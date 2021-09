Eishockey Schützenfest im Bergholz: Der EC Wil gewinnt deutlich gegen die Red Lions aus Reinach Am Mittwoch spielte die erste Mannschaft des EC Wil in der 1. Liga zu Hause gegen die Red Lions Reinach. Das Team von Trainer Kevin Schüepp gewinnt gegen die Basler hochverdient mit 7:2 und steht nun mit fünf Punkten aus drei Spielen auf dem sechsten Zwischenrang. Am kommenden Samstag, um 18 Uhr, geht es für die Wiler Bären auswärts gegen den Geheimfavoriten auf den Gruppensieg EHC Frauenfeld. Lukas Tanno 30.09.2021, 12.23 Uhr

Wil-Captain Simon Steiner (in Schwarz) im Zweikampf gegen die Red Lions Reinach. Bild: Ralph Ribi

Am letzten Wochenende musste der EC Wil gegen Prättigau-Herrschaft noch über die Verlängerung gehen, um den ersten Saisonsieg einfahren zu können. Am Mittwochabend gegen Reinach zeigten die Äbtestädter dann die beste Saisonleistung bisher. Das sieht auch Trainer Kevin Schüepp so: «Gegen Reinach war das von A bis Z eine gute Leistung. Wir sind dahin gegangen, wo es wehtut, und haben verdient gewonnen.»

Die Wiler haben schon früh in der Partie gezeigt, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Lars Kellenberger, welcher im letzten Spiel noch gesperrt war, eröffnete in der 14. Minute das Skore. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erhöhte Sandro Meier auf 2:0. Der ehemalige Wiler Matteo Torino brachte die Red Lions Reinach aber in der 30. Minute wieder bis auf ein Tor heran. Kurz später ging der Wiler Sturmlauf los.

Entscheidendes Mitteldrittel

Nur wenige Minuten später schoss Brian Isenschmid mit seinem ersten Saisontreffer das 3:1. Wil-Captain Simon Steiner erhöhte kurz darauf sogar auf 4:1, doch es war nicht das letzte Wiler-Tor im zweiten Drittel. Matteo Schärer vollendete ein starkes Mitteldrittel des EC Wil mit seinem ersten Treffer an diesem Abend.

Im letzten Drittel waren es die Gäste, die zuerst zum Torerfolg kamen. Nur wenige Sekunden später antwortete Wil aber erneut. Matteo Schärers zweites Tor gegen Reinach und bereits sein viertes in dieser Saison entschied die Partie endgültig und nahm den Gästen die Hoffnung auf ein Comeback.

Hartes Spiel am kommenden Samstag

Alec Jäppinen setzte mit seinem Tor zum 7:2 den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie. Kevin Schüepp war nach dem Spiel mit seinem Team zufrieden: «Wir haben die Zweikämpfe angenommen und sind als Einheit aufgetreten. Genau so müssen wir spielen. Auch wenn wir wieder einige Absenzen zu beklagen hatten, gab auf dem Eis jeder Vollgas. Jetzt müssen wir uns gut erholen, um gegen Frauenfeld am Samstag die gleiche Leistung bringen zu können.»

Die Thurgauer gelten als Geheimfavoriten für den Aufstieg, stehen aber mit nur einem Punkt auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Im Hinblick auf die kommende Auswärtspartie sagt Schüepp:

«Wir müssen trotzdem bereit sein für die Partie. Das wird ein schwieriges Spiel und es wird erneut eine starke Teamleistung brauchen, um gegen Frauenfeld einen Sieg feiern zu können.»

Hier geht's zum Telegramm des Spiels.