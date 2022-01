Eishockey Weiterführung der Meisterschaft: Am Samstag wird in der Eishalle Bergholz wieder Eishockey gespielt Seit dem 18. Dezember hat der EC Wil keinen Ernstkampf mehr bestritten. Das wird sich am kommenden Samstag ändern. Die Ligaverantwortlichen haben am Dienstagmorgen entschieden, dass die regionalen Ligen am Wochenende weitergeführt werden. Für die Playoffs im Februar hat sich der EC Wil bereits qualifiziert. Lukas Tanno 25.01.2022, 17.30 Uhr

Fabian Sennhauser (in Schwarz) erzielte am vergangenen Samstag im Test gegen den SC Rheinal das 9:4 für die Wiler. Bild: Michel Canonica

(Wil, 23.10.21)

In der letzten Woche wurde vom Verband kommuniziert, dass diese Woche entschieden wird, ob die Eishockey-Meisterschaft weitergeführt wird. Die Ligaverantwortlichen haben sich am Dienstag dafür ausgesprochen, dass in der 1. Liga ab Freitag, 28. Januar, wieder Saisonspiele durchgeführt werden sollen.

Der EC Wil hatte sich bereits letzte Woche für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen. Trainer Kevin Schüepp ist nun glücklich, dass wieder Eishockey gespielt werden kann:

«Wir beim EC Wil sind froh, dass die Meisterschaft weitergeführt wird. Es ist ein guter Entscheid für die regionalen Ligen und den ganzen Amateursport.»

Der Entscheid bedeutet, dass der EC Wil nun noch zwei Vorrundenspiele bestreitet, bevor am 10. Februar die Playoffs losgehen. Für diese hat sich der Viertplatzierte Wil bereits jetzt schon qualifiziert. Da die Tabelle aufgrund von Spielabsagen nach gewonnenen Punkte pro Spiel geführt wird, könnten die Äbtestädter sich noch auf den zweiten Rang verbessern oder sogar auf den siebten Platz abrutschen.

Die gute Saison zu einer sehr guten werden lassen

Die Testspiele letzte Woche gegen die Pikes Oberthurgau und am vergangenen Wochenende gegen den SC Rheintal konnte der EC Wil beide für sich entscheiden. Gegen den 1.-Liga-Leader aus Romanshorn gewann Wil mit 7:3 und Tabellenschlusslicht Rheintal fegte man mit 9:4 aus der Halle.

Die Resultate sind für Schüepp aber nur nebensächlich: «Die Pikes haben gegen uns einige Stammkräfte geschont und wir haben gegen Rheintal auf ein paar Akteure verzichtet. Deshalb sind die Resultate mit Vorsicht zu geniessen.»

Mit Blick auf die Playoffs sagt Schüepp: «Wir haben bisher eine gute Saison gespielt und möchten diese jetzt zu einer sehr guten Saison werden lassen. Wenn man in die Playoffs kommt, will man immer gewinnen, egal wer der Gegner ist.» Der Wil-Trainer ergänzt aber sofort:

«Wir haben das jüngste Team der Liga und viele Spieler standen noch nie in den Playoffs. In so einem Format spielt die Erfahrung auch immer eine grosse Rolle.»

Am Samstag, 29. Januar, um 17.30 Uhr spielt der EC Wil auswärts in Aarau gegen das Team Argovia, bevor am 5. Februar die Vorrunde mit der Partie gegen den SC Herisau abgeschlossen wird. «Gegen Herisau haben wir aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen», sagt Schüepp schmunzelnd.