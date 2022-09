EISHOCKEY Wette verloren: Der EC-Wil-Trainer musste frühmorgens als Zeitungsverträger ran Weil der EC Wil im Playoff früh ausschied, musste Übungsleiter Kevin Schüepp früh raus. Am Samstagmorgen verteilte er die Wiler Zeitung und beglich damit eine Wettschuld. In der bevorstehenden Saison sollen die Playoff-Viertelfinals überstanden werden. Simon Dudle 10.09.2022, 20.00 Uhr

Ein ungewohnter «Springer»: Kevin Schüepp entledigt sich im Morgengrauen seiner Wettschulden. Bild: Simon Dudle

Der Samstag ist früh und frisch - und regnerisch. Die Dunkelheit liegt noch über Stadt und Region Wil. Kaum Autos auf der Strasse. Menschen auch nicht. Ausser Kevin Schüepp und der Schreibende. Zu dieser Uhrzeit ist der Eishockey-Trainer des EC Wil normalerweise noch nicht auf, geschweige denn am Samstag.

Doch Schüepp mussten Wettschulden begleichen. Denn im Frühjahr hatte er auf einen Artikel in dieser Zeitung reagiert. In diesem prognostizierte der Schreibende, dass der EC Wil einmal mehr im Playoff bereits im Viertelfinal ausscheiden wird. Das liess Schüepp nicht auf sich sitzen - und bot eine Wette an. Wenn die Wiler die Viertelfinal-Serie gegen Luzern verlieren, verteilt er an einem Morgen die Wiler Zeitung. Klappt es mit dem Halbfinal-Einzug, dann setzt sich der Schreibende - in anderer Funktion beim FC Wil Stadionsprecher - in einem der Playoff-Halbfinalspiele in der Eishalle Bergholz hinter das Mikrofon. Alle Spiele der Viertelfinalserie waren hart umkämpf. Doch die Äbtestädter waren zu wenig effizient und schieden mit dem Gesamtskore von 1:3 aus. Wette verloren.

Auch andere Zeitungen verteilt

So klingelte Schüeps Handy am Samstagmorgen ungewohnt früh. Treffpunkt war bei der Avia-Tankstelle vis-à-vis des Restaurant Casa Grande in Wilen. Dort ist eines der so genanntes Depots, zu welchem die Zeitungen ab der Druckerei geliefert werden, Mit Unterstützung des Verträgers der Verteilfirma Presto ging es sofort los. Denn die Zeitungen mussten pünktlich im Briefkasten von Wilen sein, Aushilfe-Verträger hin oder her.

Sportlich ging es Schüepp an. Engistrasse, Im Chorb, Steinackerstrasse. Überall waren Zeitungen zu liefern. Bis spätestens 6.30 Uhr muss die Frühzustellung abgeschlossen sein. Und Schüepp drückte auf die Tube. Doch als galt auch aufmerksam zu sein. Der Job des «Springers» ist nicht ganz so einfach, wie er auf den ersten Blick aussieht. Denn es wird nicht nur die Wiler Zeitung verteilt, Presto liefert in Wilen auch die Thurgauer Zeitung, den Blick, den Tages Anzeiger, die Neue Zürcher Zeitung und weitere Gazetten. Einzelne Abonnenten haben die Zeitung nur an gewissen Tagen bestellt.

Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden ist es geschafft, die Tour beendet. Und die Buchhaltung geht auf. Bis auf einige Reserve-Exemplare, welche jeden Morgen mitgeliefert werden, sind alle Zeitungen in den Milchkästen.

Saisonstart mit drei Heimspielen

Das Fazit von Zeitungsverträger Kevin Schüepp? «Es war eine gute Erfahrung. Ich habe gestaunt, dass doch noch so viele Leute eine gedruckte Zeitung abonniert haben.»

Schüepps Fokus galt noch am gleichen Tag wieder dem Eishockey. Denn am Samstagabend stand des letzte Vorbereitungsspiel des Wiler Fanionteams gegen Reinach an, welches den Äbtestädtern einen 6:1-Sieg eintrug. Alle Treffer der Ostschweizer fielen im ersten und letzten Drittel und wurden von sechs verschiedenen Spielern erzielt. Am kommenden Samstag startet die neue 1.-Liga-Saison - mit drei Heimspielen in Folge. Der erste Gegner heisst Bellinzona. Es stellt sich die Frage, ob es die Wiler in dieser Saison schaffen, die Viertelfinals zu überstehen. Zur Zielsetzung sagt Schüepp.

«Das Heimrecht in den Playoffs streben wir an. Wir haben eine Mannschaft, um dort eine Runde weiterzukommen.»

Um dies zu erreichen, müsste in der Qualifikation unter zwölf Teams mindestens Platz vier resultieren, bevor dann drei weiter Siege binnen maximal fünf Spielen folgen müssten. Eine Wette bezüglich Playoff-Halbfinal-Einzug wurde nicht gemacht. Noch nicht.