicht verstecken. Ich bin überzeugt, Wil wird gewinnen.» Auch Aaron ist zuversichtlich und meint, dass im Final zwei ausgeglichene Mannschaften aufeinander treffen. Dass man nun im Final am Samstag um 17.30 Uhr zuerst auswärts spielt, sieht er nicht als Nachteil:

Aaron Grob im Halbfinal gegen den HC Luzern. Bild: Ralph Ribi

«Wir würden auch sechs oder mehr Stunden fahren, um diesen Final zu spielen. Das wird kein entscheidender Faktor sein.»

Für den 21-Jährigen ist es ein spezielles Gefühl, zum ersten Mal seit dem Erfolg seines Vaters wieder im Final zu stehen. Aber: «Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen nun diesen Final auch gewinnen.»

Die Grobs und Finaleinzüge des EC Wil, das passt einfach. Brauchen die Wiler also immer einen Grob, um den Final zu erreichen? Die beiden meinen lachend: «Nein, denken wir nicht. Es ist aber schön, wenn einer dabei ist.»

