Eishockey Nach dem Saisonende für den EC Wil: Für eine erfolgreiche Zukunft fehlt nur noch die Konstanz Die 1.-Liga-Saison des EC Wil ist mit der Niederlage am vergangenen Donnerstag im Playoff-Viertelfinal gegen Luzern zu Ende gegangen. Zeit, die Saison Revue passieren zu lassen und ein Fazit zu ziehen. Lukas Tanno 21.02.2022, 05.00 Uhr

Lars Kellenberger (rechts) war mit 18 Punkten Wils bester Skorer in der Qualifikationsphase. Bild: Donato Caspari

Mit dem jüngsten Kader aller 1.-Liga-Teams sind der EC Wil und Trainer Kevin Schüepp in die Meisterschaft gestartet. Eine neue Marschrichtung, welche Wil mit Sportchef Patrick Hohl eingeschlagen hat. Anstatt mit gestandenen 1.-Liga-Spielern soll mit jungen Talenten und Eigengewächsen gearbeitet werden.

Gerade einmal einen Altersdurchschnitt von knapp 22 Jahren hatte der EC Wil, als er Mitte September gegen den SC Rheintal in den Meisterschaftsbetrieb gestartet ist. Das Saisonziel war klar. Die Playoffs sollten erreicht werden.

Von schwierigem Saisonstart gut erholt

Bereits im ersten Saisonspiel wurden die jungen Wiler kalt geduscht. Gegen den späteren Tabellenletzten SC Rheintal verlor man mit 3:5. Doch das Team von Trainer Kevin Schüepp konnte sich fangen und feierte fünf Siege hintereinander. Auch gegen die Gruppenfavoriten Frauenfeld und Wetzikon, genauso wie gegen den Qualifikationssieger Pikes Oberthurgau ging der EC Wil als Sieger vom Feld.

Im Spiel gegen den HC Luzern Ende Oktober hätten die Äbtestädter mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen können. Trotz einem klaren Chancenplus musste der EC Wil eine 1:2-Niederlage einstecken. Eine Geschichte, die sich für die Wiler in dieser Saison noch wiederholen sollte.

Konstanz fehlt noch

Die Konstanz fehlte im Wiler Team. Das Spiel gegen einen Topfavoriten gewinnt es klar und im nächsten kassiert es eine 3:6-Klatsche gegen Bellinzona. Auch die beiden Derbys gegen Herisau in dieser Saison sind herauszustreichen.

Im ersten Aufeinandertreffen gab der EC Wil eine 4:0-Führung aus der Hand und verlor die Partie im Penaltyschiessen. Und im zweiten Spiel zwischen Wil und Herisau liessen die Wiler ihrem Gegner keine Chance und gewannen klar mit 6:3.

Mangelnde Chancenauswertung in den Playoffs

Logischerweise fehlte dem jüngsten Team der Liga die Erfahrung und die Coolness, in wichtigen Spielen ruhig zu bleiben und die nötige Leistung zu zeigen. Aber der EC Wil hat es geschafft, sein Saisonziel souverän zu erreichen. Mit dem Sieg im letzten Qualifikationsspiel gegen Herisau konnte sich Wil sogar das Heimrecht in den Playoffs sichern.

Bedeutet, dass die Wiler den Playoff-Viertelfinal gegen den HC Luzern zu Hause starten konnten. Für die Wiler nicht unbedingt ein Vorteil, da sie in der Qualifikationsphase auswärts unbesiegt blieben und die Unterstützung der heimischen Fans nicht gerade die Stärke des EC Wil ist. Die höchste Zuschaueranzahl in dieser Saison betrug zudem gerade mal 327.

In den Playoffs wiederholte sich die Geschichte aus dem Qualifikationsspiel gegen die Innerschweizer. Denn in jedem Spiel hatte der EC Wil genug Chancen, die Partien für sich zu entscheiden, aber offensiv konnte nicht die nötige Leistung aufs Eis gebracht werden. Nur gerade sechs Tore erzielte der EC Wil in vier Playoff-Spielen. Zu wenig, wenn man weiterkommen will.

Das Toreschiessen war in der Qualifikation eigentlich keine Schwäche der Wiler. In nur vier von 17 Saisonspielen erzielte der EC Wil weniger als drei Tore. In den Playoffs konnte diese Leistung aber nicht wiederholt werden. Ob es aber nur an der mangelnden Erfahrung der jungen Spieler lag, ist schwierig zu sagen.

Einer erfolgreichen Zukunft steht nichts im Weg

So mussten sich die Wiler gegen Luzern geschlagen geben und schieden im Playoff-Viertelfinal aus. Obwohl das Saisonziel erreicht wurde, wäre in den Playoffs mehr drin gelegen. Für eine erfolgreiche Zukunft fehlt also eigentlich nur noch die Konstanz.

Die Planung für die nächste Saison hat bereits begonnen. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Spieler ihre Verträge verlängert. Der EC Wil muss jedoch einen neuen Präsidenten wählen. Für Roger Dietschweiler war diese Spielzeit seine letzte als Präsident des EC Wil. Im April wird er zurücktreten.

