Weltklasse Eishockey: Schwenningen bezwingt die Lakers

Eishockey Weltklasse Eishockey: In der Abschlusspartie bezwingt Schwenningen die Lakers - nicht zuletzt dank der lautstarken Unterstützung der Fans Das Weltklasse Eishockey 2022 ist vorbei. Schwenningen gewinnt das Abschlussspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers klar mit 5:1. Dabei sorgten die mitgereisten schwäbischen Fans lautstark für Stimmung. Alec Nedic 21.08.2022, 02.46 Uhr

Im Spiel Schwenningen gegen die Rapperswil-Jona Lakers schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Bild: Alec Nedic

Das Weltklasse Eishockey 2022 in Wil ist Geschichte. In der letzten Begegnung am Samstagabend trafen die Schwenninger Wild Wings auf die Rapperswil-Jona Lakers. Der deutsche Vertreter bezwang die Rosenstädter in einer heiss umkämpften Partie 5:1.

In diesem Spiel schenkte man sich nichts. Beste Voraussetzungen für ihren Sieg schufen sich die Schwenninger schon im Startdrittel, indem die Mannschaft drei Überzahlsituationen in Tore umwandelte. Insgesamt elf Strafen inklusive einer Spieldauerdisziplinarstrafe für den Rapperswiler Verteidiger Fabian Meier in den ersten beiden Dritteln erhitzten die Gemüter auf und neben dem Eis.

In den letzten fünf Minuten vor Spielschluss gelang den Rapperswil-Jona Lakers zwar der Anschlusstreffer zum 3:1, doch Schwenningen liess sich nicht verunsichern und doppelte mit einen Empty Net Treffer und einem Goal von Angreifer Mitch Wahl zum Endstand 5:1 nach.

Das Bergholz erstrahlt blau-weiss

Auch dieses Jahr reisten Hunderte Anhänger Schwenningens mit nach Wil und sorgten für ordentlich Stimmung. Die Schwaben liessen die Tribüne des Eisstadions Bergholz in ihren blau-weissen Vereinsfarben erstrahlen. Um ihren Verein spielen zu sehen, nahmen die Fans den anderthalbstündigen Anfahrtsweg gerne in Kauf. Schwenningen Fan Johannes meint dazu:

«Wir kommen immer wieder gerne in die Schweiz. Hier gibt es tolles Eishockey zu sehen, wir werden kulinarisch gut versorgt und die Stimmung ist super.»

Jubel bei den mitgereisten Schwenningen Fans nach dem 5:1 Sieg. Bild: Alec Nedic

Natürlich liessen sich auch zahlreiche Fans der Rapperswil-Jona Lakers das hochkarätige Testspiel eine Woche vor Beginn der regulären Saison nicht entgehen. Insgesamt besuchten 889 Zuschauer das Abschlussspiel der Weltklasse in Wil.

Auch die Anhänger der Lakers feuerten ihr Team an. Bild: Alec Nedic

steigende Zuschauerzahlen

Über die vier Spiele hinweg erreichte das diesjährige Weltklasse Eishockey einen Zuschauerschnitt von 500 Hockeybegeisterten. Dies sei eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Jahre, sagt Christian Herzog, Präsident des Organisationskomitees. Mit dieser Entwicklung ist er sehr zufrieden. Er führt aus:

«In dieser Abschlusspartie durften wir dem Publikum zwei Weltklasse Mannschaften präsentieren, darüber freue ich mich sehr.»

Weiter hofft Christian Herzog, dass das Weltklasse Eishockey in den nächsten Jahren noch mehr lokales Publikum aus Wil an die Banden des Eisstadions Bergholz lockt. Hochklassiges Eishockey in der Region sehe man nämlich nicht alle Tage, bemerkt Herzog.