Eishockey Viel bitterer geht nicht: Der EC Wil verliert das zweite Spiel des Playoff-Final durch einen Shorthander in der Verlängerung Grosse Enttäuschung in der Wiler Eishalle. Der EC Wil war in Spiel zwei des 1.-Liga-Playoff-Final das bessere Team und kämpfte sich von einem 0:2-Rückstand gegen Bellinzona zurück. Nur um dann im Powerplay in der Verlängerung den entscheidenden Gegentreffer einstecken zu müssen. Nun ist am Donnerstag auswärts ein Sieg zwingend. Lukas Tannò 08.03.2023, 01.00 Uhr

Einer von vielen Schüssen. Kai Lückhof (rechts) und der EC Wil feuerten 33 Mal auf das Tessiner Tor, liessen aber zu viele gute Chancen liegen. Bild: Benjamin Manser

Als die Schlusssirene ertönte und die GDT Bellinzona ihren 3:2-Sieg in der Verlängerung feierte, war es still in der Eishalle Bergholz. Niemand konnte richtig glauben, was gerade geschehen ist. Die Tessiner holten sich den zweiten Sieg des 1.-Liga-Playoff-Finals in Unterzahl. Und das obwohl der EC Wil gerade am Drücker war und sieben Minuten Überzahl spielen konnten.

Wil-Trainer Kevin Schüepp fasste die Niederlage zusammen: «Wir sind natürlich extrem enttäuscht. So darf man eigentlich nicht verlieren.» Er versuchte aber auch direkt nach vorne zu schauen:

«Das Finale ist noch nicht entschieden. Wir werden mit einer grossen Portion Wut im Bauch nach Bellinzona fahren und wollen eine Reaktion zeigen.»

EC Wil über weite Strecken das bessere Team

Die Wiler starteten eigentlich gut in die Partie. Vor rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Eishalle Bergholz waren sie in den Anfangsminuten das bessere Team und hätten in Führung gehen müssen. Das Heimteam scheiterte aber immer wieder am starken Tessiner Torhüter oder an der Torumrandung. Bellinzona nutzte die schwache Chancenverwertung der Wiler aus und konnte noch im ersten Drittel in Führung gehen.

Im zweiten Durchgang hatte der Gast den besseren Start. Wil konnte aber dagegenhalten und spielte im Mitteldrittel aufgrund einer Unsportlichkeit fünf Minuten in Überzahl. In den bisherigen Playoff-Partien war das Powerplay das Prunkstück des EC Wil. Heute blieb man aber im Überzahlspiel blass. Zu selten suchte man den Torschuss und zu ungenau behandelte man die Scheibe. Auch hier hatte die GDT Bellinzona die perfekte Antwort. 30 Sekunden vor der zweiten Pause stellte der Favorit auf 2:0.

Doch Wil gab nicht auf. Im Schlussdrittel starteten die Äbtestädter furios. Nur gut zwei Minuten waren gespielt, als die Eishalle Bergholz zum ersten Mal jubelte. Alec Jäppinen sorgte für den Anschlusstreffer. Und nur wenige Zeigerumdrehungen später glich Sebastian Jonski sogar aus. Das Spiel war wieder offen, die Eishalle kochte und der EC Wil gab weiter Gas.

«Wie wir auf den 0:2-Rückstand geantwortet haben, war sehr eindrücklich. Wir gaben uns nicht auf, sondern kämpften uns zurück und hätten den Sieg verdient gehabt», meinte Schüepp nach der Partie. Die Chance Spiel zwei noch vor der Verlängerung zu entscheiden, hatten die Wiler allemal. Am Schluss hatte Wil 33 Mal aufs Tor geschossen, Bellinzona nur 21 Mal. Die Chancenverwertung war das grosse Problem an diesem Abend. Die Verlängerung musste also für eine Entscheidung sorgen.

Ist die Serie bereits entschieden?

Dort überlebten die Wiler zuerst eine eigene Strafe, bevor ein Tessiner unter die Dusche musste und man selbst sieben Minuten Powerplay spielen konnte. Die perfekte Situation alles klarzumachen. Doch es kam anders: Der EC Wil war erneut zu schlampig und verlor den Puck unnötig im Vorwärtsgang. Die Tessiner nutzen die Chance aus und holten mit dem 3:2 den zweiten Sieg in dieser Finalserie.

Viel bitterer hätte es nicht laufen können. Den Wilern war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Mit einem Sieg hätte man auswärts in Bellinzona den Matchpuck nach Hause holen können. Hätte, Wenn und Aber.

So muss am Donnerstag um 20.15 Uhr in Bellinzona ein Sieg her, um das Playoff-Finale noch verlängern zu können. Schüepp sagte nach dem Spiel: «Wir haben einen guten Auftritt gezeigt und darauf können wir aufbauen. Aufgeben ist keine Option. Wir müssen diese Partie jetzt schnellstmöglich vergessen und es beim nächsten Mal besser machen.»