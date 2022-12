EC Wil gewinnt nach zwei Niederlagen 5:1 gegen EHC Wetzikon

Eishockey Nach zwei sieglosen Spielen meldet sich der EC Wil mit einem eindrücklichen 5:1 gegen EHC Wetzikon zurück: «Ein absolut wegweisender Sieg» Der EC Wil hat am Mittwochabend das Spitzenspiel der ersten Liga Gruppe 1 gleich mit 5:1 gegen den zweitplatzierten EHC Wetzikon gewonnen. Nach zwei sieglosen Partien kommt dieser Kantersieg einem Befreiungsschlag gleich. Christoph Heer 08.12.2022, 11.05 Uhr

Der EC Wil bejubelt am Mittwochabend einen seiner fünf Treffer. Bild: Donato Caspari

Der EC Wil hat den Sprung auf den dritten Tabellenrang geschafft. Mit nun 33 Punkten liegt man nur noch einen Punkt hinter dem EHC Wetzikon, dem man am Mittwochabend im Lidl Sportpark Bergholz keine Chance gelassen hat.

Das Resultat von 5:1 täuscht nicht über das Spielgeschehen hinweg und ist, auch in dieser Höhe, verdient. Die 211 Zuschauer bekamen schon früh eine torreiches Match geboten, denn die Wiler skorten bis zur 19. Minute schon dreimal. Das Spiel war bis dahin ausgeglichen mit Torszenen auf beiden Seiten, doch der EC Wil agierte kaltschnäuziger und nutze seine Chancen. Headcoach Kevin Schüepp sagt:

«Im ersten Drittel waren wir ungemein effizient. Wir haben genau das umgesetzt, was ich vor Spielbeginn von meinem Team verlangt habe.»

Der Wiler Stürmer Lars Kellenberger erzielt ein Tor gegen den EHC Wetzikon. Donato Caspari

Goalie Daniel Schenkel mit Best-Player-Performance

Lange konnte der EC Wil die Null halten, auch dank zahlreicher Paraden von Goalie Daniel Schenkel. In der 51. Minute gelang Wetzikon doch noch der Ehrentreffer. Die letzte Viertelstunde war das Gastteam dann auch am Drücker, zu mehr als einem Tor reichte es dennoch nicht mehr. Kevin Schüepp sagte anschliessend, er habe eigentlich schon eher mit einer Druckphase des EHC Wetzikon gerechnet. Es lag aber auch an den Wilern, dass die Gäste nie am Sieg schnuppern konnten.

Nach zwei verlorenen Spielen in Folge, kommt das 5:1 gegen den EHC Wetzikon einem Befreiungsschlag gleich. Kevin Schüepp sagt:

«Ein absolut wegweisender Sieg, mit dem wir verhindern konnten, in eine Abwärtsspirale zu geraten.»

Was ihm gefallen habe, sei das Auftreten im zweiten Drittel, für welches die Wetziker den Torhüter ausgewechselt haben. Er fügt an: «Mit einer Drei-Tore-Führung im Rücken kann es schnell gefährlich werden, sofern der Schlendrian Einzug hält. Wir haben aber kompakt, diszipliniert und effizient weitergespielt»

Nach Spielschluss wurde Verteidiger Levin Frischknecht zum Best Player gekürt. Doch auch Wils Torhüter Daniel Schenkel hätte die Auszeichnung verdient. Mit einigen Big Saves verhinderte er, dass Wetzikon zurück ins Spiel gefunden hat. «Daniel hat heute eine hervorragende Partie abgeliefert, aber ich will die ganze Mannschaft hervorheben, die während 60 Minuten als Team aufgetreten ist», sagt Kevin Schüepp nach Spielschluss.

Der Sieg und der damit verbundene Sprung auf Rang drei wurden in der Wiler Kabine gebührend gefeiert. Kevin Schüepp sagt: «Natürlich schwingt die gute Laune und die Zufriedenheit nach einem solchen Sieg obenaus, doch müssen wir konzentriert weiterarbeiten und uns auf das nächste Spiel gegen den EHC Burgdorf vorbereiten.»