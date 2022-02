Eishockey: Kevin Fiala ist der Mann des Spiels

EISHOCKEY Sieg und zwei Tore in der NHL: Kevin Fiala ist der beste Spieler in Edmonton Mit Minnesota gewinnt der 25-jährige St.Galler in Kanada 7:3. Der Zuzwiler erzielt zwei Tore und verbucht einen Assist. Kevin Fiala wird überdies zum besten Spieler der Partie gewählt. Daniel Good 21.02.2022, 10.25 Uhr

Kevin Fiala (links) düpiert Edmontons Goalie Mike Smith. Jason Franson/AP (Edmonton, 20. Februar 2022)

Schon in der 14. Minute lag Minnesota Wild gegen die Edmonton Oilers mit 4:0 in Führung. Zwei Treffer im Startdrittel erzielte Kevin Fiala, der in dieser Saison nun 40 Skorerpunkte auf dem Konto hat.