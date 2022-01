EISHOCKEY Sieg, Tor und Assist für Kevin Fiala in der NHL Der Zuzwiler ist in Form. Nachdem er sein 100. Tor in der Regular Season erzielt hat, ist er weiter in Skorerlaune. Zum 8:2-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Montreal Canadiens steuerte Kevin Fiala ein Tor und ein Assist bei. Daniel Good 25.01.2022, 10.26 Uhr

Torschütze Kevin Fiala erhält Gratulationen. Die Montrealer Spieler sind geknickt. Bild: Andy Clayton-King/AP (St.Paul, 24. Januar 2022)

Kevin Fiala hat einen Lauf. Er skorte im neunten Spiel in Folge. Gegen den Stanley-Cup-Rekordsieger aus Montreal gab der St.Galler das entscheidende Zuspiel zum 7:2 und erzielte das 8:2 für Minnesota Wild.

In den vergangenen neun Partien erzielte Fiala sieben Tore und verbuchte vier Assists. In der gesamten Saison kommt er nach 38 Spielen auf 11 Tore und 18 Assists. Nach Timo Meier und Roman Josi ist der 25-jährige Fiala der drittproduktivste Schweizer in der Spielzeit 2021/22. In der vergangenen Woche verbuchte er sein 100. Tor in der NHL-Regular-Season.

Wie Fiala ist auch Minnesota im Schuss. Die Organisation aus St.Paul punktete gegen Montreal zum siebten Mal in Folge. Im Heimspiel gegen die Canadiens brach Minnesota sogar einen Klubrekord. Noch nie zuvor erzielte die Mannschaft acht Tore in einem NHL-Spiel.