EISHOCKEY Überraschung zum Auftakt: Olten gewinnt im Wiler Bergholz dank Penaltys Im ersten Spiel von «Weltklasse Eishockey» verliert am Donnerstagabend Schwenningen gegen Olten im Shutout . Probleme bereitete die Technik. Simon Dudle 18.08.2022, 23.05 Uhr

Im Startspiel zwischen Olten (grün) und Schwenningen konnte sich keines der beiden Teams vom anderen absetzen. Bild: Simon Dudle

Zum fünften Mal treffen sich im Hochsommer nationale und internationale Eishockeyteams in Wil zu einer Testspielreihe. Wie schon im vergangenen Jahr wurde und wird Schwenningen von einer stattlichen Anzahl Anhänger unterstütz. Was diese am Donnerstagabend zu sehen bekamen, dürfte ihnen aber nur bedingt gefallen haben. Denn ihr Team tat sich gegen Olten, das im Frühling knapp den Aufstieg in die höchste Schweizer Liga verpasst hatte, schwer, geriet zweimal in Rückstand und verlor schliesslich im Penaltyschiessen mit 3:4.

Alles andere als Weltklasse war die Technik. Die Matchuhr spielte lange verrückt und zeigte die Spielzeit nur sprunghaft an – und das Ergebnis gar nicht. Es könnte eine Frage der Frequenzen in Kombination mit den Geräten der Schiedsrichter gewesen sein. Es ging aber gerade so, um regulär spielen zu können. Ab dem Schlussdrittel funktionierte die Anzeigetafel wieder.

Am Freitag haben die Rapperswil-Jona Lakers und Villach den ersten Auftritt in der Eishalle Bergholz. Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Abgeschlossen wird der Anlass am Samstag, wenn gleich zwei Partien anstehen. Ab 16 Uhr treffen Olten und Villach aufeinander. Um 20 Uhr stehen Rapperswil-Jona und Schwenningen auf dem Eis.