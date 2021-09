EISHOCKEY Überraschung kurz vor Saisonstart: EC-Wil-Präsident Roger Dietschweiler kündigt Rücktritt an Der Wiler Eishockeyverein braucht nach drei Jahren einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Roger Dietschweiler gibt am Freitagabend bekannt, dass er spätestens Ende April des kommenden Jahres zurücktritt. Simon Dudle 11.09.2021, 00.04 Uhr

Zieht Ende Saison den Schlussstrich: Roger Dietschweiler ist bald nicht mehr Präsident des EC Wil. Bild: Michel Canonica

Diese Meldung kommt überraschend: EC-Wil-Präsident Roger Dietschweiler räumt das Feld. Nicht sofort, aber per Ende der Spielzeit 2021/2022, welche am kommenden Samstag beginnt. Oder dann spätestens am 30. April 2022. Der berufliche Weg verlange mehr Zeit. Dietschweiler führt in Oberbüren ein gleichnamiges Unternehmen, welches auf das Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen spezialisiert ist

Pikant ist vor allem der Zeitpunkt der Rücktrittsankündigung eine Woche vor dem Saisonstart. «Der Zeitpunkt mag nun sehr früh sein, jedoch verschafft er auch Klarheit für die Zukunft», lässt sich Dietschweiler zitieren. Für die bevorstehende Saison stehe er weiterhin zur Verfügung, biete aber die Möglichkeit, dass eine neue Führungscrew bei wichtigen Entscheidungen bereits mitwirken könne. Dietschweiler hatte den EC Wil in einer damals turbulenten Phase im Januar 2019 übernommen - zuerst für ein paar Monate ad Interim, ab April des gleichen Jahres dann definitiv.

Auch Finanzchefin geht

Der EC Wil, mit der ersten Mannschaft in der 1. Liga aktiv, braucht für die übernächste Saison nicht nur einen neuen Präsidenten, sondern auch einen Finanzchef. Denn neben Dietschweiler kündigt auch Amtsinhaberin Gabriela Hasler den Rücktritt aus dem Vorstand per Saisonende an.

Somit wird in der Eishalle Bergholz kurz vor dem Saisonstart mal wieder vorwiegend über die Ereignisse neben dem Feld gesprochen als über jene auf dem Eis. Just diese Woche hatten Coronafälle nach dem Trainingslager in Flims für Aufsehen gesorgt. Fünf Akteure sind aktuell in Quarantäne, zwei von ihnen haben Corona trotz doppelter Impfung.