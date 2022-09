Am vergangenen Samstag startete der EC Wil mit einer knappen Niederlage gegen Bellinzona in die 1. Liga. Nur wenige Tage später mussten die Wiler den nächsten Dämpfer einstecken. In der Cupqualifikation schied man mit einem 0:3 zu Hause gegen den EHC Bülach aus der MyHockey League aus.

Lukas Tannò 22.09.2022, 13.00 Uhr