«Unser Ziel ist es, die Playoffs zu erreichen»: Der EC Wil startet dieses Wochenende in die 1.-Liga-Saison

Letztes Jahr wurde die Eishockey-Saison mitten in der Meisterschaft abgebrochen. Der EC Wil kommt am Wochenende um 17.30 Uhr gegen den SC Rheintal zum ersten Pflichtspiel seit fast einem Jahr. Trotz einiger Veränderungen geht Sportchef Patrick Hohl zuversichtlich in die kommende Spielzeit.