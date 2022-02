Eishockey Offensiv zu wenig: Die Saison des EC Wil ist nach der dritten Niederlage im Playoff-Viertelfinale gegen Luzern zu Ende Der EC Wil verabschiedet sich aus den Playoffs der 1.-Liga. Zum dritten Jahr in Folge tun sie dies im Viertelfinale. Trotz Sieges vom Dienstag kann der EC Wil offensiv erneut nicht überzeugen und muss sich mit 1:2 geschlagen geben. Lukas Tannò 17.02.2022, 23.26 Uhr

Vor dem Tor waren Lars Kellenberger (in Schwarz) und der EC Wil in diesem Playoff-Viertelfinale einfach nicht kaltschnäuzig genug. Bild: Donato Caspari

Das haben sich die Wiler Eishockeyaner anders vorgestellt. Noch mit dem ersten Playoff-Sieg seit drei Jahren im Kopf ist der EC Wil am Donnerstag nach Luzern gereist und wollte eine «Belle» am Samstag in der Eishalle Bergholz forcieren. Aber daraus wird nichts. Denn die Wiler verlieren zum dritten Mal in der Best-of-Five-Serie gegen den HC Luzern und scheiden damit aus den Playoffs aus.

Nach einem ereignislosen ersten Drittel waren es die Luzerner, die zuerst jubeln konnten. In der 26. Minute konnte Cyril Niederhäuser zum 1:0 einschieben. In der Folge mussten die Gastgeber aber in Unterzahl spielen. Levin Schneider konnte das Powerplay in ein Tor ummünzen und die Partie ausgleichen.

Rund zehn Minuten vor Schluss war es erneut Niederhäuser, der in nummerischer Überzahl zum 2:1-Siegtreffer einnetzen konnte. Matteo Schärer sass zum Zeitpunkt des Tores wegen hohen Stocks auf der Strafbank.

Vier Mal 1:2 gegen Luzern verloren

Die Niederlage auswärts in Luzern war erst die zweite auf fremdem Eis für das Team von Trainer Kevin Schüepp in dieser Saison. Bitter, dass beide in den Playoffs eingesteckt werden mussten. In der Qualifikation und den Playoffs zusammengerechnet verlor der EC Wil insgesamt vier Mal gegen die Innerschweizer. Jedes Spiel ging aus Sicht der Äbtestädter mit 1:2 verloren.

Schon im Spiel in der Qualifikationsphase gegen Luzern beklagte Wil Mühe vor dem Tor. Trotz 40 Abschlüssen erzielten die Wiler nur ein Tor. Diese Geschichte wiederholte sich im Playoff-Viertelfinale nun gefühlt beinahe jedes Spiel. Der EC Wil hatte in jeder Partie die Chance Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen, aber diese wurden einfach nicht genutzt.

Vor dem Tor nicht abgezockt genug

Wenn in vier Playoff-Spielen nur fünf Tore erzielt werden, ist das einfach nicht genug, um eine Runde weiterzukommen. Über die ganze Serie gesehen führte der EC Wil genau zweieinhalb Minuten lang gegen Luzern. Auch wenn defensiv oft nicht schlecht gearbeitet wurde, können Spiele halt nur gewonnen werden, wenn der Puck ins Netz befördert wird.

Das gelang dem EC Wil nicht oft genug. Diese Ineffizienz aber nur auf die Unerfahrenheit der jungen Spieler zu schieben, wäre falsch. Es muss auch gesagt werden, dass das Glück in diesen Playoffs nicht gerade auf der Seiter der Wiler gewesen ist. Sechs Treffer an die Torumrandung nur schon in Spiel 3 sprechen eine deutliche Sprache.

Erfolgreiche Saison geht zu Ende

Diese 1:2-Niederlage bedeutet also, dass der EC Wil im Playoff-Viertelfinale mit 1:3 in der Serie ausscheidet und seine Saison somit beendet ist. Für die Wiler geht somit eine eigentlich erfolgreiche Saison doch etwas gar früh zu Ende, denn Luzern wäre sicherlich ein schlagbarer Gegner gewesen.

Im anderen Viertelfinale gewinnt Frauenfeld gegen Herisau mit 2:1 nach Verlängerung. Somit stehen die Halbfinalpartien bereits fest. Wetzikon spielt gegen Bellinzona und Frauenfeld bekommt es mit Luzern zu tun.

