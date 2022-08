EISHOCKEY Nach dem Abgang des Präsidenten ist nun auch der Sportchef weg: Der EC Wil sucht diverse Funktionäre Patrick Hohl ist beim EC Wil nach zwei Saisons als Sportchef zurückgetreten. Dafür wurde ein neuer Trainer für die Frauenmannschaft in der zweithöchsten Spielklasse des Landes gefunden. Auch sonst tut sich einiges. Simon Dudle 12.08.2022, 14.22 Uhr

Patrick Hohl nach knapp zwei Jahren nicht mehr Sportchef des EC Wil Bild: PD

Beim Wiler Eishockeyklub müssen verschiedene Funktionärsposten neu besetzt werden. So jener des Sportchefs. In den vergangenen beiden Saisons hatte der ehemalige Spieler Patrick Hohl dieses Amt inne. Doch per Ende der abgelaufenen Spielzeit gab er seinen Rücktritt per sofort bekannt. Er macht familiäre und private Gründe geltend. Konkret ist Hohl aus Wil weggezogen und will eine Weiterbildung beginnen. Hohl sagt:

«Es fiel mir nicht leicht. Aber ich musste Prioritäten setzen»

Die Suche eines Nachfolgers läuft. Da das Kader für die im September beginnende 1.-Liga-Saison beisammen ist, wird die Dringlichkeit laut Vereins-Vizepräsident Roland Singenberger nicht als die höchste eingestuft. Interimistisch übernehmen die zwei Fanionteam-Trainer Kevin Schüepp und Ivo Frischknecht die Sportcheffunktionen.

Ladies: Daniel Ruch ersetzt Diego Gremmiger

In den vergangenen Tagen vermeldete der Klub diverse Mutationen. So wurde der junge Stürmer Nicolas Hinder (Jahrgang 2003) mit einer A-Lizenz ausgestattet. Gleich sieben Spieler sind verabschiedet worden. Sandro Meier, Filip Sluka und Fabian Sennhauser wechseln zu Frauenfeld, Silas Heuberger zu Herisau, Leeroy Rüsi zu Bülach. Claudio Forrer hört aus beruflichen Gründen mit 1.-Liga-Eishockey auf. Und der ehemalige Captain Simon Steiner möchte kürzertreten und wechselt zum 2.-Liga-Klub Wallisellen. Das Kader sei aber komplett, sagt Singenberger. Ab nächster Woche stehen die ersten Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Gefunden wurde ein Trainer für die Frauenmannschaft, welche in der zweithöchsten Liga des Landes spielt. Daniel Ruch wird Nachfolger von Diego Gremmiger. Keine Neuigkeiten gibt es in Sachen Vereinspräsidium. Nach dem Abgang von Roger Dietschweiler per Ende vergangener Saison steht nun Singenberger als Vizepräsident im Lead. Die Präsidentensuche laufe, sagt er, ohne weitere Details zu nennen.