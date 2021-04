EISHOCKEY-PLAYOFFS Noch ein Sieg fehlt zum ersten Halbfinaleinzug seit 2006: Rappi bezwingt Lugano daheim mit 3:1 Nach dem zweiten Heimsieg im Playoff-Viertelfinal gegen Lugano liegt Rapperswil-Jona mit 3:1 Siegen vorne. Damit haben die Ostschweizer nun drei Matchpucks aufs Weiterkommen. Die Tessiner zeigten sich zwar verbessert, doch die St.Galler hielten zum wiederholten Mal mit einer starken Teamleistung dagegen. Tim Frei 19.04.2021, 23.09 Uhr

Rapperswil-Stürmer Nando Eggenberger bejubelt seinen Treffer zum 2:0. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Auch im zweiten Playoff-Heimspiel gelang Rapperswil-Jona ein Start nach Mass. Dieses Mal dauerte es gar nur 65 statt 75 Sekunden bis zum Führungstreffer der St. Galler. Das 1:0 zeigte exemplarisch, welch prägenden Einfluss Roman Cervenka auf das Spiel der Ostschweizer hat: Der nach einer Verletzung zurückgekehrte Tscheche gab den Puck nicht verloren und brachte ihn mit der letzten Kraft aufs Tor, so dass das Heimteam ein erstes Mal jubeln konnte.

Überhaupt schien es, als würden die 50 zugelassenen Anhänger mit ihren Sprechchören die Rapperswiler beflügeln, starteten sie doch schwungvoll ins Spiel. Je länger die Partie jedoch dauerte, desto mehr glichen sich die Kräfteverhältnisse aus. Wobei die St. Galler an ihrer Strategie festhielten, sich auf ein gutes Defensivspiel zu fokussieren – und die wenigen Konterchancen eiskalt zu verwerten.

Eggenberger mit schöner Vorarbeit zum 2:0

Einer dieser Nadelstiche führte kurz vor Ende des Startdrittels zum 2:0 durch Nando Eggenberger. Grossen Anteil am schön herausgespielten Tor hatten seine Sturmpartner Andrew Rowe und Marco Lehmann. Captain Rowe, indem er mit einer Drehung um die eigene Achse seinen Gegenspieler aushebelte und mit einem Pass den freistehenden Eggenberger fand. Und Lehmann, der den Platz für den Torschützen schaffte, indem er gleich zwei Spieler auf sich zog.

Die definitive Entscheidung gelang dem 21-jährigen Eggenberger 1,1 Sekunden vor Spielende mit einem Schuss ins leere Tor. Interessantes Detail am Rande: Für den Bündner waren es die ersten zwei Saisontreffer gegen Lugano.

Morinis Treffer bringt die Spannung zurück

Mit Ausnahme des ersten Drittels zeigten sich die Tessiner deutlich verbessert in der Defensive. Doch erneut taten sie sich extrem schwer mit dem Toreschiessen. Der einzige Treffer gelang Lugano erst in der 47. Minute durch Giovanni Morini.

Das 1:2 verlieh den Tessinern Schub. Was nicht nur am lautstarken Jubel des Torschützen zu sehen war. Das Geschehen verlagerte sich in der Schlussphase noch stärker in Rapperswils Zone. Doch dank einem starken Nyffeler und aufopferungsvollem Kampf brachten die St. Galler den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Statistik der geblockten Schüsse war erneut eindrücklich: 25 zu 7 zu Gunsten von Rapperswil-Jona. Ein klares Indiz dafür, welches Team den Sieg stärker wollte.

Es ist ein Sieg, dank dem sie dem grössten Erfolg der Klubgeschichte aus dem Jahr 2006 ganz nahe gekommen sind. Um den Halbfinaleinzug vor 15 Jahren zu egalisieren, fehlt Rapperswil-Jona noch ein Sieg. Anders gesagt: Die Ostschweizer haben nun drei Matchpucks aufs Weiterkommen. Der vierte Sieg ist aber bekanntlich der schwierigste. Zumal Lugano in Rapperswil lange Zeit ein anderes Gesicht als in den vergangenen zwei Spielen zeigte.

Rapperswil-Jona - Lugano 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

St.Galler Kantonalbank Arena - 50 Zuschauer - SR. Stricker/Stolc.

Tore: 2. Cervenka (Clark) 1:0. 18. Eggenberger (Rowe, Vukovic) 2:0. 47.Morini (Loeffel) 2:1. 60. (59:59) Eggenberger (Lehmann, Rowe/ins leere Tor) 3:1.

Strafen: 3-Mal 2 Minuten plus 1-Mal 10 Minuten gegen Rapperswil; 4-Mal 2 Minuten gegen Lugano.

Rapperswil: Nyffeler; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Profico, Egli; Dufner, Randegger; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Schweri, Cervenka, Clark; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Heed; Riva, Loeffel; Wolf, Chiesa; Nodari; Zangger; Bertaggia, Arcobello, Boedker; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Herburger, Fazzini; Morini, Sannitz, Zangger; Walker.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Dünner, Lhotak, Payr (alle verletzt), Rüegger, Rehak, Scheidegger (beide überzählig).