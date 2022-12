Eishockey Vertragsauflösung per Ende dieser Saison: Trainer Kevin Schüepp verlässt den EC Wil auf eigenen Wunsch Die Wiler Bären brauchen für die kommende Saison einen neuen Trainer für das 1.-Liga-Team. Der aktuelle Headcoach Kevin Schüepp hat um eine frühzeitige Vertragsauflösung per Ende der laufenden Spielzeit gebeten. Noch vor Weihnachten soll der Nachfolger bekanntgegeben werden. Aktualisiert 13.12.2022, 12.12 Uhr

Trainer Kevin Schüepp verlässt den EC Wil. Bild: PD

Nach drei Saisons in Wil ist Schluss für Trainer Kevin Schüepp: Obwohl sein Vertrag zwischenzeitlich bis Ende der Saison 2023/2024 verlängert worden war, endet der Einsatz im Bergholz nach den Playoffs dieser Spielzeit. Schüepp hat den Vorstand des EC Wil um eine frühzeitige Vertragsauflösung gebeten, da er sich in naher Zukunft familiären sowie privaten Angelegenheiten widmen möchte und dadurch für den Hockeysport nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung haben wird. Das schreibt der EC Wil am Dienstag in einer Mitteilung.

Obwohl die Verantwortlichen den Weggang Schüepps bedauern, haben sie aufgrund der dargelegten Argumentation der Vertragsauflösung zugestimmt.

Auch im Nachwuchsbereich tätig

Kevin Schüepp hat in den vergangenen drei Saisons zusammen mit Assistenz-Trainer Ivo Frischknecht das Fanionteam des EC Wil geformt und spielt aktuell um die Spitzenplätze in der 1. Liga. Die Playoff-Qualifikation kann noch im Dezember abgesichert werden. Aktuell stehen die Wiler in der 1. Liga auf Platz 3. Im Durchschnitt mehr als zwei Punkte pro Partie haben sie geholt, nämlich deren 33 in 16 Spielen.

Schüepp habe der Philosophie des EC Wil, junge Spieler in der 1. Mannschaft zu integrieren, Rechnung getragen, schreibt der Klub. Auch im Nachwuchs des EC Wil habe er sich engagiert. Neben seiner Tätigkeit als Stufenleiter U9 und U11 bot Schüepp einmal wöchentlich Skills-Trainings für die Nachwuchsspieler der Stufen U11–U15 an.

Trainersuche läuft auf Hochtouren

Die Suche nach einem neuen Trainer für die Saison 2023/2024 für die 1. Mannschaft des EC Wil läuft bereits auf Hochtouren. Der Klub hofft, die Gespräche mit den möglichen Kandidaten in den nächsten Tagen abschliessen und noch vor Weihnachten den neuen Trainer bekanntgeben zu können. Klar ist bereits jetzt, dass Schüepp die laufende Saison als EC-Wil-Trainer beenden wird. (pd/sdu)