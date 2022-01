Eishockey Restart geglückt: Der EC Wil bekundet gegen Argovia Mühe, aber gewinnt in der Verlängerung Der EC Wil durfte am Samstag auswärts in Aarau zum ersten Mal seit dem 18. Dezember wieder einen 1.-Liga-Ernstkampf bestreiten. Das Team Argovia liegt zwar auf dem zehnten Platz, verlangte den Wilern aber einiges ab. Die Mannschaft von Trainer Kevin Schüepp konnte das Spiel in der Verlängerung mit 3:2 für sich entscheiden. Lukas Tannò 30.01.2022, 14.00 Uhr

Colin Frischknecht (in Schwarz) avancierte gegen die Argovia Stars mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner. Bild: Ralph Ribi

(Wil, 29.09.21)

Die Aargauer sind besser ins Spiel gegen die Äbtestädter gestartet und nach einem Foul von Lars Kellenberger zwei Minuten vor Drittelsende bereits mit 2:0 in Führung gegangen. «Wir haben den Start verschlafen und sind auch verdient in Rückstand geraten», sagt EC Wil-Trainer Kevin Schüepp.

Nach dem schwachen ersten Drittel ist der EC Wil aufgewacht und hat das Spieldiktat an sich gerissen. Nur 43 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als Colin Frischknecht mit seinem ersten Saisontor auf 1:2 verkürzte. In der 37. Minute konnte Levin Schneider den Ausgleich erzielen. Das Resultat war zu diesem Zeitpunkt wieder gerecht, denn Wil war die bessere Mannschaft. Trainer Kevin Schüepp sagt:

«Wir haben viel Moral gezeigt und uns nach einem schlechten Startdrittel gesteigert. Deshalb geht der knappe Sieg meiner Meinung so in Ordnung.»

Der EC Wil hätte aber durchaus in der regulären Spielzeit gewinnen können. Wie schon einige Male in dieser Saison waren die Äbtestädter vor dem gegnerischen Tor einfach nicht kaltschnäuzig genug und die Entscheidung musste in der Verlängerung erzielt werden.

Colin Frischknecht macht den Unterschied

Dort war es wiederum Colin Frischknecht, der mit seinem zweiten Treffer den Sack zu machte und dem EC Wil den Extrapunkt bescherte. Mit zwei Toren und einem Assist war Frischknecht der klare Matchwinner. Für Trainer Schüepp ist es wichtig, dass man den Sieg geholt hat: «Wir sind diese Saison auf fremdem Terrain immer noch ungeschlagen.»

Warum es den Wilern auswärts so gut läuft und zu Hause der Wurm drin ist, kann sich der Trainer auch nicht so recht erklären: «Wenn ich es wüsste, dann könnte ich es ändern. Ich denke, dass wir in der Fremde einfach befreiter aufspielen.»

Nach dem Sieg gegen die Argovia steht man nun mit 29 Punkten auf dem vierten Platz. Im letzten Vorrundenspiel kommenden Samstag um 17.30 Uhr in Herisau könnte Wil sogar noch den Sprung auf Platz zwei machen. Gegen die Herisauer hat der EC Wil nach der bitteren Heimniederlage im November noch eine Rechnung offen.

